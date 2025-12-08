Tecno

El puerto oculto del router que nadie usa y puede mejorar el WiFi en casa

Al conectar memorias externas, el router puede servir como laboratorio de servicios domésticos, desde crear tu propia nube hasta coordinar descargas

El puerto USB del router: el secreto para crear tu nube personal y compartir archivos en casa

En el centro de miles de hogares, el router WiFi conecta computadoras, teléfonos y tabletas a internet, transformándose en una pieza central de la vida digital diaria. Aunque la mayoría de los usuarios lo asocia con repartir la señal de internet, muchos desconocen que varios modelos incorporan un puerto USB capaz de convertir esta “caja con luces” en una herramienta mucho más versátil y útil.

Almacenamiento compartido para toda la casa

El puerto USB del router permite, al conectar una memoria externa o disco duro, crear un servidor doméstico de archivos accesible desde cualquier dispositivo conectado a la red. De esta manera, todos los miembros del hogar pueden consultar, copiar o almacenar documentos, fotos y películas sin necesidad de cables.

Esta funcionalidad elimina la barrera de compatibilidad y multiplica la utilidad de los dispositivos sin necesidad de recurrir a servicios de almacenamiento en la nube.

Las 5 utilidades del USB
Las 5 utilidades del USB del router que revolucionan el hogar

Una nube personal en casa, sin cuotas mensuales

Uno de los atractivos principales de este puerto es la opción de montar una nube privada, que permite acceder remotamente a los archivos desde cualquier lugar con internet.

Activando el acceso remoto y utilizando una app específica del fabricante, los archivos guardados en la memoria del router pueden consultarse desde fuera del hogar. El control y la privacidad están garantizados, ya que toda la información permanece bajo el resguardo del usuario, sin pagos extra por almacenamiento ni dependencia de empresas externas.

Impresión en red: conecta impresoras antiguas

Muchos hogares conservan impresoras sin WiFi. El puerto USB del router puede transformarlas en impresoras en red. Basta con conectar la impresora al router y, si ambos dispositivos son compatibles, compartirla con todos los dispositivos de la red inalámbrica del hogar.

Así, es posible imprimir documentos desde cualquier habitación, eliminando el enredo de cables y facilitando el trabajo colaborativo entre múltiples equipos.

Copias de seguridad automatizadas

Impresión en red, backups automáticos,
Impresión en red, backups automáticos, nube privada y descargas independientes son apenas algunas tareas posibles cuando el usuario activa la versatilidad del puerto USB en los routers actuales

El apoyo a la productividad llega también con la automatización de copias de seguridad. Algunos routers permiten programar el respaldo periódico de carpetas importantes desde computadoras o servidores locales a la memoria conectada al puerto USB.

Esta opción resulta ideal para asegurar documentos críticos sin depender de servicios en la nube y garantiza que la información esté resguardada ante fallos técnicos o pérdidas accidentales.

Descargas directas, incluso con la PC apagada

Una funcionalidad poco difundida pero muy útil: la gestión directa de descargas. Algunos routers, mediante su propia interfaz o apps enlazadas, pueden descargar archivos desde enlaces directos o utilizar el protocolo BitTorrent directamente en la memoria conectada al puerto USB.

Así es posible dejar tareas de descarga activas sin necesidad de encender el computador principal ni ocupar su espacio de almacenamiento.

Por qué no se aprovecha el puerto USB del router

A pesar de estas ventajas, la infrautilización del puerto USB es habitual. El desconocimiento de los usuarios, la falta de información accesible y la creencia de que su configuración es compleja han limitado su uso.

Además, hay modelos de routers que solo permiten tareas específicas (como actualizaciones de firmware), mientras que las funcionalidades avanzadas a veces requieren software adicional o ajustes poco visibles.

Para aprovechar todas estas ventajas, primero revisa si tu router cuenta con un puerto USB en la parte trasera. Consulta el manual del dispositivo o accede a la configuración vía navegador web, escribiendo en la barra de búsqueda la dirección IP del router (por lo general, 192.168.1.1). Allí podrás comprobar si es compatible con compartir archivos, impresión en red, copias de seguridad o descargas automáticas.

También conviene formatear los discos externos en sistemas comunes como FAT32 o NTFS, y mantener actualizado el firmware del router para garantizar seguridad y compatibilidad.

La mayoría de los hogares podría incrementar la utilidad y seguridad de la red doméstica simplemente explorando este puerto. Compartir archivos sin cables, acceder a una nube personal, imprimir desde cualquier lugar de la casa o automatizar copias de seguridad son solo algunas de las posibilidades que pasan desapercibidas para muchos usuarios.

