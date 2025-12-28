Apple lanzaría en 2026 más de 20 dispositivos: iPhone plegable, Apple Watch, Vision Air y más

Apple planea más de 20 lanzamientos para 2026, entre ellos su primer iPhone plegable y nuevos dispositivos para el hogar inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple se prepara para un 2026 cargado de lanzamientos, según filtraciones recientes que anticipan la llegada de más de 20 productos diferentes. La información surgida de un prototipo con una versión temprana de iOS 26 y cotejada por medios especializados como MacRumors y Macworld revela una hoja llena de anuncios para la compañía de Cupertino.

El listado incluye desde actualizaciones de líneas tradicionales hasta incursiones en nuevas categorías, en especial el esperado iPhone plegable y el refuerzo de su ecosistema doméstico.

Cuáles serían los lanzamientos de Apple en 2026

iPhone

La gama de celulares de Apple para 2026 incluiría al menos cinco dispositivos diferentes. Entre ellos sobresale el iPhone plegable, identificado bajo el código V68, que marcaría el debut de la firma en este formato. Si bien los detalles técnicos no abundan, la presencia de este modelo en el código fuente de iOS 26 refuerza la apuesta de Apple por ampliar su catálogo más allá de los diseños tradicionales.

El iPhone plegable, identificado como V68, marcaría el debut de Apple en móviles flexibles, según evidencias encontradas en iOS 26. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la variante plegable se suman los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, ambos con mejoras de hardware notables. El iPhone 18 Pro integraría el chip A20 Pro y Face ID bajo pantalla, permitiendo una Dynamic Island más compacta y una mayor superficie útil.

La versión Pro Max ofrecería una batería de mayor capacidad y una cámara con apertura variable. También figuran el iPhone 17e, orientado a un segmento más económico, y el iPhone Air 2, cuya continuidad dependerá del desempeño comercial de su predecesor.

iPad

El portafolio de iPad también experimentará renovaciones profundas. Apple prepara el iPad estándar de 12ª generación, disponible tanto en versiones WiFi como celular, y una nueva serie de iPad Air equipada con el chip M4. Esta última línea se diversificará en cuatro modelos según tamaño y conectividad.

El avance de los procesadores Apple Silicon en la familia iPad refuerza la tendencia hacia dispositivos más potentes, eficientes y compatibles con funciones de inteligencia artificial, como sugieren las referencias a “Apple Intelligence”.

El portafolio de iPad se renovará con la llegada de la 12ª generación y nuevos iPad Air equipados con el procesador M4 y funciones de Apple Intelligence. (Europa Press)

Mac

Apple proyecta una transición relevante en sus líneas de computadoras portátiles y de escritorio. El MacBook Pro recibirá versiones con chips M5 Pro y M5 Max en formatos de 14 y 16 pulgadas, así como una edición futura con M6 para mayor potencia y eficiencia.

El MacBook Air incorporará el procesador M5 en sus variantes de 13 y 15 pulgadas, mientras que el Mac Studio y el Mac mini sumarán opciones con M5 Max, M5 Ultra y M5 Pro. Una novedad destacada será un MacBook con el chip A18 Pro, derivado de la arquitectura de los iPhone, lo que supone un giro hacia equipos más livianos y económicos.

En el ecosistema de pantallas, Apple planea el lanzamiento del Apple Studio Display 2, que ofrecerá soporte para ProMotion a 120 Hz y HDR, y se anticipa un segundo monitor orientado a usuarios profesionales.

Wearables y realidad aumentada

El 2026 de Apple también estará marcado por la evolución de los dispositivos vestibles. El Apple Watch Series 12 y el Watch Ultra 4 llegarán al mercado acompañados de mejoras en sensores de salud y posiblemente Touch ID. Apple apuesta además por ampliar su oferta en realidad aumentada y mixta con el Vision Air, una versión más ligera y económica del Vision Pro.

Los nuevos Apple Watch Series 12 y Watch Ultra 4 contarán con mejoras en sensores de salud y posiblemente incorporarán Touch ID. (Reuters)

En el terreno de las gafas inteligentes, la compañía mantiene en desarrollo unas gafas AR, aunque algunos prototipos conectados al Mac habrían quedado cancelados. Persisten rumores sobre un dispositivo que competiría con las Ray-Ban Meta, aunque su fecha de presentación sigue sin confirmarse.

Hogar inteligente y robótica

Este es otro de los focos de la estrategia de Apple para 2026. Se prepara el lanzamiento de un nuevo Apple TV 4K con chip A17 Pro, diseñado para soportar funciones avanzadas de inteligencia artificial y, posiblemente, una cámara incorporada.

El HomePod mini se renovará con mejoras en el chip y la calidad de audio, mientras que un nuevo HomePod Touch incorporará una pantalla táctil de 7 pulgadas y funciones centradas en Siri.

En el segmento de robótica doméstica, surgen referencias a dispositivos experimentales como el Home hub, que llegaría en dos formatos: uno con base y otro concebido para instalación mural. Además, Apple desarrolla un accesorio de sobremesa con brazo robótico y pantalla, junto con un equipo aún no identificado bajo el código J229.