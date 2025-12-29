Steam regala un nuevo juego para PC: canjéalo antes de que termine 2025

Steam regala Caveman World: Mountains of Unga Boonga a todos sus usuarios hasta el 30 de diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam ha dado un cierre particular a 2025 al regalar un juego a todos sus usuarios. Aunque con la condición de que lo reclamen antes de que termine el año.

Se trata de Caveman World: Mountains of Unga Boonga, un obsequio que hace Rebajas de Invierno de la tienda, en las que, además de descuentos en títulos populares, suelen aparecer ofertas especiales que permiten obtener juegos de manera gratuita y permanente.

De qué trata Caveman World: Mountains of Unga Boonga, el juego gratis de Steam

Caveman World: Mountains of Unga Boonga se presenta como una aventura de plataformas en 2.5D, con una estética retro y una ambientación en un universo prehistórico de fantasía. El juego propone una experiencia desenfadada y accesible, ideal para quienes buscan partidas cortas y entretenidas durante las vacaciones.

“Es un juego de aventuras de plataformas con un estilo retro en 2.5D ambientado en un tiempo de fantasía prehistórico. Tú juegas como un Cavernícola, explorando varios niveles y superando obstáculos físicos”, mencionan en el resumen del juego, publicado en la tienda.

Caveman World: Mountains of Unga Boonga es un juego de plataformas en 2.5D con estética retro y ambientación prehistórica. (Steam)

El jugador asume el papel de un cavernícola, enfrentando montañas llenas de peligros, enemigos y secretos, utilizando herramientas rudimentarias y habilidades básicas para sobrevivir.

Este título se destaca por su tono ligero, escenarios coloridos y mecánicas sencillas, lo que facilita el acceso a jugadores de todos los perfiles.

La propuesta se caracteriza por un diseño de niveles que, aunque simple, busca desafiar al jugador y mantenerlo entretenido con una variedad de logros y secretos por descubrir.

Las opiniones de los primeros jugadores tienden a coincidir en que se trata de un título simple y divertido, perfecto para quienes disfrutan de los desafíos clásicos de los juegos de plataformas. Algunas reseñas mencionan la facilidad para conseguir cromos de Steam, los cuales pueden revenderse, lo que añade un aliciente extra para quienes buscan ampliar su colección o generar pequeñas recompensas dentro de la plataforma.

Para obtener el juego gratis, solo se requiere una cuenta activa en Steam y reclamarlo antes del 30 de diciembre. (VALVE)

No obstante, también aparecen críticas referidas a la falta de originalidad en algunos niveles y a un sistema de movimiento que podría mejorar. A pesar de ello, la posibilidad de conseguirlo de manera gratuita resulta un atractivo considerable para muchos usuarios.

Cómo obtener Caveman World: Mountains of Unga Boonga gratis en Steam

El procedimiento para reclamar este juego sin coste es sencillo y se ajusta a las dinámicas habituales de Steam durante este tipo de promociones. Los interesados solo necesitan una cuenta activa en la plataforma. El primer paso consiste en iniciar sesión y acceder a la página oficial del juego en Steam.

Una vez allí, se debe pulsar el botón ‘Añadir a la cuenta’. Durante el periodo de la oferta, el juego aparece con un descuento aplicado del 100 %, lo que permite adquirirlo a coste cero, en contraste con su precio habitual de 1,99 euros.

Tras completar este paso, Caveman World: Mountains of Unga Boonga queda vinculado de manera permanente a la biblioteca del usuario, permitiendo su descarga y acceso en cualquier momento, incluso una vez finalizada la promoción.

Las Rebajas de Invierno de Steam ofrecen hasta un 90% de descuento en numerosos títulos, vigentes hasta el 5 de enero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plazo para aprovechar esta promoción finaliza el 30 de diciembre. Una vez superada esta fecha y hora, el juego volverá a tener el precio habitual y dejará de estar disponible de forma gratuita. Por lo tanto, quienes deseen sumar este título a su colección deberán actuar antes de que termine el año si quieren beneficiarse de la oferta.

Durante este tiempo, los jugadores también pueden aprovechar ofertas de invierno, que están disponibles hasta el 5 de enero. Durante este tiempo hay varios títulos con descuentos de hasta el 90%, por lo que es una oportunidad para disfrutar de algo diferente durante esta época del año.