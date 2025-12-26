Las 5 configuraciones clave que debes hacer a tu router wifi para evitar ataques cibernéticos en 2026

Existen configuraciones que debes hacer a tu router wifi para evitar vulneraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad digital del hogar se ha convertido en una prioridad de cara a 2026. Con el aumento del trabajo remoto, las transacciones en línea y el uso de dispositivos inteligentes, el router wifi pasó de ser un simple equipo de conexión a uno de los puntos más sensibles de la infraestructura digital doméstica.

Expertos en ciberseguridad advierten que una mala configuración puede abrir la puerta a ataques que comprometan datos personales, contraseñas e incluso información bancaria. Por ello, realizar ajustes básicos en el router es hoy una de las medidas más efectivas para reducir riesgos y proteger la información.

El router actúa como el centro por donde circula todo el tráfico de internet de un hogar u oficina: mensajes, correos electrónicos, pagos digitales, contenido multimedia y la conexión de electrodomésticos inteligentes.

No configurar de forma segura tu router wifi puede comprometer tu seguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si un ciberdelincuente logra acceder a este dispositivo, puede interceptar comunicaciones, redirigir conexiones a páginas fraudulentas o espiar la actividad en línea sin que el usuario lo perciba. Ante un escenario de amenazas cada vez más sofisticadas, mantener el router correctamente configurado es clave para prevenir incidentes.

1. Cambiar el usuario y la contraseña de administración

Uno de los errores más comunes es mantener las credenciales predeterminadas del router. Estos datos suelen ser genéricos y ampliamente conocidos, lo que facilita el acceso no autorizado al panel de configuración.

Cambiar el usuario y la contraseña por combinaciones únicas y robustas reduce significativamente el riesgo de que un atacante tome el control del dispositivo. Se recomienda usar contraseñas largas, con letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos, y evitar datos personales fáciles de adivinar.

Cambiar de usuario y contraseña al router debe de ser el primer paso de seguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Activar protocolos de seguridad WPA3 o WPA2-AES

El tipo de cifrado utilizado por la red wifi es un factor determinante en su nivel de protección. WPA3 es el estándar más reciente y seguro, diseñado para ofrecer mayor resistencia frente a ataques de fuerza bruta y mejorar la privacidad incluso cuando la contraseña es débil. En caso de que el router no sea compatible con WPA3, WPA2 con cifrado AES sigue siendo una opción confiable. Evitar protocolos antiguos como WEP o WPA es fundamental, ya que presentan vulnerabilidades conocidas.

3. Mantener el firmware del router actualizado

El firmware es el software interno que permite el funcionamiento del router. Los fabricantes publican actualizaciones periódicas para corregir fallos de seguridad, cerrar brechas detectadas y mejorar el rendimiento del equipo.

No actualizar el firmware deja al dispositivo expuesto a vulnerabilidades que ya pueden ser conocidas y explotadas por ciberdelincuentes. Activar las actualizaciones automáticas o revisar manualmente la disponibilidad de nuevas versiones es una práctica recomendada.

Actualizar el firmware del router es importante para no caer en nuevos ataques. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Desactivar la función WPS

El sistema WPS (Wi-Fi Protected Setup) fue creado para facilitar la conexión de dispositivos al router sin introducir la contraseña. Sin embargo, con el tiempo se ha demostrado que presenta debilidades importantes. Existen métodos que permiten explotar esta función y obtener la clave del wifi en pocos minutos. Desactivar WPS elimina este vector de ataque y obliga a que todos los dispositivos se conecten mediante el método tradicional, más seguro.

5. Crear una red wifi para invitados

Separar la red principal de una red destinada a invitados es una medida simple y efectiva. De este modo, los dispositivos de visitas no tienen acceso directo a computadoras, teléfonos o equipos inteligentes del hogar. En caso de que un dispositivo invitado esté infectado con malware, el impacto se limita a esa red secundaria. Esta segmentación reduce el riesgo de robo de información y de propagación de amenazas dentro de la red principal.

Crear una segunda red wifi para invitados evita compartir de manera innecesaria la contraseña principal. (Imagen ilustrativa Infobae)

Más allá de estas configuraciones, los especialistas recomiendan revisar periódicamente los dispositivos conectados al router, cambiar la contraseña del wifi con cierta frecuencia y ubicar el equipo en un lugar seguro del hogar. También es importante desconfiar de enlaces sospechosos y mantener actualizados los sistemas operativos de todos los dispositivos conectados.