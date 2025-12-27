Tecno

Guía con todos los códigos secretos de Netflix para ver K-dramas, Las guerreras K-pop y más

Los usuarios pueden usar códigos para encontrar categorías específicas. Por ejemplo, con 81278957 se muestran k-dramas centrados en triángulos amorosos, como Belleza verdadera

Guardar
Un espectador disfruta de una
Un espectador disfruta de una noche de entretenimiento en casa viendo Netflix, acompañado de palomitas de maíz en una sala iluminada de manera acogedora. La popularidad de las plataformas de streaming sigue creciendo, transformando los hábitos de consumo audiovisual a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix dispone de una serie de códigos secretos que facilitan la búsqueda de series y películas agrupadas en categorías muy específicas. Por ejemplo, para acceder directamente a Las guerreras K-pop, solo es necesario ingresar el código 7424 en el buscador.

Si se desea explorar subcategorías, como k-dramas centrados en triángulos amorosos, se puede utilizar el código 81278957. De este modo, es posible encontrar títulos como Belleza verdadera y otras producciones relacionadas con esa temática.

Asimismo, Netflix cuenta con una larga lista de códigos secretos. A continuación te compartimos algunos.

Con el código 7424, se
Con el código 7424, se puede encontrar películas similares Las guerreras K-pop. (Netflix)

Lista de códigos secretos de Netflix

Los códigos de Netflix secretos para ver k-dramas por categorías muy específicas son:

  • K-dramas para principiantes: 2953105
  • K-dramas doblados al inglés: 81594537
  • Programas de televisión coreanos basados en webtoons: 2936382
  • Dramas de televisión coreanos para románticos empedernidos: 1629855
  • Comedias románticas de televisión coreana: 1461331
  • K-dramas sobre enemigos que se convierten en amantes: 81256293
  • Dramas de televisión coreanos que valen la pena ver: 2778654
  • Piezas de época coreanas: 2199580
  • Reality TV coreana: 3172587
  • Más del elenco de El juego del calamar: 81993919
Belleza Verdadera es un popular
Belleza Verdadera es un popular k-drama que en muchas regiones se puede ver en Netflix. (Netflix)

Para explorar otras categorías, puedes acudir a estos códigos:

  • Acción y aventuras: 1365
  • Comedias: 6548
  • Dramas: 5763
  • Terror: 8711
  • Ciencia ficción y fantasía: 1492
  • Documentales: 6839
  • Series de TV: 83
  • Películas de acción clásicas: 46576
  • Dramas basados en libros: 4961
  • Comedias románticas: 5475
La ventaja de los códigos
La ventaja de los códigos es que clasifican el contenido en categorías muy específicas. REUTERS/Dado Ruvic
  • Películas extranjeras de terror: 8654
  • Ciencia ficción de culto: 4734
  • Cine infantil: 783
  • Thrillers eróticos: 972
  • Películas románticas con escenas para adultos: 11881
  • Cine independiente de temática madura: 11079

Cuál es el origen de los códigos secretos de Netflix

El origen de los códigos secretos de Netflix se remonta a los primeros años de expansión de la plataforma como servicio de streaming global.

A medida que el catálogo de series y películas creció, surgió la necesidad de crear un sistema eficiente para organizar y clasificar los contenidos de manera detallada, mucho más allá de las categorías generales que aparecen en la página principal.

Así, los ingenieros y desarrolladores de Netflix implementaron una estructura interna de códigos numéricos, asignando a cada subgénero, tema o tipo de producción un identificador único.

Los códigos secretos de Netflix
Los códigos secretos de Netflix se popularizaron en redes sociales. REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo

Estos códigos permiten a la plataforma segmentar su enorme biblioteca en miles de categorías específicas, desde géneros amplios como “Comedias románticas” o “Películas de acción”, hasta clasificaciones mucho más concretas como “Dramas coreanos juveniles” o “Cine de terror psicológico de los 80”.

Originalmente, esta herramienta fue diseñada para optimizar el algoritmo de recomendaciones y facilitar la navegación interna de los programadores y empleados de Netflix.

