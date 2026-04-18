Luis Brandoni cumple 86 años en medio de un delicado estado de salud: el conmovedor mensaje de Soledad Silveyra

Soledad Silveyra saludó a Luis Brandoni por su cumpleaños con fotos, videos y unas emotivas palabras (Video: Instagram)

El cumpleaños número 86 de Luis Brandoni llegó en un momento particular para el actor, marcado por su delicado estado de salud y la suspensión de sus actividades teatrales. La fecha no pasó inadvertida para el mundo artístico ni para quienes le acompañan de cerca, como Soledad Silveyra, quien le dedicó un mensaje sentido y directo en redes sociales.

Su actual compañera en ¿Quién es quién?, la obra que debió suspenderse por la salud del actor, compartió fotos y videos de su reciente pasado en las tablas y un texto que describe el vínculo entre ambos: “Mi querido Beto, hoy es tu cumpleaños. Estoy con vos, acompañándote. Maestro, sos el mejor compañero que tuve. Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro, Solita”. La declaración de Solita puso en primer plano el vínculo profesional y afectivo entre ambos, además de encarnar el sentimiento de apoyo del entorno del actor en este momento.

Luis Brandoni atraviesa un cuadro de salud que lo obligó a cancelar funciones de la obra que se presentaba en el teatro Liceo. La noticia sobre la suspensión generó preocupación entre sus seguidores y colegas, quienes venían siguiendo con atención las actualizaciones sobre su evolución. La familia de Brandoni emitió un comunicado para clarificar el panorama y tranquilizar al público, evitando especulaciones infundadas.

El mensaje de Soledad Silveyra a Luis Brandoni por su cumpleaños, destacando su amistad y trayectoria juntos

“El Sr. Luis Brandoni sufrió el sábado pasado un accidente doméstico que le provocó una caída, con un golpe en la cabeza que derivó en un hematoma subdural. Actualmente se encuentra internado, bajo evaluación y cuidado médico, cursando un cuadro delicado, acompañado por profesionales que siguen de cerca su evolución. Se continuará informando oportunamente sobre su estado de salud”, dice el texto.

Según pudo saber Teleshow, junto al artista se encuentran sus dos hijas, Micaela y Florencia -fruto de su relación con la actriz Marta Bianchi- y su actual pareja Saula Benavente. De esta manera, rodeado por el cariño de sus seres queridos, Brandoni se recupera poco a poco de la caída en su domicilio que derivó en la internación.

Soledad Silveyra recordó una vieja postal junto a Luis Brandoni en uno de los sitios emblemáticos de Mar del Plata

Por su parte, el productor Carlos Rottemberg, amigo personal de Brandoni, explicó a su manera la actualidad del protagonista de La Patagonia rebelde y La odisea de los giles: “Beto está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa. Se suma ahora esto que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en sanatorio”. El histórico productor aprovechó para desestimar las informaciones que circularon sobre la salud de Brandoni: “No es un ACV como se dijo en un principio, sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción”

Cabe recordar que la suspensión de funciones de Quién es quién fue confirmada por la producción del espectáculo, encabezada por Carlos Rottemberg, poco después de conocerse el cuadro de salud de Brandoni. En el comunicado difundido no se establecieron fechas para una eventual reanudación, y se remarcó que el regreso dependerá exclusivamente de la evolución del actor, quien durante el verano pasado había experimentado problemas con su salud. Por este motivo, las funciones continuaron en Buenos Aires en lugar de trasladarse a Mar del Plata como estaba pautado.

El comunicado oficial de Multiteatro sobre la suspensión de la obra de Luis Brandoni y Solita Silveyra (X)

La noticia sobre esta nueva internación de Luis Brandoni motivó una reacción inmediata en la comunidad del espectáculo, en la cual colegas y admiradores manifestaron su deseo de pronta mejoría. En ese panorama, y coincidente con su cumpleaños, el mensaje de Soledad Silveyra se convirtió en uno de los más impactantes, no solo por el contenido sino también por su relevancia y la cercanía reciente con el actor.