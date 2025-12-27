Guía con todos los códigos secretos de Netflix para ver K-dramas, Las guerreras K-pop y más

Netflix dispone de una serie de códigos secretos que facilitan la búsqueda de series y películas agrupadas en categorías muy específicas. Por ejemplo, para acceder directamente a Las guerreras K-pop, solo es necesario ingresar el código 7424 en el buscador.
Si se desea explorar subcategorías, como k-dramas centrados en triángulos amorosos, se puede utilizar el código 81278957. De este modo, es posible encontrar títulos como Belleza verdadera y otras producciones relacionadas con esa temática.
Asimismo, Netflix cuenta con una larga lista de códigos secretos. A continuación te compartimos algunos.
Lista de códigos secretos de Netflix
Los códigos de Netflix secretos para ver k-dramas por categorías muy específicas son:
- K-dramas para principiantes: 2953105
- K-dramas doblados al inglés: 81594537
- Programas de televisión coreanos basados en webtoons: 2936382
- Dramas de televisión coreanos para románticos empedernidos: 1629855
- Comedias románticas de televisión coreana: 1461331
- K-dramas sobre enemigos que se convierten en amantes: 81256293
- Dramas de televisión coreanos que valen la pena ver: 2778654
- Piezas de época coreanas: 2199580
- Reality TV coreana: 3172587
- Más del elenco de El juego del calamar: 81993919
Para explorar otras categorías, puedes acudir a estos códigos:
- Acción y aventuras: 1365
- Comedias: 6548
- Dramas: 5763
- Terror: 8711
- Ciencia ficción y fantasía: 1492
- Documentales: 6839
- Series de TV: 83
- Películas de acción clásicas: 46576
- Dramas basados en libros: 4961
- Comedias románticas: 5475
- Películas extranjeras de terror: 8654
- Ciencia ficción de culto: 4734
- Cine infantil: 783
- Thrillers eróticos: 972
- Películas románticas con escenas para adultos: 11881
- Cine independiente de temática madura: 11079
Cuál es el origen de los códigos secretos de Netflix
El origen de los códigos secretos de Netflix se remonta a los primeros años de expansión de la plataforma como servicio de streaming global.
A medida que el catálogo de series y películas creció, surgió la necesidad de crear un sistema eficiente para organizar y clasificar los contenidos de manera detallada, mucho más allá de las categorías generales que aparecen en la página principal.
Así, los ingenieros y desarrolladores de Netflix implementaron una estructura interna de códigos numéricos, asignando a cada subgénero, tema o tipo de producción un identificador único.
Estos códigos permiten a la plataforma segmentar su enorme biblioteca en miles de categorías específicas, desde géneros amplios como “Comedias románticas” o “Películas de acción”, hasta clasificaciones mucho más concretas como “Dramas coreanos juveniles” o “Cine de terror psicológico de los 80”.
Originalmente, esta herramienta fue diseñada para optimizar el algoritmo de recomendaciones y facilitar la navegación interna de los programadores y empleados de Netflix.
Sin embargo, con el tiempo, usuarios curiosos y expertos en tecnología descubrieron que al introducir estos números en la barra de búsqueda, era posible acceder directamente a colecciones ocultas y subcategorías que no siempre están visibles en la interfaz tradicional.
El conocimiento y la popularidad de los códigos secretos se difundió a través de foros, blogs y redes sociales, donde surgieron listas colaborativas para que cualquier usuario pudiera aprovecharlos.
Actualmente, estos códigos se han convertido en una función no oficial ampliamente utilizada por la comunidad, permitiendo a los suscriptores personalizar su experiencia y descubrir contenidos afines a sus intereses de manera rápida y precisa.
Qué otras plataformas tienen códigos ocultos
Además de Netflix, otras plataformas de streaming han implementado códigos o funciones ocultas para facilitar la búsqueda avanzada de contenido. Amazon Prime Video ofrece comandos especiales y filtros internos que permiten acceder a géneros específicos o colecciones temáticas.
Por su parte, YouTube incluye atajos y parámetros en la URL para encontrar listas de reproducción y categorías particulares. Estas herramientas, aunque menos conocidas, ayudan a los usuarios a personalizar su experiencia y descubrir nuevos títulos de forma más eficiente.