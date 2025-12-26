Tecno

WhatsApp estrena nuevo diseño en iPhone antes de que finalice 2025: así luce la actualización

La nueva apariencia de la aplicación móvil está diseñada para alinearse con el estilo Liquid Glass de iOS 26

WhatsApp actualizó el diseño de su app para iPhone e incorporó una apariencia más adecuada a Liquid Glass. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp ha renovado el diseño de su aplicación móvil en iPhone. Ahora, la barra de navegación inferior presenta una nueva pestaña, ‘Tú’, que muestra la foto de perfil del usuario y centraliza los ajustes personales.

Además, esta barra fue rediseñada para adaptarse al estilo Liquid Glass característico de iOS 26, inspirado en el vidrio para crear un efecto visual translúcido.

Qué cambió en WhatsApp para iPhone

La aplicación móvil de WhatsApp para iPhone incorporó cambios en su diseño e interfaz. Ahora, la barra de navegación inferior integra una nueva pestaña llamada ‘Tú’.

La barra inferior incluye la pestaña ‘Tú’, que centraliza la foto de perfil y los ajustes personales. (WhatsApp)

Al acceder, los ajustes se presentan reorganizados: en la parte superior se muestra la foto de perfil del usuario acompañada de su nombre y la sección de información personal.

Debajo, aparecen las opciones relacionadas con el avatar, las listas de difusión, los mensajes destacados y los dispositivos vinculados.

Más adelante se encuentran las configuraciones de cuenta, privacidad, chats, notificaciones, almacenamiento y datos; seguidas por el apartado de ayuda, la opción para invitar amigos y, al final, el acceso al Centro de cuentas.

Luego aparecen las opciones de cuenta, privacidad, chats, notificaciones, almacenamiento, ayuda, invitar amigos y el Centro de cuentas. (WhatsApp)

El nuevo diseño también destaca por la integración del estilo Liquid Glass de Apple, que se aprecia especialmente en la barra inferior, donde los colores de la aplicación se difuminan en una superficie translúcida.

Fuera de estos cambios, la apariencia general de la interfaz de WhatsApp para iPhone se mantiene sin modificaciones.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp ha agregado nuevas funciones como:

  • Grabar un mensaje de voz al tener una llamada perdida.

WhatsApp ahora permite que cuando una llamada o videollamada no es atendida, el usuario pueda grabar y enviar un mensaje de voz o incluso un mensaje de vídeo directamente desde la pantalla de llamada perdida.

Esta función reemplaza en la práctica la necesidad de ir al chat y grabar manualmente, actuando como un buzón de voz moderno integrado en la app y simplificando la comunicación cuando no contestan.

Ahora, si una llamada o videollamada no es respondida, es posible dejar un mensaje de voz o video desde la pantalla de llamada perdida. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
  • Chats de audio.

WhatsApp ha mejorado su soporte para chats de audio tanto en grupos como en conversaciones normales, permitiendo que los usuarios inicien conversaciones de voz en tiempo real dentro de los grupos, sin necesidad de hacer llamadas tradicionales.

  • Privacidad avanzada del chat.

La nueva función de Privacidad avanzada del chat brinda mayor control sobre quién puede hacer qué con tus mensajes. Al activarla, WhatsApp:

  • Evita que otros exporten tus chats.
  • Impide que contenidos se usen con funciones externas como ciertas herramientas de inteligencia artificial.
  • Impide descargas automáticas de archivos multimedia. Esto es útil especialmente en conversaciones sensibles o con muchos participantes.
Esta función también limita las interacciones con Meta AI dentro de un chat. (WhatsApp)

Qué es Liquid Glass de Apple

Liquid Glass es la nueva apariencia que Apple presentó en junio de 2025 como parte de la actualización de sus sistemas operativos (iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, tvOS 26 y otros).

Se trata de una interfaz gráfica más fluida, translúcida y dinámica que combina las propiedades ópticas del vidrio con una sensación de movimiento y profundidad que responde al contenido y al contexto visual en tiempo real.

En aplicaciones como Apple Music, los botones de reproducción, pausa, avance, sliders de volumen y otras barras del reproductor no son planos como antes, sino que tienen un acabado traslúcido que refleja y refracta el fondo (como si fueran de vidrio líquido).

Este nuevo diseño de la interfaz se adapta a las aplicaciones que estén en uso. (Apple)

Al desplazarte por las listas, las barras de pestañas y controles cambian su apariencia de forma suave y fluida, enfocando la atención en lo que estás escuchando.

El diseño usa transparencia y movimiento para que la música, la carátula y el contenido de la canción sean el centro visual, mientras los elementos de UI (controles, títulos, menús) parecen “flotar” encima sin distraer tanto.

