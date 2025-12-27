Guía con todos los códigos secretos de Netflix para ver K-dramas, Las guerreras K-pop y más

Un espectador disfruta de una noche de entretenimiento en casa viendo Netflix, acompañado de palomitas de maíz en una sala iluminada de manera acogedora. La popularidad de las plataformas de streaming sigue creciendo, transformando los hábitos de consumo audiovisual a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix dispone de una serie de códigos secretos que facilitan la búsqueda de series y películas agrupadas en categorías muy específicas. Por ejemplo, para acceder directamente a Las guerreras K-pop, solo es necesario ingresar el código 7424 en el buscador.

Si se desea explorar subcategorías, como k-dramas centrados en triángulos amorosos, se puede utilizar el código 81278957. De este modo, es posible encontrar títulos como Belleza verdadera y otras producciones relacionadas con esa temática.

Asimismo, Netflix cuenta con una larga lista de códigos secretos. A continuación te compartimos algunos.

Con el código 7424, se puede encontrar películas similares Las guerreras K-pop. (Netflix)

Lista de códigos secretos de Netflix

Los códigos de Netflix secretos para ver k-dramas por categorías muy específicas son:

K-dramas para principiantes: 2953105

K-dramas doblados al inglés: 81594537

Programas de televisión coreanos basados en webtoons: 2936382

Dramas de televisión coreanos para románticos empedernidos: 1629855

Comedias románticas de televisión coreana: 1461331

K-dramas sobre enemigos que se convierten en amantes: 81256293

Dramas de televisión coreanos que valen la pena ver: 2778654

Piezas de época coreanas: 2199580

Reality TV coreana: 3172587

Más del elenco de El juego del calamar: 81993919

Belleza Verdadera es un popular k-drama que en muchas regiones se puede ver en Netflix. (Netflix)

Para explorar otras categorías, puedes acudir a estos códigos:

Acción y aventuras: 1365

Comedias: 6548

Dramas: 5763

Terror: 8711

Ciencia ficción y fantasía: 1492

Documentales: 6839

Series de TV: 83

Películas de acción clásicas: 46576

Dramas basados en libros: 4961

Comedias románticas: 5475

La ventaja de los códigos es que clasifican el contenido en categorías muy específicas. REUTERS/Dado Ruvic

Películas extranjeras de terror: 8654

Ciencia ficción de culto: 4734

Cine infantil: 783

Thrillers eróticos: 972

Películas románticas con escenas para adultos: 11881

Cine independiente de temática madura: 11079

Cuál es el origen de los códigos secretos de Netflix

El origen de los códigos secretos de Netflix se remonta a los primeros años de expansión de la plataforma como servicio de streaming global.

A medida que el catálogo de series y películas creció, surgió la necesidad de crear un sistema eficiente para organizar y clasificar los contenidos de manera detallada, mucho más allá de las categorías generales que aparecen en la página principal.

Así, los ingenieros y desarrolladores de Netflix implementaron una estructura interna de códigos numéricos, asignando a cada subgénero, tema o tipo de producción un identificador único.

Los códigos secretos de Netflix se popularizaron en redes sociales. REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo

Estos códigos permiten a la plataforma segmentar su enorme biblioteca en miles de categorías específicas, desde géneros amplios como “Comedias románticas” o “Películas de acción”, hasta clasificaciones mucho más concretas como “Dramas coreanos juveniles” o “Cine de terror psicológico de los 80”.

Originalmente, esta herramienta fue diseñada para optimizar el algoritmo de recomendaciones y facilitar la navegación interna de los programadores y empleados de Netflix.

Sin embargo, con el tiempo, usuarios curiosos y expertos en tecnología descubrieron que al introducir estos números en la barra de búsqueda, era posible acceder directamente a colecciones ocultas y subcategorías que no siempre están visibles en la interfaz tradicional.

YouTube permite usar atajos en la URL para acceder a listas y categorías específicas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El conocimiento y la popularidad de los códigos secretos se difundió a través de foros, blogs y redes sociales, donde surgieron listas colaborativas para que cualquier usuario pudiera aprovecharlos.

Actualmente, estos códigos se han convertido en una función no oficial ampliamente utilizada por la comunidad, permitiendo a los suscriptores personalizar su experiencia y descubrir contenidos afines a sus intereses de manera rápida y precisa.

Qué otras plataformas tienen códigos ocultos

Además de Netflix, otras plataformas de streaming han implementado códigos o funciones ocultas para facilitar la búsqueda avanzada de contenido. Amazon Prime Video ofrece comandos especiales y filtros internos que permiten acceder a géneros específicos o colecciones temáticas.

Por su parte, YouTube incluye atajos y parámetros en la URL para encontrar listas de reproducción y categorías particulares. Estas herramientas, aunque menos conocidas, ayudan a los usuarios a personalizar su experiencia y descubrir nuevos títulos de forma más eficiente.