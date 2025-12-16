Tecno

Dónde termina la información de personas y empresas extraída por ciberdelincuentes

La compraventa de información sustraída permite ataques de ingeniería social y segmentación comercial, mientras millones de ciudadanos quedan expuestos sin advertirlo

Guardar
Información detallada y perfilada eleva
Información detallada y perfilada eleva el valor de las bases de datos robadas en estos mercados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El camino que recorren los datos privados robados en ataques informáticos es mucho más directo de lo que se suele imaginar. Los expertos en cibercrimen explican que, tras una filtración de información, los datos personales y empresariales terminan en mercados digitales donde se negocian, se perfila la información recopilada y se comercia con ella para diversos fines.

La motivación económica lidera la explicación de estos delitos. Autoridades en la investigación de ciberdelitos han confirmado la existencia de carteras frías —sistemas fuera de línea para almacenar criptoactivos— cuyo valor asciende a varios millones de euros: “Hemos visto billeteras frías de un par de millones de euros. El mayor caso que detectamos fue de cinco millones de euros”, relató a El País un investigador de un caso reciente en España.

Los datos robados pueden agruparse y venderse más caro si contienen información específica y detallada, como perfilados que incluyen residencia, ingresos o hábitos de consumo de una persona. Gracias a softwares especializados, es posible recolectar piezas de información dispersa y reconstruir la vida digital de una víctima, sabiendo si tiene seguros, vehículos, domicilio actual, empleo y otros detalles, tal como detallan los investigadores.

Empresas de ciberinteligencia y financieras
Empresas de ciberinteligencia y financieras acceden a estos mercados para detectar exposiciones y robo de credenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El destino de estas bases de datos ilícitas no se reduce a la simple venta a organizaciones criminales. Tanto empresas de ciberinteligencia como entidades financieras han acudido a estos mercados para verificar la exposición de sus clientes, o detectar el robo de tarjetas y credenciales.

Guillermo Suárez-Tangil, investigador del instituto Imdea Networks, describe este fenómeno: “Empresas de inteligencia de ciberamenazas las compran para ver si sus clientes han sido afectados por un robo, incluidos bancos que descubren si la tarjeta de crédito de uno de sus clientes ha sido robada, hasta empresas que sacan un beneficio económico directo, como por ejemplo conseguir que hagamos la portabilidad de nuestro número de teléfono a otra compañía”.

Incluso existen casos en los que operadores de telefonía acceden a esa información para contactar a clientes de la competencia o individuos que han sido objeto de perfilado. Suárez-Tangil agrega: “Hace poco me llamaron personalmente, en teoría, de mi operador de telefonía móvil. Sabían cuál era mi número de teléfono, mi compañía y mi nombre, claramente por un perfilado con datos robados. Luego llegó la segunda llamada de otra presunta compañía”.

Como objetivo fundamental, estos datos permiten perpetrar estafas dirigidas, campañas de phishing, campañas comerciales no consentidas y sofisticados ataques de ingeniería social.

Las llamadas de operadores móviles
Las llamadas de operadores móviles usando datos robados evidencian el alcance de los perfiles construidos por cibercriminales. (Reuters)

Sergio Pastrana, profesor de Informática en la Universidad Carlos III, recalca el papel de estos datos en ataques avanzados: “Es típico usar estas filtraciones para obtener toda la información posible sobre una víctima, con el fin de hacer algún tipo de ataque de ingeniería social avanzado (...) los datos robados tienen gran valor aquí”.

Quienes perpetran los ataques digitales presentan, en muchos casos, un perfil inesperado. Las redes policiales internacionales han documentado la actividad de jóvenes que, desde la adolescencia, se han sumergido en foros especializados, han compartido herramientas y vulnerabilidades, e incluso han colaborado entre sí para acometer los ataques.

Representantes de la investigación aseguran que algunos de estos jóvenes compiten y buscan reconocimiento en su entorno virtual: tras una detención, uno de ellos llegó a compartir en redes sociales la hoja de derechos policiales como si se tratara de una insignia.

