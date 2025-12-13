Meta subirá los precios de sus dispositivos de realidad virtual como los lentes Quest

Meta subirá el precio de sus gafas de realidad virtual en los próximos años.

Meta se prepara para encarecer sus dispositivos de realidad virtual como parte de un giro estratégico destinado a asegurar la sostenibilidad de su negocio de hardware a largo plazo. Así lo revela un memorando interno dirigido a empleados de la compañía, en el que ejecutivos de Reality Labs reconocen que el modelo actual, basado en precios más accesibles y altos subsidios, ya no resulta viable en el contexto económico y tecnológico actual.

De acuerdo con el documento, firmado por Gabriel Aul y Ryan Cairns —líderes del área de Metaverso—, Meta prevé aplicar aumentos de precios a sus cascos de realidad virtual en los próximos años, además de extender el ciclo de reemplazo de los dispositivos y lanzar nuevo hardware a un ritmo más lento. El objetivo, explican, es construir un negocio más saludable que no dependa del éxito inmediato de cada producto lanzado al mercado.

“En el futuro, nuestros dispositivos tendrán un precio más alto, pero tendremos una base más sólida sobre la cual crecer”, señalan los ejecutivos en el memorando compartido internamente el 4 de diciembre. La decisión se enmarca en una revisión más amplia del negocio de realidad virtual y aumentada de la empresa, que en los últimos años ha acumulado pérdidas multimillonarias.

Meta le comunicó a sus empleados que los Meta Quest subirán de precio de manera progresiva para hacer sostenible el proyecto. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Actualmente, el visor insignia Meta Quest 3 se comercializa a 499,99 dólares, mientras que el modelo de entrada tiene un precio de 299,99 dólares. Aunque el memorando no detalla cuándo se aplicarían los incrementos ni a qué modelos afectarían, deja en claro que el ajuste de precios será una de las palancas clave para enfrentar nuevos costos, como aranceles, gastos logísticos y subsidios al contenido.

El mensaje interno también pone énfasis en la necesidad de elevar la calidad del software que acompaña a los dispositivos. Según Aul y Cairns, Meta debe ofrecer experiencias digitales que estén a la altura del hardware que desarrolla, lo que podría implicar dedicar más tiempo al desarrollo de plataformas, aplicaciones y contenidos, incluso si eso supone espaciar más los lanzamientos de nuevos visores.

Este cambio de enfoque llega en un momento delicado para Reality Labs, la división encargada de los proyectos de realidad virtual, realidad aumentada y metaverso. Desde que Facebook adoptó el nombre Meta en 2021 para reflejar su apuesta por este ecosistema, la unidad ha registrado pérdidas acumuladas que superan los 60.000 millones de dólares. Pese a ello, la compañía sostiene que la realidad virtual sigue siendo una prioridad estratégica.

Actualmente, los Meta Quest 3 tienen un valor de 499 dólares en el mercado estadounidense.

En el memorando, los ejecutivos buscan transmitir tranquilidad al equipo y recalcan que Meta mantiene su compromiso a largo plazo con la realidad virtual. “Para sostener esa apuesta, necesitamos alinear nuestro modelo de negocio y nuestra hoja de ruta con un enfoque que lo haga posible”, afirman. En ese sentido, reconocen que el crecimiento de la categoría ha exigido ejecutar múltiples programas en paralelo y absorber costos significativos, desde incentivos al contenido hasta estrategias de salida al mercado.

La comunicación interna también se produce poco después de que se conociera que Meta retrasó el lanzamiento de sus nuevas gafas de realidad mixta, conocidas internamente como “Phoenix”. Según documentos previos, el estreno pasó del segundo semestre de 2026 al primero de 2027, una señal de que la empresa está revisando sus tiempos y prioridades en el área de hardware. Aunque el memorando no hace referencia directa a ese producto, sí refuerza la idea de un calendario más prudente para futuros lanzamientos.

En paralelo, informes recientes indican que Meta planea recortar hasta un 30 % del presupuesto de Reality Labs, una medida que refleja la presión interna por reducir pérdidas y mejorar la eficiencia operativa. La empresa no publica cifras oficiales de ventas de sus visores, pero documentos internos citados en años anteriores señalan que hasta 2023 se habían vendido cerca de 20 millones de dispositivos Quest.

Meta subirá los precios de sus gafas de realidad aumentada. REUTERS/Yves Herman

El giro hacia precios más altos marca un contraste con la estrategia inicial de Meta, que apostó por vender hardware a valores relativamente bajos para acelerar la adopción masiva de la realidad virtual. Ahora, la compañía parece dispuesta a priorizar la rentabilidad y la estabilidad financiera, incluso si eso implica un crecimiento más gradual del mercado.