Descubre cuánto dinero tiene Elon Musk, la mente de detrás de Tesla, SpaceX y Starlink

El patrimonio del empresario se disparó tras una reciente restitución judicial de un paquete accionario valorado en 139.000 millones de dólares

Elon Musk está a punto
Elon Musk está a punto de ser el primer billonario de la historia. (Foto: REUTERS/Daniel Cole/File Photo/File Photo)

Elon Musk sigue encabezando la lista de las mayores fortunas del planeta tras un reciente fallo judicial. El Tribunal Supremo de Delaware restituyó a Musk un paquete de opciones sobre acciones de Tesla valorado en 139.000 millones de dólares, lo que elevó su patrimonio neto a 749.000 millones de dólares.

Este aumento lo posiciona al frente de los grandes nombres de la tecnología, y lo acerca a convertirse en el primer individuo con una fortuna que podría superar el billón de dólares.

La decisión judicial, emitida el 20 de diciembre de 2025, revocó el fallo previo de 2024 que había anulado su compensación por considerarla desproporcionada.

Según cifras de Forbes, Musk supera actualmente por cerca de 500.000 millones de dólares a Larry Page, cofundador de Google, y se consolida como la figura más prominente entre los grandes empresarios tecnológicos.

Por qué la decisión judicial falló a favor a de Elon Musk y su patrimonio

El máximo tribunal consideró impropia
El máximo tribunal consideró impropia la privación de la compensación por seis años de trabajo y anuló el fallo previo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Supremo de Delaware anuló la sentencia de la jueza Kathaleen McCormick, quien en 2024 calificó de “inconcebible” el monto de la compensación otorgada a Musk en 2018, y expresó dudas sobre la transparencia del proceso de aprobación y posibles conflictos de interés en la junta directiva de Tesla.

Según reportaron medios como Sky News, el máximo tribunal consideró que privar a Musk de su remuneración por seis años de trabajo era “impropio e inequitativo”.

La restitución de estas opciones le permite a Musk acceder de nuevo a un paquete de acciones clave, lo que no solo incrementa su patrimonio, sino que también fortalece su posición en Tesla.

Musk podría elevar su
Musk podría elevar su participación en la automotriz al 18,1%, reforzando su liderazgo y capacidad de decisión. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

De acuerdo con los datos publicados, el empresario podría elevar su participación accionarial del 12,4% al 18,1% si ejerce la totalidad de las opciones devueltas, y consolida aún más su liderazgo en la empresa.

Cómo impacta esta decisión en el control de Tesla por parte de Elon Musk

La medida adoptada por el Tribunal Supremo de Delaware no solo incrementa la fortuna de Musk, sino que también le otorga mayor influencia en las decisiones estratégicas de Tesla.

Si Musk ejecuta todas las opciones restituidas, su participación accionarial podría alcanzar el 18,1% sobre una base ampliada. Esto refuerza su posición dominante dentro de la empresa, cuyo valor de mercado asciende actualmente a 1,51 billones de dólares.

Musk tiene mayor peso en
Musk tiene mayor peso en las decisiones que toma el fabricante de autos eléctricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ampliar su participación, Musk consolida su peso en la automotriz y fortalece su capacidad para liderar proyectos estratégicos, como la expansión de la producción de vehículos eléctricos y el desarrollo de tecnologías de conducción autónoma.

Qué implica el nuevo plan de compensación aprobado en 2025 por Tesla

En noviembre de 2025, los accionistas de Tesla aprobaron un nuevo paquete de compensación para Musk, diseñado para vincular su remuneración al cumplimiento de objetivos a largo plazo. Según medios estadounidenses, el plan fue respaldado por el 75% de los accionistas y podría alcanzar un valor de 1 billón de dólares si Musk logra cinco metas clave en la próxima década.

Entre los objetivos establecidos se encuentran la entrega de 20 millones de vehículos, la producción de un millón de robots, la obtención de 10 millones de suscripciones al sistema de conducción autónoma, la operación de un millón de Robotaxis y la generación de hasta 400.000 millones de dólares en beneficios operativos.

El paquete, vinculado a objetivos
El paquete, vinculado a objetivos de largo plazo, podría llevar la fortuna de Musk hasta el billón de dólares. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

El acuerdo estipula que Musk no recibirá un salario fijo; toda su compensación dependerá del éxito en estos indicadores y del crecimiento de la capitalización bursátil de la empresa hasta los 8,5 billones de dólares.

Cuánto dinero podría alcanzar Musk en los próximos años

Si cumple con los objetivos del nuevo paquete de compensación, Musk podría obtener más de 400 millones de acciones adicionales de Tesla. Este volumen accionario alcanzaría un valor cercano al billón de dólares si la empresa logra la valuación proyectada.

Este escenario posiciona a Musk como el candidato más probable a convertirse en el primer individuo con una fortuna personal superior al billón de dólares.

