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Cómo tener internet satelital con Starlink en España por 10 euros al mes: requisitos y plazos

Los usuarios también pueden acceder al hardware sin necesidad de pagar nada al inicio

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Si estás en España, puedes contratar Starlink por 10 euros al mes durante los primeros tres meses. (Starlink)
Si estás en España, puedes contratar Starlink por 10 euros al mes durante los primeros tres meses. (Starlink)

Si te encuentras en España y estás interesado en obtener el internet satelital de Starlink, puedes acceder al servicio por solo 10 euros al mes durante los primeros tres meses, hasta el 30 de abril.

Además, la oferta elimina el coste inicial del hardware, lo que facilita el acceso sin inversión previa en equipos.

Esto significa que, durante el periodo promocional, podrás probar la conexión de Starlink a un precio reducido y sin pagar por el kit de instalación. Al finalizar los tres meses, se aplicarán las tarifas estándar y será necesario cumplir con los requisitos habituales del servicio.

Una persona sonriente sostiene un smartphone negro con el logo blanco de Starlink. Una antena parabólica y montañas se ven al atardecer.
La promoción elimina el coste del hardware y permite acceder al servicio sin invertir en equipos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Starlink ofrece en España una variedad de planes que se agrupan en dos categorías principales: personal y empresas.

En la modalidad personal, se destacan dos opciones:

  • Residencial: Instalación rápida y sencilla (plug & play), tiempo de actividad superior al 99,9%, resistencia a condiciones climáticas adversas, datos ilimitados y una prueba gratuita de 30 días.
  • Itinerante: También de instalación plug & play, permite el uso en movimiento y funciona en más de 150 países y territorios. Ofrece la posibilidad de pausar el servicio en cualquier momento mediante el Modo de espera, además de la prueba gratuita de 30 días.
Hombre en una camioneta usando el móvil junto a un antena Starlink y generador portátil en un paisaje árido
Durante este periodo, puedes probar Starlink a precio reducido y sin pagar el kit de instalación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para empresas, Starlink dispone del plan Prioridad Local, diseñado para negocios con operaciones fijas o móviles en tierra.

  • Prioridad Local (Empresas): Permite uso en tierra dentro de un solo país y en viajes regionales, otorga prioridad en la red, garantiza una conexión estable tanto en movimiento como en ubicaciones fijas, e incluye IP pública y panel de gestión dedicado.

Instalar Starlink en casa es un proceso rápido. Al recibir el kit, que incluye la antena parabólica, el soporte, el cableado y el router Wi-Fi, lo primero es elegir una ubicación con visión despejada del cielo, preferiblemente en el tejado o en un área elevada sin obstáculos cercanos como árboles o edificios.

Una vez seleccionada la zona, se monta la antena utilizando el soporte suministrado, asegurando su estabilidad según las instrucciones del manual. Después, se conectan los cables desde la antena hasta el router y se enchufa este último a la corriente eléctrica.

(Imagen ilustrativa Infobae)
Al recibir el kit, debes elegir un lugar con cielo despejado para instalar la antena. (Imagen ilustrativa Infobae)

El siguiente paso es descargar la aplicación de Starlink en el teléfono móvil, donde se debe seguir el proceso guiado para activar el servicio, configurar la red y verificar la calidad de la señal.

La aplicación ayuda a asegurarse de que la antena esté correctamente orientada y recibiendo señal óptima. Tras completar estos pasos, la conexión de Starlink estará lista.

Aunque Starlink representa una alternativa para acceder a internet de alta velocidad en zonas rurales o con poca cobertura, el servicio presenta algunas desventajas que es importante considerar.

Una de las principales limitaciones es la dependencia de una visión despejada del cielo: árboles, edificios altos u otros obstáculos pueden afectar significativamente la calidad y estabilidad de la señal satelital.

(Imagen ilustrativa Infobae)
Aunque Starlink es útil en áreas rurales o con poca cobertura, también tiene algunas desventajas a tener en cuenta. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, las condiciones climáticas adversas, como lluvias intensas o nevadas, pueden provocar interrupciones temporales en la conexión o reducir la velocidad.

Otra desventaja relevante es el coste. Aunque Starlink ha lanzado promociones, la tarifa mensual estándar y el precio del equipo inicial siguen siendo elevados en comparación con otras opciones de banda ancha convencional, lo que puede suponer una barrera para algunos usuarios.

Por otro lado, la latencia, aunque mucho menor que en sistemas satelitales tradicionales, todavía puede resultar superior a la de las conexiones por fibra óptica, afectando la experiencia en aplicaciones sensibles como videojuegos en línea o videollamadas en tiempo real.

Finalmente, el servicio aún se encuentra en expansión y, en zonas muy demandadas, pueden aparecer problemas de saturación que afecten el rendimiento. Estos factores deben evaluarse antes de optar por Starlink como solución principal de conectividad.

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