Sabrina Rojas confirmó que Momi Giardina cortó su vínculo con sus excompañeras de ShowMatch: “Me extraña de ella”

En diálogo con Ángel de Brito, Sabrina Rojas se metió en la polémica que asegura que la bailarina está agrandada (Video: Instagram Bondi Live)

En una reciente emisión de Bondi Live, Ángel de Brito y Sabrina Rojas abordaron el distanciamiento de Momi Giardina respecto al grupo de amigas bailarinas que se formó durante la época de Bailando por un sueño en Showmatch. Durante el diálogo, Rojas confirmó que existió un cortocircuito entre las integrantes y que la ausencia de invitación al cumpleaños de Giardina sorprendió a todas. El conductor aseguró que en la víspera Carla Conte habría deslizado, según su interpretación, que Momi “está agrandada”, y que por este motivo dejó de frecuentar a las amistades cosechadas en el ciclo de Marcelo Tinelli.

De acuerdo con lo relatado al aire, la situación generó extrañeza dentro del entorno cercano de la artista. “No las invitó al cumpleaños. Eso es raro. Invitó a los de MasterChef Celebrity, a los de Luzu y no invita a sus amigas de toda la vida”, expresó De Brito, señalando el malestar provocado por la actitud de Giardina quien prefirió compartir el festejo con las personas con las que compartió sus trabajos más recientes. Sabrina Rojas agregó: “La data que tenía era eso, como que voló. Como que voló alto y se olvidó”, y remarcó que no esperaba ese comportamiento de la bailarina. “Me extraña de ella. Es una persona de la que jamás te vas a imaginar”.

Durante el intercambio, Rojas recordó la solidez del grupo y el cariño que le profesan a Giardina, a pesar de la distancia actual. “El grupete de Carla, que son muy unidas, están muy felices por el presente de Momi, lo festejan, lo aman”, afirmó la actriz. Además, relató una anécdota de la época en la que compartieron teatro: “Cuando hice La cena de los tontos con Adrián Suar y Guillermo Francella, que estaba Carlita Conte, estábamos ensayando y ella se entera que está embarazada. De manera muy amorosa, Adrián y Guillermo no la quisieron bajar antes del estreno y Carla dijo: ‘Me bajo, chicos, estoy embarazada’. Y Adrián dice: ‘No, vamos a hacer una cosa, te vamos a poner un reemplazo, te ponemos un vestidito’, porque la panza le iba creciendo, entonces ella tenía un vestido violeta suelto y Carla hizo mucho para que su reemplazo sea Momi”.

Según el testimonio de Sabrina Rojas, Momi Giardina oara su cumpleaños privilegió sus nuevas amistades del medio, como Evangelina Anderson (Instagram)

Rojas detalló el apoyo incondicional del grupo en el pasado: “Carla nunca se sintió mal y no hizo nunca falta reemplazarla, pero ella les hizo la cabeza a Adrián y a Guillermo para que por favor la pongan a Momi aunque sea una función. Y la pusieron. O sea, imaginate el amor incondicional de Carla”, rememoró.

El diálogo en Bondi Live expuso la sorpresa y decepción de las amigas de Giardina por el distanciamiento, aunque las muestras de afecto y respaldo hacia su presente profesional siguen vigentes dentro del círculo cercano.

Todo se había disparado el día anterior, cuando a Carla Conte la consultaron en el mismo espacio por la relación con Momi Giardina. La actriz de El chat de mamis evitó dar detalles sobre el distanciamiento, aunque admitió que la sigue queriendo mucho: “Si ella no nos quiere más, no importa. Yo la voy a amar toda la vida”, aseguró.

En su testimonio, Conte reconoció que no hubo invitación al cumpleaños y que no encuentra una explicación al alejamiento. En ese sentido, aseguró que no considera a Giardina como una persona falsa y atribuyó la distancia a decisiones personales, descartando que esté vinculada al éxito profesional: “Creo que tiene que ver con elecciones en la vida, no tiene que ver con que se la crea o no se la crea. Me parece que está bien”.