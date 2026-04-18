“La reina del grito”: quién es la actriz que tendrá el rol de Daniela Christiansson en la serie vertical de Wanda Nara

Reel actoralde Carla Kovacic, la actriz apodada "La reina del grito" que interpretará a Daniela Christiansson en la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López

La llegada de Carla Kovacic al elenco principal de la serie vertical inspirada en la vida de Wanda Nara y Maxi López renueva el interés por la autoficción en la farándula argentina. Kovacic, reconocida como la “Reina del grito” por sus papeles en el cine de terror, asumirá el rol de Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, en “Triángulo amoroso”, una producción que apuesta por la innovación audiovisual.

Carla Kovacic es una actriz argentina de 34 años, conocida por su versatilidad y por su presencia en el cine y el teatro. Fue seleccionada debido a su experiencia y a la demanda de un perfil actoral sólido. Su participación promete aportar profundidad a la recreación de un conflicto mediático que ha marcado la farándula local.

La confirmación de Kovacic como Christiansson generó atención en redes sociales y medios especializados. Diversas imágenes difundidas por la actriz y por figuras del espectáculo mostraron escenas del set.

Karla Kovacic fotografiada por Sergio Instanto

Biografía y trayectoria artística de Carla Kovacic

Nacida en Olivos en 1991, en una familia de ascendencia croata, Kovacic se formó en el Colegio Northlands con orientación en teatro. Luego amplió su formación artística en Nueva York y obtuvo su título en Composición Musical en la Universidad Católica Argentina, con énfasis en canto y piano.

Políglota, habla español, inglés, croata y francés. Además de la actuación, se ha dedicado a la música, editando en 2016 el álbum “Cantando al cielo” y componiendo letras para puestas teatrales como “Macbeth”.

Karla Kovacic junto a Wanda Nara

Kovacic acumuló experiencia en cine y televisión, actuando en títulos como “Crímenes de familia”, “Las estrellas” y la multipremiada “Apps”. Su carrera incluye numerosas producciones de género terrorífico, entre ellas “El Desarmadero”, “La parte oscura”, “Muertas Vivas”, “El último zombi” y la aclamada película internacional “No miren arriba”, donde actuó junto a Leonardo Di Caprio, afianzando así su apodo de “Reina del grito”.

También formó parte de la película “Jazmín”, preseleccionada en el Festival de Mar del Plata. Alterna con soltura entre proyectos argentinos e internacionales, y suma más de 10 créditos cinematográficos hasta principios de los años 2020.

Karla Kovacic con Maxi López y Wanda Nara

La serie vertical Triángulo amoroso: personajes y formato innovador

El rodaje de “Triángulo amoroso” comenzó en abril de 2026 en los estudios de Telefe. La trama, creada a partir de la vida y los episodios más llamativos y conflictivos de Wanda Nara y Maxi López, apuesta por el formato de serie vertical, pensado para el consumo prioritario en dispositivos móviles y diferenciado visualmente de la televisión tradicional.

La dinámica de filmación fomenta la espontaneidad y la colaboración entre los actores. El elenco principal integra a Sebastián Presta como productor, César Bordón como gerente de marketing, Eugenia Guerty en el rol de directora, Débora Nishimoto como “La China” y -en giro irónico- Lautaro Rodríguez como un “falso jugador europeo”, sin dudas dedicado a Mauro Icardi. También habrá figuras invitadas como Pachu Peña y Lucas Spadafora. Se destacan también participaciones de Georgina Barbarosa como abogada de Wanda, Yanina Latorre como conductora de un programa de espectáculos, Pía Shaw en el rol de panelista y Nora Colosimo, madre de Nara.

El ambiente de trabajo, según testimonios recogidos por el medio, se caracteriza por la camaradería y la complicidad en el set. Yanina Latorre declaró sobre su personaje: “Es la primera vez que hago una serie... Voy a hacer de conductora de un programa de espectáculos, amor. Doy primicias de Wanda y Maxi”. A su vez, Barbarosa comentó: “Hago un personaje muy lindo, muy divertido”, mientras Colosimo remarcó el clima relajado y la convivencia armoniosa durante la producción.

Karla Kovacic en un momento de la grabación de la serie vertical en los estudios de Telefe

Por qué Carla Kovacic es la elección ideal para un papel polémico

La selección de Carla Kovacic para interpretar a Daniela Christiansson responde a una combinación de capacidades profesionales y de presencia mediática. Su trayectoria, marcada por personajes intensos y por la incursión en proyectos de riesgo, la convierte en una apuesta segura para encarnar un papel complejo.

En las redes sociales, las imágenes compartidas por Kovacic y las reacciones del público reflejan la valoración positiva hacia su desempeño y su adaptación al mundo televisivo. Más allá del apodo de “Reina del grito”, la actriz cuenta con una comunidad de seguidores que apoya su carrera y celebra su desafío en la serie.

Integrar la música y la actuación ha fortalecido el perfil de Kovacic y su capacidad para asumir retos escénicos de alta exposición. Su elección suma variedad y compromiso al elenco de una serie que busca explorar figuras notorias en situaciones de máxima visibilidad.

El origen familiar de Kovacic, legado de una historia de inmigración y superación, imprime a su recorrido artístico un sello de identidad y de búsqueda de nuevas oportunidades, un linaje que ella transmite hoy en el impulso cultural y personal a las próximas generaciones.