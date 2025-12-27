Tecno

Dónde ver Las guerreras K-pop antes del 1 de enero de 2026

En Netflix se puede encontrar la popular película. Es recomendable evitar acudir a plataformas como Magis TV, Cuevana o Xuper TV

Las guerreras K-Pop se convirtió
Las guerreras K-Pop se convirtió en una de las películas más vistas de 2025. (Gemini)

Las guerreras K-Pop se consolidó como una de las películas más populares de 2025. Quienes deseen verla, ya sea por primera vez o para revivirla, pueden acceder a ella en Netflix, siempre que cuenten con una suscripción activa.

Además, se recomienda evitar ver la película en servicios no oficiales como Xuper TV, Magis TV o Cuevana, ya que estos sitios operan de manera ilegal y pueden exponer a los usuarios a riesgos de seguridad y problemas legales.

Por qué es peligroso ver Las guerreras K-Pop por fuera de Netflix

Ver Las Guerreras K-Pop fuera de Netflix implica riesgos significativos tanto para la seguridad como para la legalidad de los usuarios. Muchas plataformas alternativas que ofrecen esta película lo hacen de manera ilegal, distribuyendo copias sin autorización y vulnerando los derechos de autor.

Se aconseja no verla en
Se aconseja no verla en plataformas no oficiales como Xuper TV, Magis TV o Cuevana, porque operan ilegalmente y pueden causar riesgos de seguridad y problemas legales. REUTERS/Dado Ruvic

Acceder a estos sitios puede exponer el dispositivo a malware, ya que suelen requerir la descarga de archivos APK o la habilitación de permisos poco seguros. Este tipo de archivos puede contener programas maliciosos capaces de robar información personal, acceder a datos bancarios o comprometer la privacidad del usuario.

Además, las páginas no oficiales que alojan la película suelen estar plagadas de anuncios engañosos, redireccionamientos a sitios peligrosos y ventanas emergentes que buscan obtener datos sensibles o instalar software no deseado.

El uso de servicios como Xuper TV, Magis TV o Cuevana también puede derivar en consecuencias legales, ya que consumir contenido pirata constituye una infracción a la propiedad intelectual.

Por estos motivos, ver Las Guerreras K-Pop únicamente a través de Netflix garantiza un entorno seguro, libre de amenazas digitales y respetuoso de la ley.

Ver Las guerreras K-Pop solo
Ver Las guerreras K-Pop solo en Netflix asegura un entorno seguro y legal, sin amenazas digitales. (Netflix)

De qué trata Las guerreras K-Pop

Las Guerreras K-Pop es una película de animación centrada en Huntr/x, un grupo compuesto por Rumi, Mira y Zoey, estrellas del K-pop que alternan su vida artística con la misión secreta de cazar demonios.

Mientras atraviesan conflictos de identidad y buscan su propósito, deben enfrentarse a seres que invaden el mundo humano para robar almas y alimentarse del miedo.

La mayor amenaza proviene de los Saja Boys, una banda rival bajo el control de fuerzas oscuras que intenta manipular a los fans y generar inseguridad.

La trama fusiona acción, estilo anime y la energía del K-pop, con personajes inspirados en agrupaciones reales y una marcada influencia visual en la moda y las coreografías características del género.

La principal amenaza de la
La principal amenaza de la historia son los Saja Boys, una banda rival manipulada por fuerzas oscuras para generar miedo. (Netflix)

Los temas principales abordan el autoconocimiento, la amistad, el trabajo en equipo y el empoderamiento femenino. La música desempeña un papel fundamental: acompaña las presentaciones, sirve como herramienta contra los demonios y refuerza el mensaje de enfrentar los miedos y aceptarse a uno mismo.

Quiénes cantan las canciones de HUNTR/X

Las canciones de Las Guerreras K-Pop cuentan con las voces principales de EJAE, Audrey Nunay Rei Ami, quienes interpretan al grupo ficticio Huntr/x. La banda sonora también destaca por la participación de Lea Salonga y de tres miembros de TWICE:Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung.

Qué canción hizo TWICE en Las guerreras K-pop

En Las guerreras K-pop (K-Pop Demon Hunters), el grupo TWICE forma parte de la banda sonora con al menos dos canciones. La primera, ‘Strategy’, es interpretada por todas las integrantes.

En Las guerreras K-pop (K-Pop
En Las guerreras K-pop (K-Pop Demon Hunters), el grupo TWICE participa en la banda sonora con al menos dos canciones. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

La segunda, ‘Takedown’, cuenta con una versión especial a cargo de Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung. Estas composiciones aportan a la película dinamismo musical y refuerzan su estética ligada al K-pop.

Cuál es la canción de los Saja Boys

Los Saja Boys también suman su propio estilo musical a Las guerreras K-pop con dos canciones destacadas. ‘Soda Pop’es su tema debut, un sencillo de estética bubblegum pop que, tras una apariencia alegre, oculta intenciones siniestras.

En cambio, ‘Your Idol’ presenta un tono más oscuro y villanesco, donde el grupo expone sin reservas su verdadera naturaleza demoníaca.

