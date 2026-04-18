El Salvador

Trayectoria, vocación y raíces: quién es Morena Valdez, ministra de Turismo de El Salvador

Nacida en una familia matriarcal y marcada por la guerra, Morena Valdez asumió el Ministerio de Turismo tras una extensa carrera en el desarrollo económico. Hoy, destaca por su liderazgo femenino, su vocación de servicio y una gestión enfocada en la identidad salvadoreña.

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La ministra nació y creció en el seno de una familia matriarcal, experiencia que forjó su vocación de liderazgo./(Ministerio de Turismo)
La ministra nació y creció en el seno de una familia matriarcal, experiencia que forjó su vocación de liderazgo./(Ministerio de Turismo)

La vida de Morena Valdez, ministra de Turismo de El Salvador, destaca por una trayectoria marcada por la resiliencia, la vocación de liderazgo y una visión de desarrollo ligada a su país.

En entrevista con Infobae, Valdez contó que nació en El Salvador hace 52 años y creció en el seno de una familia matriarcal, acompañada por su madre y su abuela, quienes jugaron un papel central en su formación personal y profesional.

La ministra recuerda su infancia y adolescencia atravesadas por el contexto de la guerra, una experiencia que, como señaló, definió su carácter y su determinación.

“Vi a una abuela y a una mamá que me llevaron adelante sin importar todos los obstáculos que podíamos tener alrededor”, afirmó.

Desde pequeña, Valdez mostró inquietudes diversas. Su sueño inicial era convertirse en ingeniera eléctrica, lo que la llevó a cursar dos años de esta carrera en la Universidad Centroamericana (UCA). Sin embargo, las exigencias del trabajo y el estudio la llevaron a tomar una decisión clave.

Además de su desempeño como funcionaria, Valdez es licenciada en Administración de Empresas y tiene experiencia en organismos internacionales./(Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Además de su desempeño como funcionaria, Valdez es licenciada en Administración de Empresas y tiene experiencia en organismos internacionales./(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

“Cuando llegué al segundo año vi que era imposible estar llegando en las mañanas a las clases y en las tardes a los laboratorios, me pasé a Administración de Empresas y ahí fue que saqué la carrera”, relató. Esta elección definiría su camino profesional posterior.

Como licenciada en Administración de Empresas, Valdez ha estado vinculada a proyectos de desarrollo económico desde 1996, con experiencia en Naciones Unidas, agencias de publicidad y la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador.

Su perfil profesional se ha centrado en el posicionamiento de la imagen del país en áreas como turismo, inversiones y exportaciones, experiencia que, según sus propias palabras, encuentra su máxima expresión en su actual función al frente del Ministerio de Turismo.

La ministra siempre soñó con ocupar puestos de liderazgo y tomar decisiones relevantes. Desde la niñez, tuvo claro su deseo de dirigir equipos y, en particular, de convertirse en un referente femenino. “Siempre dije que las mujeres teníamos que apoyarnos entre nosotras. Eso yo lo tuve claro desde pequeñita”, compartió.

Criada en un entorno donde el liderazgo femenino era cotidiano, su aspiración de ser jefa o presidenta de alguna compañía se mantuvo firme durante su infancia y adolescencia.

Su lado más íntimo

En el plano personal, Morena Valdez muestra preferencias ligadas a su identidad y raíces. Su comida favorita es el desayuno típico salvadoreño, eligiendo siempre platos que reflejan la cultura local.

En cuanto a deportes, la gimnasia fue su pasión en la niñez, aunque más adelante el surf, la natación y la vela ocuparon un lugar importante en su vida.

Desde su posición actual, ha impulsado diversos programas y proyectos para el desarrollo turístico de El Salvador./(Ministerio de Turismo)
Desde su posición actual, ha impulsado diversos programas y proyectos para el desarrollo turístico de El Salvador./(Ministerio de Turismo)

La ministra valora la importancia de la familia en su desarrollo y reconoce que los años iniciales, marcados por la adversidad, forjaron su capacidad para enfrentar desafíos.

“Eso ha sido lo que más me ha marcado en la vida, para formar mi carácter después de adulta”, afirmó en la entrevista. Este enfoque personal y familiar se refleja en su gestión como funcionaria, donde la inclusión y el liderazgo femenino han sido ejes transversales.

Su labor al frente del Ministerio de Turismo ha sido definida como la culminación de años de aprendizaje y retos profesionales. Valdez considera esta etapa como una oportunidad para aplicar su experiencia y contribuir al posicionamiento de El Salvador a nivel internacional.

Bajo su liderazgo, el sector turístico ha experimentado una transformación significativa, aunque ella misma subraya que el éxito alcanzado depende también de la colaboración entre el sector público y privado, así como de la seguridad implementada en el país.

La ministra se describe como una mujer apasionada por El Salvador, convencida de que el turismo refleja el estado de la sociedad y el potencial de las comunidades. Su historia personal, sus intereses y su recorrido profesional confluyen en una gestión orientada al crecimiento, la innovación y la promoción de la identidad salvadoreña.

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