Sin embargo, con el tiempo, usuarios curiosos y expertos en tecnología descubrieron que al introducir estos números en la barra de búsqueda, era posible acceder directamente a colecciones ocultas y subcategorías que no siempre están visibles en la interfaz tradicional.

YouTube permite usar atajos en
YouTube permite usar atajos en la URL para acceder a listas y categorías específicas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El conocimiento y la popularidad de los códigos secretos se difundió a través de foros, blogs y redes sociales, donde surgieron listas colaborativas para que cualquier usuario pudiera aprovecharlos.

Actualmente, estos códigos se han convertido en una función no oficial ampliamente utilizada por la comunidad, permitiendo a los suscriptores personalizar su experiencia y descubrir contenidos afines a sus intereses de manera rápida y precisa.

Qué otras plataformas tienen códigos ocultos

Además de Netflix, otras plataformas de streaming han implementado códigos o funciones ocultas para facilitar la búsqueda avanzada de contenido. Amazon Prime Video ofrece comandos especiales y filtros internos que permiten acceder a géneros específicos o colecciones temáticas.

Por su parte, YouTube incluye atajos y parámetros en la URL para encontrar listas de reproducción y categorías particulares. Estas herramientas, aunque menos conocidas, ayudan a los usuarios a personalizar su experiencia y descubrir nuevos títulos de forma más eficiente.

Temas Relacionados

NetflixCódigosLas guerreras K-popK-dramaPelículasTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

Alerta por nueva estafa de phishing: así roban cuentas de Microsoft 365 sin que el usuario lo note

A diferencia del phishing tradicional, esta técnica utiliza enlaces, botones y códigos QR que dirigen a páginas que imitan flujos oficiales de Microsoft

Alerta por nueva estafa de

Códigos únicos de Free Fire para hoy 27 de diciembre de 2025: paso a paso para cambiar

Al usar códigos como FFPLUJEHBSVB y XZJZE25WEFJJ, los usuarios pueden obtener recompensas como diamantes, skins, cajas de botín y más

Códigos únicos de Free Fire

Las 5 carreras universitarias que deberías evitar estudiar en 2026, según la IA

Humanidades, comunicación y periodismo figuran entre las áreas más impactadas, debido a que la IA ya es capaz de generar textos

Las 5 carreras universitarias que

Dónde ver Las guerreras K-pop antes del 1 de enero de 2026

En Netflix se puede encontrar la popular película. Es recomendable evitar acudir a plataformas como Magis TV, Cuevana o Xuper TV

Dónde ver Las guerreras K-pop
DEPORTES
Tragedia en el fútbol europeo:

Tragedia en el fútbol europeo: murieron el entrenador del Valencia femenino y su familia tras el naufragio del barco en el que viajaban

Las fotos virales de Franco Colapinto durante sus vacaciones en Argentina: la selfie en la carnicería y la postal con una chocolatada

Surfeó una de las olas más altas de la historia y abrió un debate para lograr el Récord Guinness

El “Monstruo” Naoya Inoue lo hizo de nuevo: defendió sus títulos mundiales, batió un récord en el boxeo y anticipó una de las peleas más esperadas

La reflexión de una figura del fútbol europeo: “Hay hombres que buscan un espacio fuera de la masculinidad hegemónica tradicional”

TELESHOW
La foto del reencuentro de

La foto del reencuentro de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en Carlos Paz: mate, sonrisas y complicidad

Barby Franco le cumplió el sueño de Navidad a un niño que quería conocer su Cybertruck

La salud de Christian Petersen: se conoció el primer parte médico emitido por el Hospital Alemán

Evangelina Anderson habló sobre los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

Soy Rada, un “chanta” suelto en Mar del Plata: “Lo hermoso del público en temporada es que viene de todo el país”

INFOBAE AMÉRICA

La ciencia imita a la

La ciencia imita a la ficción: resuelven un problema que había sido planteado en un capítulo de “The Big Bang Theory”

La solución del 1 % a la inminente crisis laboral provocada por la inteligencia artificial

Un potente terremoto de magnitud 7,0 sacudió la costa noreste de Taiwán

Los impactantes videos de los ataques rusos contra edificios residenciales en Kiev

Los Tigres del Norte llevan el corrido mexicano a un episodio de Los Simpsons