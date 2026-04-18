El diseñador del iPhone crea el interior del Ferrari Luce: Jony Ive rechaza las pantallas táctiles grandes en los autos

Jony Ive, exdiseñador de Apple y creador del iPhone y el iPad, rechaza las pantallas táctiles grandes en autos. (Ferrari)

Jony Ive, reconocido exdiseñador de Apple y responsable de productos como el iPhone y el iPad, rechaza la incorporación de pantallas táctiles grandes en los automóviles, especialmente tras participar en el diseño interior del Ferrari Luce.

En una entrevista con el medio Top Gear, Ive afirmó: “Subirme a un coche y ver una pantalla enorme me desanima”.

Explicó que crear un entorno simple e intuitivo es un desafío considerable y que la prioridad debe ser la funcionalidad: “No hay estilo ni adornos, porque eso distrae y no perdura. El panel de instrumentos y el volante están íntimamente conectados, y esto se centra en la conducción. Todo lo demás complementa esa experiencia”.

Ive expresó que le desanima ver una pantalla de gran tamaño en un coche. (Ferrari)

Ive detalló que el panel de instrumentos se encarga de la información de salida y el volante, de la información de entrada, por lo que todos los controles son físicos y mecánicos.

El equipo puso a prueba estos principios organizativos fundamentales, convencidos de su importancia, pero también trabajó intensamente para validar cada una de sus decisiones.

Cómo es el interior del Ferrari Luce

El interior del Ferrari Luce combina botones, diales, palancas e interruptores mecánicos de precisión con pantallas digitales multifunción, creando una interfaz intuitiva y funcional pensada para el conductor, explica el fabricante.

El volante de tres radios, mecanizado a partir de una sola pieza de aluminio, integra módulos analógicos en posiciones ergonómicas para facilitar el control.

La dirección agrupa el volante, las levas y el tablero, que se desplaza con el volante para mejorar la visibilidad de los indicadores. (Ferrari)

Los mandos principales, accesibles sin soltar el volante, incluyen el E-Manettino, que gestiona la energía y la autonomía, y el clásico Manettino, que ajusta las dinámicas de conducción.

Las levas detrás del volante permiten controlar manualmente el par motor y aprovechar el frenado regenerativo, mientras que un medidor indica el momento óptimo para aumentar el par.

El cuadro de instrumentos centraliza la información clave para el conductor mediante una pantalla multicapa que combina elementos digitales y mecánicos.

El indicador izquierdo muestra la potencia disponible y la frenada regenerativa según el modo seleccionado; el indicador central combina la velocidad y el nivel de batería con una aguja mecánica y un display digital; el indicador derecho, ajustable mediante una palanca, ofrece hasta siete datos como el estado del vehículo, viaje, dinámica y neumáticos.

Entre los controles principales, sin quitar las manos del volante, están el E-Manettino para gestionar energía y autonomía, y el Manettino clásico para ajustar la conducción. (Ferrari)

El conjunto de dirección integra el volante, las levas y el tablero, que se mueve junto al volante para mejorar la visibilidad de los instrumentos. El panel de control, independiente y giratorio, combina controles mecánicos y una pantalla digital táctil.

La climatización se maneja mediante controles físicos para temperatura, ventilador y asientos, con ajustes adicionales disponibles en la pantalla táctil. El instrumento Multigraf combina agujas mecánicas y esfera digital para mostrar reloj, cronómetro o brújula, y durante el modo Launch, activa automáticamente el cronómetro de 5 segundos.

Todos estos elementos están fabricados con materiales como aluminio reciclado, cristal y cuero, con acabados a mano y detalles mecanizados.

El interior del Ferrari Luce mezcla botones, diales y palancas mecánicas con pantallas digitales para lograr una interfaz fácil de usar. (Ferrari)

Cómo fue el recorrido de Jony Ive en Apple

Jony Ive inició su carrera en Apple en 1992 como diseñador industrial. Su trabajo cobró relevancia cuando, tras la llegada de Steve Jobs en 1997, fue nombrado vicepresidente de diseño industrial.

Ive lideró el equipo responsable del rediseño de productos clave, comenzando con la iMac original en 1998, que marcó un giro radical en la estética y funcionalidad de la computación personal.

A lo largo de más de dos décadas, Ive se convirtió en la mente creativa detrás de dispositivos emblemáticos como el iPod, el iPhone, el iPad, el MacBook Air y el Apple Watch.

Jony Ive comenzó en Apple en 1992 como diseñador industrial. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Su visión se centró en la simplicidad, el minimalismo y la integración entre hardware y software, consolidando el estilo visual de la marca y su reputación global.

En 2012, fue ascendido a jefe de diseño, asumiendo la responsabilidad sobre tanto el hardware como la interfaz de usuario de los sistemas operativos de Apple.

En 2019, Ive anunció su salida de la empresa para fundar su propio estudio de diseño, LoveFrom, aunque mantuvo colaboraciones puntuales con Apple en proyectos seleccionados.