Estos son todos los códigos secretos de Netflix para ver K-dramas: cuáles están disponibles

Para explorar subcategorías, como series sobre triángulos amorosos, usa el código 81278957 y encontrarás títulos como Belleza verdadera

Para ver todo el catálogo
Para ver todo el catálogo de K-dramas en Netflix, basta con escribir el código 2638104 en el buscador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los K-dramas como El juego del calamar, Beso dinamita y Propuesta laboral se encuentran disponibles en Netflix junto a muchas otras opciones. Para descubrir un catálogo más amplio y organizado por categorías, la plataforma ofrece códigos secretos que facilitan la búsqueda de títulos específicos.

Si deseas ver todos los K-dramas, solo necesitas ingresar el código 2638104 en el buscador de la aplicación.

En caso de querer explorar subcategorías, como por ejemplo producciones centradas en triángulos amorosos, puedes utilizar el código 81278957. Así, encontrarás títulos como Belleza verdadera y otras series relacionadas con esa temática.

Series como El juego del
Series como El juego del calamar, Beso dinamita y Propuesta laboral están disponibles en Netflix junto con muchas otras producciones. (Netflix)

Qué otros códigos secretos de K-dramas hay en Netflix

Otros códigos que organizan el contenido de los K-dramas en Netflix son:

  • K-dramas para principiantes: 2953105
  • K-dramas doblados al inglés: 81594537
  • Programas de televisión coreanos basados en webtoons: 2936382
  • Dramas de televisión coreanos para románticos empedernidos: 1629855
  • Comedias románticas de televisión coreana: 1461331
  • K-dramas sobre enemigos que se convierten en amantes: 81256293
  • Dramas de televisión coreanos que valen la pena ver: 2778654
  • Piezas de época coreanas: 2199580
  • Reality TV coreana: 3172587
  • Más del elenco de El juego del calamar: 81993919
Beso dinamita sigue la historia
Beso dinamita sigue la historia de un heredero y una joven cuando ella se une a su compañía y finge ser madre de familia. (Netflix)

Qué K-dramas están disponibles en Netflix

Algunos de los K-dramas disponibles en Netflix son:

  • The Glory: Thriller de venganza.
  • A Killer Paradox: Policiaco con suspenso.
  • Mask Girl: Drama oscuro adaptado de webtoon.
  • Melo Movie: Romance contemporáneo.
  • Move to Heaven: Emotivo drama familiar.
  • The Uncanny Counter: Acción y fantasía.
  • When Life Gives You Tangerines: Romance generacional.
  • Dear Hongrang: Drama familiar y romántico (2025).
  • Resident Playbook: Comedia y drama médico (2025).
  • Mr. Plankton: Comedia romántica (2024).
  • Doo-na!: Romance basado en webtoon.
Netflix renueva constantemente su sección
Netflix renueva constantemente su sección de K-dramas e incorpora clásicos como Crash Landing on You, Business Proposal, Twenty-Five, Twenty-One y Vincenzo.

Netflix actualiza regularmente su catálogo de K-dramas e incluye también títulos clásicos como Crash Landing on You, Business Proposal, Twenty-Five, Twenty-One, Vincenzo y otros, aunque su disponibilidad depende del país.

Qué otros códigos secretos de Netflix hay

Además de códigos para ver K-dramas, Netflix cuenta con otros como:

  • Acción y aventuras: 1365
  • Comedias: 6548
  • Dramas: 5763
  • Terror: 8711
  • Ciencia ficción y fantasía: 1492
  • Documentales: 6839
  • Series de TV: 83
Los llamados "códigos secretos" de
Los llamados “códigos secretos” de Netflix nacieron como una forma de ordenar su enorme catálogo en categorías más detalladas. REUTERS/Dado Ruvic
  • Películas de acción clásicas: 46576
  • Dramas basados en libros: 4961
  • Comedias románticas: 5475
  • Películas extranjeras de terror: 8654
  • Ciencia ficción de culto: 4734
  • Cine infantil: 783
  • Thrillers eróticos: 972
  • Películas románticas con escenas para adultos: 11881
  • Cine independiente de temática madura: 11079
De manera predeterminada, la plataforma
De manera predeterminada, la plataforma solo muestra parte del contenido, según el historial, la ubicación y las preferencias del usuario. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Cuál es el origen de los códigos secretos de Netflix

Los llamados códigos secretos de Netflix surgieron como un método para clasificar su extenso catálogo en categorías mucho más específicas. Por defecto, la plataforma muestra solo una parte del contenido según el historial, la ubicación y las preferencias del usuario.

Sin embargo, en su sistema interno, utiliza códigos numéricos que agrupan miles de títulos en subgéneros concretos, como “dramas románticos clásicos”, “películas de acción asiáticas” o “documentales espirituales”.

Inicialmente, estos códigos no estaban pensados para el público general, pero con el tiempo fueron descubiertos y compartidos en internet, dando origen al término códigos ocultos.

Al principio, estos códigos no
Al principio, estos códigos no estaban pensados para el público, pero con el tiempo se difundieron en internet y se popularizaron como “códigos ocultos”. REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo

Al introducir uno de estos números en la barra de búsqueda, se despliega una selección precisa de películas o series vinculadas a esa categoría, lo que facilita el acceso a títulos que normalmente quedarían fuera de las recomendaciones habituales.

Actualmente, los códigos secretos se han convertido en una herramienta popular entre los suscriptores, ya que permiten explorar el catálogo de manera más ordenada y personalizada, superando las sugerencias automáticas del algoritmo de Netflix.

Por otra parte, en Apple TV no se emplean códigos numéricos, pero la plataforma cuenta con menús y funciones ocultas que pueden activarse mediante combinaciones específicas del control remoto o ajustes avanzados.

Estas opciones permiten personalizar la experiencia del usuario y facilitar la navegación, aunque no ofrecen acceso a categorías secretas como ocurre en Netflix.

Todos los rumores sobre el

Ranking semanal de Webtoons: cuáles

Estreno de 25 de diciembre:

Esta es la manera legal

Stranger Things 5: cuándo salen
La "cinta protectora" que utilizó

Mauro Icardi mostró cómo pasó

Polonia interceptó un avión ruso

