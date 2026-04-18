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La IA conquista la música: el tema más escuchado de iTunes no tiene autor humano

Cada vez más artistas y creadores recurren a algoritmos para componer, producir y generar voces

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Cnaciones creados con IA empizan a destacar entre los más escuchados. (Foto: Especial)
Cnaciones creados con IA empizan a destacar entre los más escuchados. (Foto: Especial)

La inteligencia artificial vuelve a sacudir la industria musical. Una canción generada parcialmente con IA logró posicionarse entre las más escuchadas en iTunes durante más de dos semanas, abriendo un nuevo debate sobre la autoría y el futuro de la creación artística. El tema, titulado “Celebrate Me”, aparece firmado por IngaRose, aunque detrás del proyecto habría intervención tecnológica en su producción.

El caso ha llamado la atención no solo por su éxito en rankings, sino por la forma en que fue creado. Según la descripción del canal de la supuesta artista, las letras son escritas por humanos, pero los arreglos musicales y parte de la producción se realizan con herramientas de inteligencia artificial como Suno. Esto convierte a la canción en un híbrido entre creatividad humana y automatización.

Detrás del proyecto, algunos reportes apuntan a Dallas Little, un creador que ya habría experimentado con contenido generado por IA bajo distintos nombres artísticos. Su estrategia consiste en producir canciones que suenan completamente reales, pero que en gran medida son generadas con ayuda de algoritmos.

Artistas empiezan a crear música usando IA, para luego publicarlo en plataformas como iTunes.
Artistas empiezan a crear música usando IA, para luego publicarlo en plataformas como iTunes.

Un fenómeno que ya no es aislado

El caso de “Celebrate Me” no es un hecho puntual. En los últimos años, la inteligencia artificial ha comenzado a ganar terreno en la música, generando canciones, voces y arreglos con un nivel de realismo cada vez mayor.

Uno de los antecedentes más conocidos fue Heart on My Sleeve, creada por el usuario anónimo Ghostwriter. Este tema utilizó inteligencia artificial para imitar las voces de Drake y The Weeknd, generando un fuerte debate en la industria.

La polémica escaló cuando la Recording Academy evaluó su elegibilidad para los premios. Finalmente, se determinó que podía competir, ya que la composición tenía intervención humana, lo que dejó abierta la puerta a futuras producciones similares.

Primer plano de dos manos sosteniendo un iPhone de color rosa/morado, con un dedo tocando la pantalla que muestra el control de volumen y un reproductor de música.
Canciones creados con IA empiezan a ser publicados en diferentes plataformas de streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro caso reciente fue el de Walk My Walk, atribuida a Breaking Rust. Esta canción alcanzó el primer lugar en descargas dentro del género country en Estados Unidos, pese a que la identidad de la artista nunca fue confirmada y existían indicios de que la voz había sido generada con inteligencia artificial.

El debate sobre la autoría y la ética

El avance de estas tecnologías plantea interrogantes que aún no tienen una respuesta clara. Uno de los principales debates gira en torno a la autoría: ¿puede considerarse artista a alguien que utiliza inteligencia artificial para crear música?

En muchos casos, las herramientas de IA se entrenan con grandes volúmenes de datos, incluyendo canciones, voces e interpretaciones de artistas reales. Esto ha generado preocupación en la industria, ya que no siempre existe autorización para utilizar ese material.

Primer plano de una joven con gorra beige y auriculares blancos con cable, escuchando música. Su rostro está en perfil, con cabello oscuro y chaqueta verde.
Desde hace un tiempo, música creado con IA ha empezado a ser escuchada por diferentes plataformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, surgen dudas sobre el valor artístico de estas producciones. Mientras algunos consideran que la IA es solo una herramienta más —similar a un instrumento o software de edición—, otros creen que su uso masivo podría desdibujar el papel del creador humano.

Una industria en transformación

Más allá de la polémica, lo cierto es que la inteligencia artificial ya forma parte del ecosistema musical. Plataformas, productores y artistas experimentan cada vez más con estas tecnologías, que permiten crear canciones en cuestión de minutos.

Este cambio no solo afecta a los músicos, sino también a la forma en que el público consume contenido. Muchas veces, los oyentes no pueden distinguir si una canción fue creada por una persona o por una máquina, lo que plantea nuevos desafíos para la industria.

Mujer sentada en un sofá usando auriculares y viendo Spotify en su teléfono móvil.
La IA puede crear canciones en pocos minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de “Celebrate Me” refleja este momento de transición. Una canción con intervención de IA puede alcanzar el éxito comercial y competir en igualdad de condiciones con producciones tradicionales.

Mientras tanto, el marco legal y las reglas del sector aún están en construcción. Con varios casos en disputa y sin una normativa definitiva, el futuro de la música generada con inteligencia artificial sigue siendo incierto, pero cada vez más presente.

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