Por qué el internet de Starlink será más rápido a partir de ahora: la clave está en un cambio técnico

Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, ofrecerá mayor velocidad y cobertura tras la autorización de la FCC para operar con ángulos de elevación más bajos. (Starlink)

Starlink, la compañía de internet satelital de Elon Musk, brindará navegación más rápida y mayor cobertura dado que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) ha autorizado a sus antenas recibir señales con ángulos de elevación más bajos.

Para entender que significa esta autorización, debes tener presente que Starlink utiliza antenas parabólicas instaladas en el suelo para recibir señal de sus satélites en órbita baja.

Estas antenas deben estar orientadas hacia el cielo y captar la señal de los satélites en función de un “ángulo de elevación”, que es el ángulo entre el horizonte y la posición del satélite en el cielo.

Las antenas deben apuntar al cielo y captar la señal según el ángulo entre el horizonte y el satélite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

SpaceX, la empresa responsable de la operación satelital de Starlink, presentó en marzo una solicitud ante la FCC para modificar las condiciones técnicas de sus antenas parabólicas. La petición abarca el modelo actual Starlink Mini, la antena de segunda generación y el modelo original de primera generación.

La modificación solicitada se centra en el ángulo de elevación mínimo autorizado para las antenas Starlink. Antes, solo podían captar la señal si el satélite se encontraba a una elevación mínima de 25 grados sobre el horizonte, según las aprobaciones previas otorgadas a SpaceX.

La aprobación de la FCC ahora permite que las antenas reciban señales de los satélites desde un ángulo de elevación mínimo de 20 grados sobre el horizonte.

La FCC permite ahora que las antenas reciban señal desde un ángulo mínimo de 20 grados sobre el horizonte. (Imagen ilustrativa Infobae)

La empresa de Elon Musk no ha proporcionado información adicional sobre esta mejora.

No obstante, la autorización coincide con los esfuerzos de la FCC por aumentar el rendimiento de los sistemas de internet satelital, a través de la actualización de regulaciones que se mantienen vigentes desde hace varias décadas.

Qué efecto tiene un ángulo de elevación menor en Starlink

El ángulo de elevación en las antenas de Starlink determina la altura sobre el horizonte a la que las antenas pueden recibir la señal de los satélites.

Cuanto menor es el ángulo de elevación mínimo permitido, más cerca del horizonte puede estar el satélite y aún así ser captado por la antena.

Esto tiene varios efectos concretos:

Mayor cobertura: Permitir recibir señales desde ángulos más bajos amplía la ventana de tiempo en la que una antena puede conectarse a un satélite en movimiento, lo que mejora la cobertura, especialmente en zonas con obstrucciones parciales como árboles, edificios o montañas.

El ángulo de elevación define cuán bajo sobre el horizonte la antena puede captar la señal satelital. (Starlink)

Menos interrupciones: Al captar señales desde posiciones más cercanas al horizonte, se reduce la posibilidad de perder conexión cuando un satélite se aleja, ya que la antena puede mantener el enlace durante más tiempo.

Mejor servicio en latitudes altas: En regiones cercanas a los polos, los satélites suelen verse más cerca del horizonte. Un ángulo de elevación mínimo más bajo facilita la conectividad en esas áreas.

Por tanto, bajar el ángulo de elevación mínimo de 25 a 20 grados permite que las antenas de Starlink mantengan la conexión durante más tiempo y en condiciones más variadas, mejorando tanto la estabilidad como la disponibilidad del servicio.

Amazon Leo presenta antena para aviones

Amazon Leo, competidor de Starlink, ha presentado una antena diseñada para brindar internet de alta velocidad en vuelos comerciales. De acuerdo con la compañía, el dispositivo permite velocidades de descarga de hasta 1 Gbps y de subida de hasta 400 Mbps.

Amazon Leo, rival de Starlink, lanzó una antena para ofrecer internet de alta velocidad en vuelos comerciales. (Amazon)

Esto permitirá que tanto pasajeros como tripulación accedan a servicios de streaming, videollamadas y aplicaciones en la nube durante el vuelo, con una experiencia comparable a la de una conexión terrestre. La empresa indicó que “la antena Amazon Leo Aviation proporcionará conectividad a internet fiable a los pasajeros y la tripulación de las aerolíneas”.

Trevor Vieweg, director de negocios globales de Amazon Leo, señaló que la empresa ya ha firmado acuerdos con las aerolíneas Delta y JetBlue para implementar este tipo de conexión en vuelos comerciales.

Por su parte, Starlink ya ofrece internet satelital de alta velocidad y baja latencia en vuelos comerciales. Aerolíneas como Copa Airlines, United Airlines, Hawaiian Airlines y airBaltic ya utilizan este sistema o planean incorporarlo en sus flotas.