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La confesión de Chicho Serna respecto a la designación de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors

El ex integrante del Consejo de Fútbol xeneize se refirió a la ratificación del actual DT

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Serna se refirió a la designación de Úbeda como entrenador principal de Boca Juniors

Mauricio Serna ya no pertenece formalmente a la estructura de Boca Juniors, pero mantiene una estrecha relación con la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme. El colombiano se despidió del Consejo de Fútbol junto a Raúl Cascini en un momento crítico desde lo futbolístico a mediados de 2025, pero permanece en contacto y conoce la cocina del club como la palma de su mano. Es por eso que, en la previa al Superclásico de mañana ante River en el Monumental, se refirió al buen momento que vive el equipo dirigido por Claudio Úbeda y particularmente a su designación como DT principal.

“Es cierto, yo creo que en ningún momento ni el presidente (Juan Román Riquelme) ni yo cuando estaba en mi cargo, estaba en el Consejo, nunca se nos pasó por la mente pensar en que Úbeda pudiese dirigir a Boca. Quien confió, quien lo ratificó y quien lo mantuvo en el puesto fue el presidente”, aclaró Chicho respecto a la ratificación del Sifón tras la pérdida de Miguel Ángel Russo. Vale recordar que más allá de mantenerlo en el cargo hasta fines de 2025, también lo sostuvieron luego del mercado de pases de enero de cara a esta temporada.

Más tarde, Serna añadió: “Yo creo que el tiempo es lo más lindo que existe porque al final el tiempo va poniendo todo en su lugar. Este es un equipo de Claudio que encontró los jugadores que él necesitaba”. Boca arrastra un invicto de doce partidos y llega al Superclásico en el mejor momento del ciclo de Úbeda, que cosechó un 65% de efectividad de puntos desde que tomó las riendas.

En su balance del desempeño de Úbeda, Serna reconoció la gestión del entrenador tras la salida de Russo: “Claudio es un buen trabajador. Tuvo la valentía de agarrar y ser el número 1, cuando era el 2”. El ex volante admitió que, como hincha, cuestionó algunas decisiones técnicas, pero valoró que el tiempo permitió consolidar la conducción y la identidad futbolística bajo la dirección del actual estratega.

Úbeda ganó crédito con los últimos buenos resultados y rendimientos de Boca (REUTERS/Agustin Marcarian)
Úbeda ganó crédito con los últimos buenos resultados y rendimientos de Boca (REUTERS/Agustin Marcarian)

En una encuesta realizada por Infobae, los fanáticos boquenses opinaron sobre la posible renovación de Úbeda más allá de junio y, aunque no tuvo unanimidad, la mayoría aceptó que el DT ganó mucho crédito en el último tiempo y dependiendo de los resultados en lo que resta del semestre no verían con malos ojos sostenerlo en el cargo.

A la hora de hacer balances y repasar estadísticas, hay que remarcar que el DT lleva dirigidos 26 partidos oficiales (23 por torneos regulares, uno por Copa Argentina y dos por Libertadores). Del total, ganó 15, empató 6 y perdió 5, lo que lo lleva a tener el mencionado 65% de efectividad. Estos números lo ubican como el técnico más destacado desde que Riquelme asumió el mando como directivo.

Antes del trascendental encuentro de mañana, Leandro Paredes volvió a respaldar públicamente a Úbeda: “Está con mucha más confianza, como la de todos después de doce partidos sin perder, haber encontrado una idea y sistema que nos llevó a conseguir resultados y que se juegue mejor que cuando arrancamos. Eso hace que el entrenador tenga mucha más confianza y nos transmita mucha más seguridad a nosotros”.

El pensamiento de Riquelme va en consonancia con lo que opinaron los simpatizantes azul y oro. Medirán ánimos y al grupo de futbolistas, pero por sobre todas las cosas harán un balance de los resultados de acá hasta fin del semestre. No será igual que Boca pierda el Superclásico, quede inesperadamente afuera del grupo de ocho clasificados a los playoffs del Apertura y arriesgue el pase a octavos de la Libertadores que si el equipo responde el domingo en Núñez, llega a las últimas instancias en el certamen local y pasa primero en la Copa.

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