La facilidad con la que los atacantes pueden operar se agrava por la laxitud de las consecuencias legales. Los castigos suelen ser moderados y se encuadran como delitos contra la propiedad, daños informáticos o violaciones a la intimidad, recibiendo penas que rara vez superan los cuatro años.

Fallos de seguridad, como contraseñas
Fallos de seguridad, como contraseñas repetidas y software desactualizado, facilitan la entrada y el robo de datos en las organizaciones. (Reuters)

Asimismo, los asaltos a las redes empresariales suelen llevarse a cabo durante fines de semana o en horarios en que hay menos vigilancia interna, lo que facilita la intrusión y la exfiltración de datos sin ser advertidos.

El punto de fragilidad más común reside tanto en los hábitos de los usuarios como en la infraestructura tecnológica de las organizaciones. Un solo ordenador desactualizado en una filial, o una contraseña repetida en múltiples servicios personales y laborales, puede bastar para abrir el acceso a redes enteras.

Temas Relacionados

CiberdelincuentesCiberseguridadHackerSeguridad digitalLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

La prótesis del futuro: usan IA para construir una mano biónica tan precisa como la humana

El avance tecnológico permite a quienes dependen de dispositivos protésicos recuperar destrezas esenciales para la vida diaria

La prótesis del futuro: usan

Estudio revela que las empresas que usan IA pueden volverse hasta un 40% más eficientes

La automatización y el análisis de datos impulsan la transformación digital en sectores clave de Latinoamérica

Estudio revela que las empresas

Actualización de Samsung de diciembre 2025: 68 correcciones de seguridad para proteger a los Galaxy

El nuevo parche refuerza la privacidad y responde a amenazas que ya habían sido explotadas

Actualización de Samsung de diciembre

Cómo funciona el nuevo método de Gmail para cancelar suscripciones a listas de correo y boletines

La herramienta de Google facilita la limpieza digital y ayuda a priorizar mensajes importantes sin complicaciones

Cómo funciona el nuevo método

Gestiona y elimina tus suscripciones de correo en Gmail de forma rápida con un solo botón

La función, denominada ‘Gestionar suscripciones’, se encuentra en el menú lateral izquierdo, debajo de la papelera, en la sección ‘Más’

Gestiona y elimina tus suscripciones
DEPORTES
Los dos clubes a los

Los dos clubes a los que fue ofrecido Mauro Icardi y el “factor China Suárez” que puede decidir su futuro

Fue top ten, ganó USD 19 millones en el tenis y llegó a la final de un certamen de baile imitando a Michael Jackson

Faustino Oro, el prodigio del ajedrez, quedó a un paso de otra hazaña

La “trampa” de Mastantuono que complica al Real Madrid de cara a su debut en la Copa del Rey

“Muy optimista”: el análisis sobre el Alpine de Colapinto que ilusiona a los fanáticos de cara a la temporada 2026 de la F1

TELESHOW
El exjugador de Gran Hermano

El exjugador de Gran Hermano que pasó por el quirófano para operarse la nariz: el antes y después de su rinoplastia

El polémico gesto de una humorista cuando Momi Giardina ganó en el Martín Fierro: el momento y el pedido de disculpas

El accidente que sufrió Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: “Fuimos volando al hospital”

Yanina Latorre adelantó cómo fue su frente a frente con Maru Botana en MasterChef Celebrity

La selfie de Esteban Trebucq con Ernesto Tenembaum: la pasión por Estudiantes y el fútbol que venció la grieta

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz creó una comisión

Rodrigo Paz creó una comisión para investigar la presunta corrupción durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce

La Unión Europea amplió las sanciones contra la red petrolera rusa y endureció el cerco a la “flota fantasma”

Disturbios en Honduras impiden el inicio del escrutinio especial y profundizan la incertidumbre por los resultados

Buques petroleros cancelan operaciones hacia Venezuela tras la incautación de un cargamento por parte de Estados Unidos

Rayos X, vitrinas y escándalos: la historia de una tecnología que fascinó a la sociedad victoriana y forzó nuevas reglas en medicina