Tecno

El diseñador del iPhone crea el interior del Ferrari Luce: Jony Ive rechaza las pantallas táctiles grandes en los autos

El exdiseñador de Apple dijo que le desanima ver este elemento cuando se sube a un carro, por lo que evitó integrarlo en el primer eléctrico del fabricante italiano

Guardar
(Ferrari)
Jony Ive, exdiseñador de Apple y creador del iPhone y el iPad, rechaza las pantallas táctiles grandes en autos. (Ferrari)

Jony Ive, reconocido exdiseñador de Apple y responsable de productos como el iPhone y el iPad, rechaza la incorporación de pantallas táctiles grandes en los automóviles, especialmente tras participar en el diseño interior del Ferrari Luce.

En una entrevista con el medio Top Gear, Ive afirmó: “Subirme a un coche y ver una pantalla enorme me desanima”.

Explicó que crear un entorno simple e intuitivo es un desafío considerable y que la prioridad debe ser la funcionalidad: “No hay estilo ni adornos, porque eso distrae y no perdura. El panel de instrumentos y el volante están íntimamente conectados, y esto se centra en la conducción. Todo lo demás complementa esa experiencia”.

Primer plano del tablero de control de un coche Ferrari de color oscuro, mostrando el volante con el logo, pantallas digitales, rejillas de ventilación y botones
Ive expresó que le desanima ver una pantalla de gran tamaño en un coche. (Ferrari)

Ive detalló que el panel de instrumentos se encarga de la información de salida y el volante, de la información de entrada, por lo que todos los controles son físicos y mecánicos.

El equipo puso a prueba estos principios organizativos fundamentales, convencidos de su importancia, pero también trabajó intensamente para validar cada una de sus decisiones.

Cómo es el interior del Ferrari Luce

El interior del Ferrari Luce combina botones, diales, palancas e interruptores mecánicos de precisión con pantallas digitales multifunción, creando una interfaz intuitiva y funcional pensada para el conductor, explica el fabricante.

El volante de tres radios, mecanizado a partir de una sola pieza de aluminio, integra módulos analógicos en posiciones ergonómicas para facilitar el control.

Primer plano de un volante de Ferrari negro y plateado con el logo del caballo rampante, frente a una pantalla digital con velocímetro a 210 km/h
La dirección agrupa el volante, las levas y el tablero, que se desplaza con el volante para mejorar la visibilidad de los indicadores. (Ferrari)

Los mandos principales, accesibles sin soltar el volante, incluyen el E-Manettino, que gestiona la energía y la autonomía, y el clásico Manettino, que ajusta las dinámicas de conducción.

Las levas detrás del volante permiten controlar manualmente el par motor y aprovechar el frenado regenerativo, mientras que un medidor indica el momento óptimo para aumentar el par.

El cuadro de instrumentos centraliza la información clave para el conductor mediante una pantalla multicapa que combina elementos digitales y mecánicos.

El indicador izquierdo muestra la potencia disponible y la frenada regenerativa según el modo seleccionado; el indicador central combina la velocidad y el nivel de batería con una aguja mecánica y un display digital; el indicador derecho, ajustable mediante una palanca, ofrece hasta siete datos como el estado del vehículo, viaje, dinámica y neumáticos.

Dos paneles de control de vehículo negros y plata con diales, palancas y botones para velocidad, ADAS, Manettino, limpiaparabrisas y suspensión
Entre los controles principales, sin quitar las manos del volante, están el E-Manettino para gestionar energía y autonomía, y el Manettino clásico para ajustar la conducción. (Ferrari)

El conjunto de dirección integra el volante, las levas y el tablero, que se mueve junto al volante para mejorar la visibilidad de los instrumentos. El panel de control, independiente y giratorio, combina controles mecánicos y una pantalla digital táctil.

La climatización se maneja mediante controles físicos para temperatura, ventilador y asientos, con ajustes adicionales disponibles en la pantalla táctil. El instrumento Multigraf combina agujas mecánicas y esfera digital para mostrar reloj, cronómetro o brújula, y durante el modo Launch, activa automáticamente el cronómetro de 5 segundos.

Todos estos elementos están fabricados con materiales como aluminio reciclado, cristal y cuero, con acabados a mano y detalles mecanizados.

Pantalla digital central de un Ferrari mostrando velocidad, potencia, modo deportivo y un reloj analógico, con botones de control
El interior del Ferrari Luce mezcla botones, diales y palancas mecánicas con pantallas digitales para lograr una interfaz fácil de usar. (Ferrari)

Cómo fue el recorrido de Jony Ive en Apple

Jony Ive inició su carrera en Apple en 1992 como diseñador industrial. Su trabajo cobró relevancia cuando, tras la llegada de Steve Jobs en 1997, fue nombrado vicepresidente de diseño industrial.

