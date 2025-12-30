Tecno

Las guerreras k-pop en Fortnite, crea y publica tus islas con sus personajes y objetos exclusivos

Los jugadores pueden desbloquear armas como la Espada Empoderada de Rumi, probar consumibles únicos y enfrentarse a una docena de demonios nuevos

Fortnite suma Las guerreras k-pop
Fortnite suma Las guerreras k-pop y amplía el universo de creación con recursos exclusivos - créditos Fortnite

Fortnite ha ampliado su universo creativo con la integración de Las guerreras k-pop en UEFN y el modo Creativo. Esta función, que ha estado disponible para los desarrolladores y jugadores durante la segunda mitad de 2025, se ha consolidado como una de las opciones más populares para quienes buscan nuevas experiencias y personalización en el entorno de Fortnite.

Cualquier usuario del programa de Creadores de islas puede aprovechar los personajes, enemigos y objetos exclusivos de Las guerreras k-pop para diseñar, modificar y compartir sus propios mapas temáticos.

Por qué fue importante la colaboración de Las guerreras k-pop con Fortnite

Lejos de ser una simple tendencia pasajera, la presencia de Las guerreras k-pop en Fortnite ha permitido a los creadores experimentar con nuevos estilos de jugabilidad, estética y narrativa.

Personajes como Rumi, Mira y Zoey ya forman parte del repertorio de personalización, y los elementos visuales y de combate inspirados en el universo k-pop han enriquecido la oferta para quienes buscan diferenciar sus islas y participar en dinámicas de combate centradas en el cuerpo a cuerpo.

Cómo funciona el proceso de creación y publicación

Para publicar islas con contenido de Las guerreras k-pop, los usuarios deben formar parte del programa Creadores de islas y aceptar los términos y condiciones de la marca. Esto incluye compartir el 15% de los pagos por interacción con Netflix y cumplir con las pautas establecidas para el uso de personajes y objetos oficiales.

Si ya has trabajado con otras franquicias como El juego del calamar o The Walking Dead en Fortnite, puedes publicar de inmediato islas temáticas de Las guerreras k-pop.

La colección de juegos de Las guerreras k-pop está disponible desde octubre en la sección Descubrir, y las creaciones más destacadas pueden aparecer en la Selección de Epic, aumentando la visibilidad dentro de la comunidad global.

Herramientas y recursos exclusivos disponibles

Objetos exclusivos, como la espada
Objetos exclusivos, como la espada de Rumi o la máscara teletransportadora de Tigre, añaden variedad a las partidas - Fortnite

Personajes personalizables: Rumi, Mira y Zoey se pueden usar para poses, animaciones y equipar con picos emblemáticos mediante el generador de personajes, el generador de guardias y el generador de PNJ.

Nuevos enemigos y retos: Los demonios de Estampida demoníaca (incluidos ogros y variantes inéditas) pueden añadirse a las islas usando el colocador y generador de demonios, configurados con el gestor de demonios para ajustar su dificultad.

Objetos de juego únicos:

  • Espada empoderada de Rumi para combates intensos.
  • Ramyeon superpicante de Mira como consumible de efecto especial.
  • Escudo burbuja de Zoey para protección táctica.
  • Máscara teletransportadora de Tigre, ideal para movilidad avanzada en el mapa.

Personalización visual y nuevas dinámicas de juego

La integración incluye una interfaz temática para Las guerreras k-pop, con efectos visuales personalizables para salud, escudo y avatares. Los recursos visuales inspirados en la película y la posibilidad de aplicar auras especiales o efectos de tormenta permiten a los creadores ajustar la experiencia para adaptarse a la narrativa deseada o destacar a los jugadores clave.

El editor de UEFN también da la opción de convertir una isla existente en una isla temática de Las guerreras k-pop, con la posibilidad de revertir el cambio tras 30 días si el creador así lo decide.

La consolidación de Las guerreras k-pop en Fortnite durante 2025 refleja la estrategia de la plataforma de integrar grandes franquicias culturales y ofrecer a los usuarios un entorno donde la creatividad y la participación comunitaria son protagonistas. Lejos de ser un simple añadido temporal, la colaboración ha transformado la manera en que los jugadores pueden narrar historias, construir desafíos y diseñar mapas que combinan cultura pop, combate y personalización avanzada.

Fortnite sigue confirmando su lugar como líder en cultura digital, permitiendo que los fans del k-pop y los entusiastas de la creación digital encuentren nuevas formas de jugar, compartir y destacar dentro del metaverso gamer.

