Nueva York pierde USD 73,5 millones por más de 33.000 licencias comerciales no revocadas

El gobierno federal retira USD 73,5 millones a Nueva York por no revocar más de 33.000 licencias comerciales para inmigrantes consideradas irregulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de Nueva York afronta la pérdida de USD 73,5 millones en fondos federales tras la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de sancionar la falta de revocación de más de 33.000 licencias comerciales para inmigrantes identificadas como irregulares. El anuncio, realizado el 16 de abril de 2026, afecta al presupuesto estatal y a miles de titulares de licencias. Según la agencia de noticias AP News, la retención de fondos se produce tras una auditoría federal que determinó que una proporción significativa de estos permisos permanecía vigente a pesar del vencimiento de la autorización migratoria de los titulares, una situación detectada y supervisada desde el accidente mortal de agosto de 2025 en Florida, en el que un camión conducido por un titular de una de estas licencias estuvo involucrado en la muerte de tres personas.

De acuerdo con los datos publicados por la agencia de noticias AP News y confirmados por medios estadounidenses como el periódico británico The Independent y el sitio local ClickOnDetroit, la auditoría llevada a cabo por la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) en 2025 detectó problemas en más de la mitad de los 200 casos revisados. El estado fue instruido a revisar todas las licencias comerciales no domiciliadas emitidas y a revocar las que resultaran ilegales. Las autoridades federales advirtieron que otros estados, como California, Pensilvania, Minnesota y Carolina del Norte, también podrían enfrentar sanciones si no adaptan sus políticas de licencias a los estándares nacionales.

La emisión de licencias no domiciliadas para inmigrantes es una práctica extendida en Nueva York y otros estados en respuesta a la demanda de mano de obra en el sector del transporte. Según cifras oficiales citadas por AP News, 32.606 permisos de este tipo han sido concedidos en Nueva York, una parte relevante de los aproximadamente 200.000 emitidos en todo el país. El gobierno estatal sostiene que sus procedimientos cumplen con la legislación federal, aunque la administración federal considera insuficientes los controles desde el incidente en Florida.

¿Por qué el gobierno federal retira fondos a Nueva York?

Nueva York deja de recibir fondos federales como consecuencia de la negativa a revocar licencias comerciales consideradas irregulares por el Departamento de Transporte de Estados Unidos. La auditoría de la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) reveló: “más de la mitad de las licencias revisadas presentaban inconsistencias, entre ellas la vigencia de los permisos más allá del periodo autorizado de estadía migratoria”, de acuerdo con la agencia de noticias AP News. El estado debía analizar y cancelar los permisos que no cumplieran los requisitos exigidos por la normativa.

El objetivo de la sanción económica es presionar a Nueva York para que ajuste sus procedimientos y garantice la seguridad en el transporte interestatal, según el comunicado oficial del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Los recursos retenidos estaban destinados al financiamiento de obras y programas de infraestructura vial.

La auditoría de la FMCSA detectó que más de la mitad de las licencias comerciales revisadas en Nueva York permanecían activas tras el vencimiento migratorio de sus titulares. (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

¿A quiénes afecta la decisión sobre las licencias comerciales para inmigrantes?

El impacto de la medida afecta dos ámbitos principales:

El presupuesto estatal de Nueva York , que pierde USD 73,5 millones en fondos federales para proyectos de transporte.

, que pierde en fondos federales para proyectos de transporte. Los titulares de las más de 33.000 licencias comerciales en cuestión, en su mayoría inmigrantes, quienes podrían perder la autorización para conducir vehículos pesados o de pasajeros si sus permisos son revocados.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, dijo: “Prometí a los estadounidenses que haría responsables a los líderes estatales que no garantizaran la seguridad frente a conductores extranjeros no evaluados ni calificados. Hoy estoy cumpliendo esa promesa”, según la agencia de noticias AP News.

Datos federales muestran que los inmigrantes representan aproximadamente el 20% de los conductores de camiones en Estados Unidos, aunque las licencias “no domiciliadas” solo significan el 5% del total nacional. Nueva York ha emitido el 16% de estos permisos a nivel país.

¿Qué es una licencia comercial “no domiciliada” y qué requisitos exige?

Las licencias comerciales no domiciliadas permiten a ciudadanos extranjeros conducir camiones y autobuses en Estados Unidos bajo condiciones específicas. Estos permisos se otorgan a quienes no pueden acceder a una licencia convencional, pero cumplen ciertos requisitos legales y documentales. Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, este tipo de licencia representa el 5% de todas las licencias comerciales activas actualmente.