Ive lideró el equipo responsable del rediseño de productos clave, comenzando con la iMac original en 1998, que marcó un giro radical en la estética y funcionalidad de la computación personal.

A lo largo de más de dos décadas, Ive se convirtió en la mente creativa detrás de dispositivos emblemáticos como el iPod, el iPhone, el iPad, el MacBook Air y el Apple Watch.

Jony Ive comenzó en Apple en 1992 como diseñador industrial. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)
Jony Ive comenzó en Apple en 1992 como diseñador industrial. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Su visión se centró en la simplicidad, el minimalismo y la integración entre hardware y software, consolidando el estilo visual de la marca y su reputación global.

En 2012, fue ascendido a jefe de diseño, asumiendo la responsabilidad sobre tanto el hardware como la interfaz de usuario de los sistemas operativos de Apple.

En 2019, Ive anunció su salida de la empresa para fundar su propio estudio de diseño, LoveFrom, aunque mantuvo colaboraciones puntuales con Apple en proyectos seleccionados.

Temas Relacionados

Jony IveFerrariiPhoneAppleTecno Autos Y MovilidadTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

La IA conquista la música: el tema más escuchado de iTunes no tiene autor humano

Cada vez más artistas y creadores recurren a algoritmos para componer, producir y generar voces

La IA conquista la música: el tema más escuchado de iTunes no tiene autor humano

Los nueve juegos que abandonan Xbox Game Pass en abril 2026: Dragon Ball Xenoverse 2 está en la lista

Estos títulos se encuentran disponibles tanto para consolas, PC y directamente para jugar desde la nube

Los nueve juegos que abandonan Xbox Game Pass en abril 2026: Dragon Ball Xenoverse 2 está en la lista

Steam da gratis cuatro nuevos por tiempo limitado: cómo añadirlos sin costo a mi biblioteca

Dos de los títulos que puedes obtener son Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager y Uncanny Tales: Cold Road

Steam da gratis cuatro nuevos por tiempo limitado: cómo añadirlos sin costo a mi biblioteca

Limpia tu PC sin errores: qué memoria caché de Windows debes borrar y cuál no

No toda la memoria caché debe eliminarse, ya que algunos archivos mejoran el rendimiento

Limpia tu PC sin errores: qué memoria caché de Windows debes borrar y cuál no

Gemini tiene una nueva función que es completamente gratuita: así puedes empezar a usar Cuadernos

Gemini ahora ofrece una herramienta clave para estudiantes, profesionales y usuarios cotidianos

Gemini tiene una nueva función que es completamente gratuita: así puedes empezar a usar Cuadernos
DEPORTES
“Pensaba que sabía todo”: Filipe Luís sobre la transición de jugador a entrenador y la influencia del “Cholo” Simeone

“Pensaba que sabía todo”: Filipe Luís sobre la transición de jugador a entrenador y la influencia del “Cholo” Simeone

La confesión de Chicho Serna respecto a la designación de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors

El brutal tackle antideportivo que derivó en la expulsión de un jugador argentino en Los Pumas 7s

La brutal crítica de un histórico campeón mundial con Francia al presente de Mbappé en el Real Madrid: “Es un fiasco”

El golazo “a lo Messi” de un juvenil Sub 17 para clasificar a la selección argentina a la final de los Juegos Suramericanos

TELESHOW
El romántico saludo de cumpleaños de Indiana Cubero a su novio futbolista: “Te admiro cada día más”

El romántico saludo de cumpleaños de Indiana Cubero a su novio futbolista: “Te admiro cada día más”

Sabrina Rojas confirmó que Momi Giardina cortó su vínculo con sus excompañeras de ShowMatch: “Me extraña de ella”

El reproche al aire de Sebastián Ortega a Mario Pergolini por una crítica: “Me acuerdo lo que dijiste”

Ricky Martin deslumbró con un show íntimo, hits y cinco cambios de look: “Hicieron que estas canciones sean himnos”

Las 63 mejores fotos del show de Ricky Martin en Buenos Aires: sorpresas, hits y emoción en una noche mágica

INFOBAE AMÉRICA

Jorge Drexler encantó a Buenos Aires en una noche de palabras, tambores y baile colectivo

Jorge Drexler encantó a Buenos Aires en una noche de palabras, tambores y baile colectivo

República Dominicana sigue alerta ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos por lluvias

Estados Unidos sancionó al viceministro del Interior de Nicaragua por graves violaciones de DDHH

Un hombre mató a tiros a varias personas en Kiev: fue abatido por la Policía tras esconderse en un supermercado

El Salvador: incidencia de accidentes de tránsito expone déficit en la formación y cumplimiento de la ley, afirma consultor vial