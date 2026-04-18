Marcelo Tinelli contó su encuentro con Ricky Martin antes del primer show en Buenos Aires: "Fue hermoso"

Marcelo Tinelli habló de su encuentro con Ricky Martin y repasó cuando el puertorriqueño participó de sus programas

Marcelo Tinelli compartió en redes sociales el emotivo reencuentro con Ricky Martin antes de su show en Buenos Aires, enfatizando los lazos de décadas entre ambos referentes del espectáculo. El conductor argentino saludó personalmente al cantante pocas horas antes del recital en el Campo Argentino de Polo y publicó un video recordando sus vivencias conjuntas frente a cámaras y público.

Tinelli y Ricky Martin mantuvieron una relación profesional que se remonta a los años noventa, construida en programas como “Showmatch” y “Ritmo de la Noche”, e impulsada también por el sueño de Tinelli de producir una biopic sobre el artista puertorriqueño, que anunció en 2019. En la previa del concierto, Tinelli compartió su alegría por el reencuentro y rememoró su histórico vínculo televisivo.

En el video publicado tras el encuentro, Marcelo Tinelli revivió fragmentos de participaciones del boricua frente a la audiencia argentina. Las imágenes incluyeron el debut de Ricky en aquellos programas, escenas en las que le ofreció a Tinelli una camiseta de Boca Juniors—rechazada entre risas—y performances en directo de temas como “La Mordidita” y “Asignatura pendiente”.

Tinelli compartió, además, sus impresiones luego del encuentro: “Hace un ratito estuve con Ricky Martin antes de que subiera al escenario. Miles de personas acá en Argentina para ver el primer show en el Campo Argentino de Polo. Fue maravilloso el encuentro, fue hermoso. Tenía ganas de ir a darle un abrazo antes de subir al escenario. Tenemos toda mi familia y yo, todos mis hijos, entradas para mañana para verlo acá en Argentina. Y es una vuelta de ver a uno de los más grandes artistas de todo el mundo”.

Ricky Martin y Marcelo Tinelli, cuando el boricua se presentó en "VideoMatch" (Foto: captura)

También contó cómo nació su impulso de ir a verlo: “Y bueno, fue hermoso ir a saludarlo, tener un abrazo, un beso. Cuando lo vi salir a la puerta del hotel ahí para saludar a todos sus fanáticos y cantar ahí en vivo, dije: ‘Quiero ir a saludarlo’. Y recordar todos esos momentos del año 91, 92, 93, cuando recién llegaba acá a la Argentina. Vivimos unos minutos, unos momentos antes de subir a escena impresionantes. Gracias, Ricky. Mañana voy a subir la foto, pero hoy quería mostrarles lo que en algún momento vivimos juntos en la pantalla de Telefe. Y quería recordarlo en este momento que la está rompiendo acá”.

El repaso audiovisual mostró bromas, gestos de complicidad y saludos emocionales. Más allá de las cámaras, la relación entre ambos se construyó sobre el respeto y la admiración mutua, impulsada por múltiples encuentros a lo largo de los años.

Marcelo Tinelli y Ricky Martin en una visita anterior del cantante

Tinelli y el sueño de la biopic de Ricky Martin

El interés de Marcelo Tinelli por realizar una biopic sobre Ricky Martin se remonta al año 2018, cuando fundó LaFlia Contenidos y comenzó a desarrollar nuevos formatos de ficción para audiencias nacionales e internacionales. Durante aquella etapa, su productora inició un acercamiento con el propio Martin, encabezado por su equipo liderado por Nacho Lecouna y Gustavo Marra.

Tinelli reveló en ese momento que habían enviado un primer guion al cantante. “Le enviamos el primer libro. Lo leyó, le encantó la idea, pero se disculpó diciendo que este año –debido a la crianza de sus hijos y una extensa gira que lo espera– le será imposible emprender el proyecto”, afirmó el conductor. Ambas partes quedaron en volver a negociar, manteniendo abierta la posibilidad de llevar la historia de Martin a la pantalla con sello argentino.

La productora de Marcelo Tinelli consideraba, según la misma fuente, aprovechar alianzas con plataformas internacionales. Esta visión reflejaba su apuesta por un desarrollo de largo plazo y por acercar la vida de Ricky Martin a nuevos públicos fuera de Argentina.

Luego, se sabe, llegó la pandemia, y la suspensión de miles de proyectos, incluido éste. Finalmente, en 2025 salió Ricky Martin: A loco life, una producción de Brian Aabech y Dana Webber dirigida y escrita por Nick Randall.

Ricky Martin en el final de su primer concierto en Buenos Aires cantó "La Copa de la vida"

El show de Ricky Martin en el Campo Argentino de Polo

Ricky Martin ofreció este viernes en el Campo Argentino de Polo un show multitudinario, el primero de los pactados en Buenos Aires. Fue uno de los mayores eventos musicales del año en la ciudad. Desde las 17, el público—incluyendo familias y fanáticos de larga data—ingresó de manera fluida al recinto.

El espectáculo comenzó a las 22:12, con los éxitos “Pégate” y “María”, y una producción que incluyó pantallas gigantes, efectos visuales y cinco cambios de vestuario del artista. Martin alternó pasajes intensos con momentos íntimos, en los que agradeció: “Ustedes han hecho que estas canciones sean como himnos”.

Durante el recital, Ricky Martin interpretó temas como “She Bangs”, “La Bomba” y “Qué Rico Fuera”, recibiendo ovaciones del público. En un bloque especial, sorprendió interpretando “Asignatura pendiente” únicamente acompañado al piano.

Las interacciones se extendieron cuando el cantante recibió una camiseta de la selección argentina arrojada desde el público. El cierre, cerca de las 23:54, incluyó “Livin’ la vida loca” y “La copa de la vida” con un despliegue de fuegos artificiales y una bandera mitad argentina y mitad puertorriqueña.