Para solicitar una licencia no domiciliada, el aspirante debe presentar documentación válida sobre su estatus migratorio y acreditar residencia en el extranjero. Si la residencia o el estatus migratorio expira, el permiso pierde su vigencia. La auditoría de la FMCSA determinó que muchos permisos seguían activos luego del vencimiento de la autorización migratoria.

Miles de inmigrantes titulares de licencias comerciales corren riesgo de perder sus permisos para conducir vehículos pesados debido a la sanción federal a Nueva York. (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

¿Por qué se realizó la auditoría federal sobre licencias comerciales?

El detonante de la auditoría fue el accidente mortal de agosto de 2025 en Florida, donde fallecieron tres personas y el conductor implicado tenía una licencia comercial no domiciliada. Tras ese hecho, Sean Duffy ordenó la revisión de estos permisos en todos los estados, objetivo: “garantizar que solo conductores debidamente evaluados y calificados operen vehículos pesados”, según AP News.

La Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) y el periódico británico The Independent informaron que California también ha sido sancionada con la retención de 200 millones de dólares en fondos federales por causas similares. Otros estados han recibido advertencias y podrían enfrentar medidas comparables si no ajustan sus procesos.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades estatales de Nueva York?

El gobierno de Nueva York sostiene la legalidad de sus prácticas de emisión de licencias y afirma que cumple con la normativa federal. Sean Butler, portavoz de la gobernadora Kathy Hochul, argumentó que la medida responde a una ofensiva federal contra los estados gobernados por demócratas: “Seguiremos defendiéndonos y ganaremos nuevamente”, según AP News.

Nueva York ya había enfrentado amenazas de recorte de fondos por otros motivos, como la financiación de proyectos de infraestructura urbana o la aplicación del peaje de congestión en Manhattan. En ocasiones anteriores, el estado logró revertir algunas sanciones en los tribunales, según el sitio ClickOnDetroit.

¿Cuál es la posición de las organizaciones del sector del transporte?

Las asociaciones del sector han respaldado las acciones federales para retirar a conductores considerados no calificados. Todd Spencer, presidente de la Owner-Operator Independent Drivers Association (OOIDA), expresó que “estas acciones de control eliminarán a los infractores y devolverán la responsabilidad al sistema. Hoy se da un paso importante hacia carreteras más seguras y una industria de transporte más profesional”, cita recogida por AP News.

El sector enfatiza la necesidad de controles más estrictos y alerta sobre la persistencia de escuelas de conducción y empresas reincidentes en infracciones. Para la industria, la seguridad vial depende de la formación y acreditación adecuada de los conductores.

Las nuevas reglas del Departamento de Transporte impedirán que el 97% de conductores extranjeros sin residencia vigente obtengan o renueven licencias comerciales en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué implica la nueva normativa federal en licencias comerciales?

El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció que las nuevas reglas impedirán que el 97% de los conductores extranjeros que antes podían obtener licencias comerciales renueven o accedan a ese permiso. La reglamentación exige que todos los solicitantes acrediten residencia y documentos migratorios vigentes. Estas restricciones impactan directamente sobre los inmigrantes que buscan empleo en el sector del transporte.

Otras jurisdicciones, incluyendo Pensilvania, Minnesota y Carolina del Norte, han sido advertidas sobre la posible pérdida de fondos si no revisan sus políticas de licencias, según la plataforma de análisis financiero Barchart.com.

¿Cómo afecta la decisión a los inmigrantes y a la seguridad vial?

Grupos de inmigrantes expresan preocupación por el efecto de la revisión masiva de licencias y denuncian que algunos conductores están siendo sometidos a un escrutinio desproporcionado. Las investigaciones federales han puesto atención en la comunidad sij, dado que los conductores implicados en los accidentes de Florida y California pertenecían a ese grupo, según AP News.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos insiste en que la prioridad es la seguridad vial y la correcta documentación de todos los operadores de vehículos comerciales, sin discriminación por origen.

¿Cuál es el futuro para Nueva York y los titulares de licencias comerciales?

La retención de fondos federales continuará hasta que Nueva York cumpla con la revocación de las licencias identificadas como irregulares. El gobierno estatal prevé proseguir su defensa legal y administrativa ante los tribunales y autoridades federales. Los conductores involucrados aguardan la revisión individualizada de sus permisos, mientras la industria y los estados discuten la implementación de la nueva normativa.

La revisión de licencias y la retención de fondos incrementan la presión sobre el sistema de transporte y los trabajadores inmigrantes, y refuerzan el escrutinio a la regulación del sector en todo el país.