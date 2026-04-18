India convocó al embajador de Irán en protesta por los disparos contra sus petroleros en el estrecho de Ormuz

El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar. REUTERS/Annegret Hilse

El Gobierno de India ha anunciado la convocatoria del embajador de Irán en el país para protestar por el incidente de hace unas horas en el estrecho de Ormuz, donde dos patrulleras iraníes han abierto fuego de advertencia contra dos petroleros de bandera india, que han tenido que retroceder por el paso, de nuevo bloqueado por las autoridades iraníes en el marco de su conflicto con Estados Unidos.

El Ministerio de Exteriores indio ha confirmado la convocatoria del embajador en Nueva Delhi, Mohamad Fathali, a quien el titular de la cartera, Subrahmanyam Jaishankar, ha trasladado su “preocupación” por el incidente que ha involucrado “a dos buques con bandera india en el estrecho de Ormuz”, sin víctimas que lamentar.

Jaishankar “señaló la importancia que India concede a la seguridad de la navegación mercante y de los marineros, y recordó que Irán ya había facilitado el paso seguro de varios barcos con destino a India”.

El ministro de Exteriores indio, por último, calificó el incidente de “grave” y pedido al embajador que traslade a las autoridades de Teherán la necesidad urgente de “comenzar a facilitar el paso de los barcos con destino a India a través del estrecho lo antes posible”.

India, cabe recordar, era uno de los países que había firmado acuerdos bilaterales con Irán para atravesar sin problemas el estrecho durante el primer bloqueo que impusieron las autoridades iraníes.

India convoca al embajador de Irán en protesta por los disparos contra sus petroleros en Ormuz

Por su parte, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia figuran entre la docena de países que se mostraron dispuestos este viernes a aportar medios militares para una misión multinacional defensiva para contribuir al tráfico marítimo del estrecho de Ormuz, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, recomendó a los países de la OTAN que se mantengan “alejados”.

El concepto “una docena de países” lo hizo público el primer ministro británico, Keir Starmer, quien compareció ante la prensa en el Elíseo junto al presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras una conferencia de preparación de esa misión en la que participaron medio centenar de países y organismos internacionales, según la lista facilitada por la presidencia francesa.

Capitaneada por Macron y Starmer, que presidieron conjuntamente la conferencia, en la que estaban vetados los beligerantes, la misión militar defensiva en Ormuz recibió el apoyo explicito hoy de Meloni y de Merz, a quien le gustaría “contar con la participación de Estados Unidos” en la misma.

Encabezada por Reino Unido y Francia, las labores para crear esta misión multinacional “estrictamente pacífica y defensiva” para proteger la libertad de navegación en Ormuz empezarán la próxima semana en Londres, precisó Starmer, quien invitó a que se sumen a “todos los países con interés en mantener la libre circulación del comercio mundial”.

La decisión de “acelerar nuestra planificación militar” de la misión obedece, dijo el británico, a la necesidad de “gestionar el impacto económico evitando restricciones comerciales innecesarias, apoyando la seguridad energética y alimentaria, y también a la industria para que el transporte marítimo pueda reanudarse en cuanto las condiciones lo permitan”.

El régimen de Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Ninguno de los cuatro mandatarios presentes en París desvelaron qué otros países se han sumando a la misión de los asistentes a la conferencia de hoy, entre los veintiocho que estaban a nivel de jefes de Estado o de Gobierno, entre ellos Australia, Indonesia, Singapur, Corea de Sur, Nueva Zelanda, Canadá, Ucrania, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Grecia, Dinamarca o Suecia.

China, India, Arabia Saudí, Japón, Malasia, Tailandia, Turquía, Vietnam, Qatar o Kuwait formaron parte de los dieciocho países más que estuvieron representados a nivel ministerial, como España.

Completaron la lista la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez Velasco.

(Con información de Europa Press y EFE)