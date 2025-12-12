Más de 50 organizaciones denuncian bloqueos y censura en Facebook, WhatsApp e Instagram

Más de 50 organizaciones relacionadas con el aborto y la comunidad LGTBIQ+ denunciaron que Meta suspendió sus cuentas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Más de 50 organizaciones vinculadas al aborto y a la comunidad LGTBIQ+ denunciaron la suspensión de sus cuentas en las redes sociales de Meta como Facebook, WhatsApp e Instagram.

Reportan el bloqueo de sus líneas telefónicas de atención sobre abortos y señalan que publicaciones con desnudez no explícita activan advertencias en las plataformas.

La ONG Repro Uncensored, dedicada al seguimiento de la censura digital contra movimientos relacionados con género, salud y justicia, afirmó haber registrado 210 casos de eliminación de cuentas y restricciones severas a estos grupos en 2025, frente a 81 incidentes en 2024.

También afirman que sus líneas de atención fueron bloqueadas y que incluso contenido sin desnudez explícita recibe alertas. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

“Durante este último año, especialmente tras la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, hemos observado un aumento claro en la eliminación de cuentas, no solo en Estados Unidos, también a nivel internacional, como un efecto dominó”, afirmó Martha Dimitratou, directora ejecutiva de Repro Uncensored, a The Guardian.

Entre las organizaciones que señalan haber sido afectadas figura Women Help Women, una entidad sin fines de lucro registrada en Países Bajos que proporciona información sobre aborto a mujeres de diversos países, como Brasil, Filipinas y Polonia.

Según su directora ejecutiva, Kinga Jelinska, la organización recibe alrededor de 150.000 correos electrónicos anuales de mujeres que buscan apoyo.

Repro Uncensored asegura que, desde la llegada del nuevo presidente de EE. UU., la eliminación de cuentas ha aumentado. REUTERS/Brian Snyder

Jelinska explicó que Women Help Women mantenía presencia en Facebook desde hace 11 años. Aunque su cuenta había sido suspendida en ocasiones anteriores, esta es la primera vez que sufren un bloqueo total.

“La prohibición puede resultar potencialmente mortal, ya que obliga a algunas mujeres a recurrir a fuentes de información menos fiables y más peligrosas”, advirtió Jelinska al medio mencionado.

En un mensaje del 13 de noviembre de 2025, Meta le informó al grupo que su página “no sigue nuestras Normas comunitarias sobre medicamentos recetados” y añadió: “Sabemos que esto es decepcionante, pero queremos mantener Facebook seguro y acogedor para todos”.

Women Help Women afirma que Meta no explicó por qué suspendió su grupo en Facebook. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Jelinska calificó la explicación de Meta como “muy lacónica”, y destacó la falta de transparencia: “Simplemente la eliminaron. Eso es todo. Ni siquiera sabemos a qué publicación se refieren”.

Meta aseguró que ha restituido más de la mitad de las cuentas señaladas por Repro Uncensored, entre ellas la de Women Help Women, cuya eliminación atribuyó a un error. La empresa agregó que las cuentas que permanecen deshabilitadas fueron bloqueadas conforme a sus políticas, incluyendo la relacionada con explotación humana.

Qué ha respondido Meta

Ante esta situación, Meta rechazó que exista una tendencia creciente a la censura. La empresa afirmó:

“Todas las organizaciones e individuos en nuestras plataformas están sujetos al mismo conjunto de normas, y cualquier afirmación de que se aplican de forma diferente por afiliación o defensa de un grupo carece de fundamento”. Además, sostuvo que sus políticas sobre el contenido vinculado al aborto no han cambiado.

Meta negó que haya un aumento en la censura. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

La compañía dirigirida por Mark Zuckerberg dijo: “Nuestras políticas y cumplimiento con respecto al contenido relacionado con medicamentos para el aborto no han cambiado: permitimos publicaciones y anuncios que promuevan servicios de atención médica como el aborto, así como debates y discusiones sobre ellos, siempre que cumplan con nuestras políticas”.

En la página de las normas de su comunidad, Meta señala que, en ciertos casos, elimina publicaciones con lenguaje ambiguo o implícito si el contexto permite identificar un incumplimiento de sus reglas.

En un correo electrónico al que accedió The Guardian, un consultor de Meta habría invitado a varias organizaciones de salud reproductiva a una reunión informativa en línea y a puertas cerradas para abordar “los desafíos que enfrentan con las políticas de moderación de contenido de Meta”.

Por otro lado, un empleado de Meta habría aconsejado de manera privada a una organización afectada que abandonara la plataforma y recurriera a listas de correo, advirtiendo que las prohibiciones podrían continuar. Meta aseguró no haber enviado este mensaje.