La respuesta de Giovanni Simeone respecto a la posibilidad de sumarse a River Plate después de la Copa del Mundo

Gio Simeone está siendo clave para el Torino en este cierre de temporada (Crédito: Fabio Ferrari/LaPresse)

Giovanni Simeone dejó Napoli a partir de esta temporada para recalar en Torino bajo un esquema de préstamo con obligación de compra. Sus buenos rendimientos lo llevaron a estar en boca de varios clubes y uno de ellos es River Plate, del que hasta se llegó a mencionar un “pacto de palabra” de cara a la campaña 2026/2027 que se iniciará después de la Copa del Mundo.

El goleador concedió un reportaje al diario español Marca con eje en la final de la Copa del Rey, que tendrá en el centro de la escena a su padre, el Cholo Simeone, y a uno de sus hermanos, Giuliano. El periodista David Medina indagó en su presente durante las últimas dos preguntas y cerró el reportaje con una consulta hacia Gio: “Ahora suena fuerte tambien la opción de River Plate…”

A continuación, el autor de nueve goles y dos asistencias en 29 duelos de la temporada dejó la puerta abierta a un retorno al Millonario: “Siempre dije que es un club que siento como casa y que algún día me gustaría volver porque me quedó la espinita de mostrarme más como jugador, pero no estamos en momento de mercado y mi foco ahora mismo está en seguir aportando al Torino para asegurar el objetivo de la permanencia”.

El futbolista de 30 años integró el plantel comandado por Marcelo Gallardo en sus primeros meses como DT de la Banda, emigró a préstamo por un año a Banfield y fue vendido con 21 años a mitad de 2016 al Genoa de Italia en una cifra de tres millones de euros por el 65% del pase. Más tarde, el cuadro de la Serie A completó la adquisición del 35% restante a cambio de 2.100.000 euros.

Acumula cuatro goles en los últimos seis partidos de la Serie A (Crédito: Fabio Ferrari/LaPresse)

Sus cuatro goles y tres asistencias en 33 partidos con River Plate le dejaron un sabor agridulce a Simeone porque solo disputó uno de ocho Superclásicos: ingresó 64 minutos en la ida de la semifinal contra Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2014. Fue uno de los cuatro títulos ganados en su paso, que se suma al Torneo Final 2014, la Copa Campeonato 2014 y la Copa Libertadores 2015.

Actualmente, Giovanni Simeone atraviesa una racha positiva de cuatro goles y una asistencia en sus últimos seis partidos con el Torino en la Serie A. Esta producción fue vital para que el elenco de Turín logre cuatro victorias en este tramo y se aleje de la zona de descenso. Ocupa la 12° colocación con 39 puntos, a 12 del Lecce (27), que se ubica en el tercer y último lugar de la zona roja. Este domingo visitará desde las 7:30 (hora argentina) a Cremonese, que también tiene 27 unidades y se salvaría por diferencia de gol. Una victoria de El Toro lo haría dar un paso clave en el sueño de la permanencia.

Según precisó ESPN, el ex jugador de Fiorentina, Cagliari y Hellas Verona recaló en el Torino tras concretar una cesión de una temporada a cambio de un millón de euros y la obligación de compra estaría en torno a los siete millones. Dejó Napoli tras ser dos veces campeón del Calcio.

Giovanni Simeone ganó cuatro títulos con River Plate (Crédito: NA/AFP/Alejandro Pagni)

Por otro lado, Giovanni Simeone contó que seguirá la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad desde la concentración del Torino: “Lo podré ver con compañeros. Estaremos preparando nuestro partido pero disfrutando de buen fútbol y presente desde acá como un hincha más”.

Más adelante, señaló la buena energía que corre en el ámbito familiar por la buena temporada suya en Italia y la de su hermano y el Cholo en el Colchonero. “El grupo familiar de WhatsApp está en buen momento, ja. Ojalá que dure mucho así, aunque ya saben cómo es la mentalidad Simeone siempre pensando en lo que se viene. Está siendo una temporada positiva para mí en cuanto a goles, y el Atletico tiene un gran presente que ojalá se pueda materializar con títulos en este final de temporada”.

Además, se refirió a los rumores que lo vincularon con el Rojiblanco tiempo atrás: “Sí, hubo varios momentos que sonó lo del Aleti, y me habría gustado, pero no se dieron las circunstancias en esos momentos. La Liga me gusta mucho y seguramente para un delantero acostumbrado a Italia sea un estilo de fútbol más favorable”.