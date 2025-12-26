Facebook comienza a restringir una de sus funciones clave para perfiles no verificados

Facebook limitará la publicación de enlaces orgánicos en los perfiles que no tengan verificado. (Meta)

Facebook comenzó a probar un nuevo sistema que limita de forma drástica la posibilidad de compartir enlaces externos en las publicaciones de los usuarios que no cuentan con una suscripción a Meta Verified. La medida, aún en fase experimental, restringe a solo dos enlaces al mes el contenido orgánico que pueden publicar creadores y empresas sin verificación, y busca evaluar si esta limitación incrementa el valor percibido de la suscripción paga dentro de la plataforma.

Según confirmó Meta a un grupo reducido de creadores que participan en la prueba, quienes no estén suscritos a Meta Verified solo podrán incluir dos enlaces mensuales en sus publicaciones orgánicas de Facebook. Para superar ese límite, deberán contratar la suscripción. La compañía sostiene que el objetivo es analizar si la posibilidad de compartir más enlaces representa un beneficio adicional relevante para los usuarios verificados.

La prueba fue revelada por Engadget y el analista Matt Navarra, y por ahora afecta únicamente a un número limitado de perfiles que utilizan páginas o el modo profesional de Facebook. Meta aclaró que la restricción no se aplica a enlaces afiliados, enlaces hacia otros servicios de la propia compañía ni a los enlaces incluidos en los comentarios, lo que acota parcialmente el impacto inicial de la medida.

La restricción de enlaces a usuarios sin Meta Verified es reducida, de acuerdo a un vocero de la empresa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Un cambio que afectaría a medios, creadores y empresas

La decisión de Meta tiene implicancias directas para quienes utilizan Facebook como un canal clave de distribución de contenidos externos. Medios de comunicación, creadores digitales y pequeñas empresas dependen históricamente de la red social para dirigir tráfico hacia sus sitios web, promocionar productos o amplificar artículos, videos y campañas fuera de la plataforma.

Con esta prueba, Facebook introduce una barrera que podría modificar esas dinámicas, especialmente para quienes no están dispuestos o no pueden asumir el costo de Meta Verified. Limitar los enlaces externos a solo dos por mes supone, en la práctica, un freno significativo para perfiles que publican contenido informativo, promocional o editorial de forma regular.

Desde la compañía explicaron que se trata de una prueba acotada y que no hay decisiones definitivas tomadas. “Esta es una prueba limitada para comprender si la posibilidad de publicar un mayor volumen de publicaciones con enlaces aporta valor adicional a los suscriptores verificados de Meta”, señaló un portavoz de la empresa.

Meta Verified es la herramienta que usan los influencers y empresas para probar su identidad. (Meta)

Qué es Meta Verified y qué ofrece

Meta Verified es un servicio de suscripción lanzado por Meta para creadores de contenido y empresas, inspirado en modelos similares implementados por otras plataformas sociales. Su principal beneficio visible es la insignia azul de verificación, que certifica la identidad del perfil y busca generar mayor confianza entre los usuarios.

Además de la verificación, la suscripción incluye protecciones mejoradas contra la suplantación de identidad, acceso a soporte técnico prioritario y algunas funciones adicionales pensadas para perfiles profesionales. Con esta nueva prueba, la posibilidad de compartir más enlaces externos podría convertirse en uno de los incentivos más relevantes del servicio.

Un nuevo capítulo en la relación de Facebook con los enlaces

La iniciativa se inscribe en una tendencia más amplia de las redes sociales a priorizar el contenido que mantiene a los usuarios dentro de sus propias plataformas. En los últimos años, Facebook ha reducido progresivamente el alcance orgánico de publicaciones con enlaces externos, favoreciendo formatos como video nativo, imágenes o textos que no redirigen fuera de la red social.

En los últimos años, Facebook a reducido el alcance de los enlaces que redirigían a un ecosistema fuera de Meta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Al condicionar la publicación de enlaces a una suscripción paga, Meta introduce un elemento económico en esa estrategia, lo que abre interrogantes sobre el futuro del tráfico web proveniente de Facebook y el equilibrio entre monetización y apertura informativa.

Por ahora, la compañía insiste en que se trata solo de una prueba y que su alcance es limitado. Sin embargo, el experimento ya genera preocupación entre editores, emprendedores y creadores que ven en Facebook una herramienta central para amplificar contenidos y conectar con audiencias fuera de la plataforma.