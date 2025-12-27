Quién es Larry Ellison, el titán tecnológico que le quitó protagonismo a Elon Musk en 2025

El lanzamiento de Stargate posicionó a Oracle, presidida por Ellison, como líder global en infraestructura para inteligencia artificial durante 2025. (Reuters)

Larry Ellison, cofundador y presidente de Oracle, desplazó a Elon Musk como el titán tecnológico de 2025, gracias a su protagonismo en los principales proyectos de inteligencia artificial y su rol central en megacuerdos empresariales. Su participación activa en la transformación tecnológica y empresarial redefinió el liderazgo en el sector durante un periodo de cambios acelerados.

El inicio del año marcó el lanzamiento de Stargate, considerado el proyecto de centros de datos para inteligencia artificial más ambicioso hasta la fecha. El 21 de enero, un día después de la investidura presidencial en Estados Unidos, Ellison se presentó en la Casa Blanca junto a Sam Altman de OpenAI y Masayoshi Son de SoftBank, para anunciar un plan de USD 500.000 millones orientado a la infraestructura de IA.

Este anuncio situó a Oracle a la vanguardia de la innovación tecnológica y originó una expansión de centros de datos cuya magnitud no tenía precedentes en la industria.

Un acuerdo de USD 300.000 millones con OpenAI aseguró a Oracle una demanda inédita de capacidad de cómputo. (Reuters)

A mediados de año, OpenAI, principal laboratorio global de inteligencia artificial, firmó un acuerdo valorado en USD 300.000 millones para alquilar capacidad de cómputo a Oracle, convirtiéndose en su mayor cliente y asegurando una demanda a gran escala. Este paso fue crucial para consolidar la posición de Ellison y fortalecer el papel de Oracle en el mercado de IA.

En paralelo, Ellison y su conglomerado emprendieron movimientos estratégicos en el sector de medios. A comienzos de 2025, se divulgaron planes de Oracle para adquirir una participación en TikTok como parte de un esquema respaldado políticamente en Estados Unidos. De forma simultánea, su hijo David Ellison, líder de Skydance, trazó una ofensiva para tomar el control de Warner Bros. Discovery, con la intervención directa de Larry para financiar la adquisición y presentar personalmente la propuesta a los ejecutivos de Warner Bros.

Aunque la oferta, que implicaba la participación de Paramount Skydance, fue rechazada en favor de una propuesta de Netflix, se lanzó posteriormente una oferta hostil, una táctica característica del historial empresarial de Ellison. Finalmente, ante las dudas de Warner Bros. sobre la capacidad financiera de Skydance, Ellison aceptó garantizar personalmente USD 40.400 millones en financiamiento, asumiendo un riesgo económico solo accesible a empresarios de su talla.

El patrimonio de Ellison, ahora la quinta mayor fortuna mundial, experimentó presión por la volatilidad del mercado y las nuevas inversiones. (Reuters)

El acelerado crecimiento de los centros de datos trajo consigo desafíos financieros considerables. Por primera vez desde principios de los 90, el flujo de caja de Oracle pasó a cifras negativas, reflejando el enorme peso de las nuevas inversiones. El éxito futuro de estas operaciones depende, en buena medida, del volumen de negocio con OpenAI, exponiendo a Oracle a la volatilidad inherente al sector de tecnología.

Asimismo, la deuda contraída para sustentar esta expansión causa inquietud entre inversionistas, preocupados por la capacidad de la empresa para sostener su ritmo en un entorno competitivo.

En el ámbito personal, Larry Ellison experimentó una reducción de su fortuna, atada a la evolución bursátil de Oracle en medio de un contexto de fuerte volatilidad. Actualmente, figura como la quinta mayor fortuna mundial, con un patrimonio apenas inferior a USD 250.000 millones, aunque la mayor parte permanece invertida en acciones de Oracle. Esta situación podría forzar a Ellison a vender o pignorar acciones en caso de atender exigencias inmediatas de liquidez, especialmente tras asumir la garantía personal para Skydance.

Ellison intervino personalmente en intentos de adquisición de Warner Bros. Discovery y en la ampliación de la presencia de Oracle en TikTok. (Europa Press)

El trayecto de Ellison refleja el profundo cambio de orientación emprendido en 2025. De dedicarse al coleccionismo de aviones, propiedades —incluida gran parte de la isla hawaiana de Lanai— y veleros, así como a apoyar los vínculos de sus hijos con Hollywood, pasó a comprometer su reputación pública y su patrimonio a las apuestas más ambiciosas en inteligencia artificial y medios de comunicación.

El futuro de Larry Ellison y su imperio corporativo depende ahora de la evolución de la inteligencia artificial y de la capacidad de sus nuevas iniciativas mediáticas para consolidarse en un mercado competitivo y desafiante.