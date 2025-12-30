Guía para evitar fraudes digitales: los cinco engaños más usados durante las fiestas de fin de año

Fin de año bajo amenaza digital: los cinco fraudes más comunes y cómo protegerte en fiestas - (Imagen ilustrativa Infobae)

La temporada de fin de año es sinónimo de compras, viajes y celebraciones, pero también representa un momento crítico para la seguridad digital. Con el boom de las transacciones en línea y el intercambio masivo de mensajes, los ciberdelincuentes aprovechan el entorno festivo para desplegar estafas cada vez más sofisticadas.

Un reciente análisis de Kaspersky identificó los cinco fraudes más comunes en estas fechas y extendió recomendaciones clave para protegerte y disfrutar unas fiestas seguras.

Por qué aumentan las estafas digitales en fin de año

El incremento en la actividad comercial, el volumen de envíos y la urgencia por concretar compras o viajes hacen que muchas personas bajen la guardia ante mensajes sospechosos.

La temporada de celebraciones es propicia para el aumento de estafas a través de SMS, correos y sitios web apócrifos; conocer los métodos y actuar con cautela es la mejor defensa - (Imagen ilustrativa Infobae)

Los fraudes se vuelven más creíbles, y los delincuentes aprovechan cualquier descuido para robar datos o dinero. Por eso, reconocer los métodos más usados y tomar medidas de prevención es fundamental.

Los cinco fraudes más frecuentes durante las fiestas

1. Estafa del pago falso recibido Suele llegar por SMS o mensajería instantánea e informa que has recibido una transferencia o pago. El mensaje incluye un enlace para “liberar” el dinero, que conduce a sitios fraudulentos donde se pide pagar una comisión o registrarse en una plataforma falsa. El objetivo es robar datos personales y el dinero ingresado.

2. Estafa de la falsa entrega Con el aumento de compras y envíos, muchas personas esperan paquetes. Los estafadores envían un mensaje (correo o SMS) simulando ser una empresa de logística y piden el pago de una supuesta tasa de entrega a través de un enlace. El monto suele ser bajo, lo que hace que las víctimas paguen sin sospechar. El dinero termina en cuentas fraudulentas y rara vez se recupera.

3. Estafa del documento de identidad bloqueado Llega por correo electrónico, aparentando ser de entidades oficiales o gubernamentales. El mensaje indica que tu documento está irregular o bloqueado y te dirige a una página falsa para regularizar la situación mediante el pago de una tasa. El sitio imita plataformas oficiales y puede mostrar información personal, incluso un chat falso para aumentar la confianza.

Seguridad digital en fiestas: identifica los cinco engaños más comunes y protege tu información y tu dinero - (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Estafa de millas o puntos vencidos Aprovechando el aumento de viajes, se envían mensajes (SMS o email) alertando que tus millas o puntos de fidelidad han caducado o están por vencer. El enlace dirige a una web falsa que simula ser de una aerolínea o banco, donde buscan robar tus credenciales para utilizar las millas en su propio beneficio.

5. Estafa del upgrade de tarjeta de crédito Promete un upgrade gratuito a una tarjeta con beneficios exclusivos, usando el nombre de bancos reconocidos. Al hacer clic, se pide información confidencial o acceso a la banca en línea. Los datos obtenidos se utilizan para cometer otros fraudes financieros.

Cómo evitar caer en estas estafas digitales

De acuerdo con los especialistas en ciberseguridad estas son calves para no caer en estadas durante la época de fin de año:

1. Mantén el pensamiento crítico No confíes solo porque el mensaje incluye datos personales. Los estafadores usan información real para ganar tu confianza.

2. Desconfía de ofertas y promociones tentadoras Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente sea un fraude.

3. Verifica siempre los sitios y mensajes Comprueba la URL y accede a las páginas escribiendo la dirección directamente o usando apps oficiales. Los estafadores imitan sitios originales con pequeños cambios en la dirección.

4. Comprende cómo funciona la ingeniería social Los delincuentes manipulan emociones como la urgencia y el miedo para provocar decisiones impulsivas.

5. Usa canales oficiales y tarjetas virtuales Compra solo en sitios confiables. Usa tarjetas virtuales con límites definidos y evita guardar datos de tarjetas en webs para reducir riesgos.

6. Monitorea tus cuentas y movimientos Revisa tus estados de cuenta frecuentemente y actúa rápido ante cualquier movimiento sospechoso.

El fin de año es el momento más aprovechado por los ciberdelincuentes para explotar vulnerabilidades en sistemas de pago, redes sociales y métodos de autenticación. El phishing, las páginas falsas y la ingeniería social resultan especialmente eficaces cuando la actividad digital se dispara. Conocer las tácticas más usadas y adoptar medidas básicas de prevención es la mejor forma de proteger tu información y tu dinero en estas fiestas.