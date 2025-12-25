Tecno

Stranger Things 5: cuándo salen los nuevos episodios del volumen 2, de qué tratan y más preguntas de Google

Los nuevos capítulos de Stranger Things 5 muestran a los protagonistas buscando a Vecna y enfrentando el caos en Hawkins, bajo amenaza militar y sobrenatural

Google registró un fuerte aumento
Google registró un fuerte aumento de búsquedas sobre la serie en Argentina, México, Colombia, Perú y España. (Netflix)

Los nuevos capítulos de Stranger Things 5, correspondientes al volumen 2, se estrenarán el 25 de diciembre y estarán disponibles en Netflix en Estados Unidos a partir de las 20:00 (hora de Miami).

Google ha registrado que en países como Argentina, México, Colombia, Perú y España hay un notable aumento en las búsquedas relacionadas con la serie y sus próximos episodios. Los seguidores consultan sobre la trama y los detalles del estreno.

Estos nuevos episodios continúan la historia en el otoño boreal de 1987, un año y medio después de los eventos de la cuarta temporada.

El volumen 2 de Stranger
El volumen 2 de Stranger Things 5 se estrenará el 25 de diciembre en Netflix, disponible en EE. UU. desde las 20:00 (hora de Miami). (Netflix)

De acuerdo con la sinopsis oficial: “Hawkins, Indiana, está marcada por la apertura de las Grietas, y nuestros héroes están unidos por un único objetivo: encontrar y eliminar a Vecna. Pero ha desaparecido; se desconoce su paradero y sus planes. Para complicar aún más la situación, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar e intensificado la búsqueda de Eleven, obligándola a esconderse de nuevo”.

A continuación, todas las preguntas resueltas que los fanáticos de Stranger Things están haciendo.

Cuándo salen los nuevos episodios de Stranger Things 5

El octavo y último episodio
El octavo y último episodio saldrá el 31 de diciembre en Netflix y también en cines seleccionados de EE. UU. STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Sadie Sink as Max Mayfield and Nell Fisher as Holly Wheeler in Stranger Things: Season 5. Cr. Courtesy of Netflix/Netflix © 2025

Los nuevos episodios de Stranger Things 5 se estrenarán el 25 de diciembre bajo el título de “Volumen 2”. En esta entrega estarán disponibles los episodios cinco, seis y siete, que podrán verse en Netflix desde las 20:00 (hora de Miami).

Los horarios de lanzamiento en otros países son los siguientes: 19:00 en México, 20:00 en Colombia, 22:00 en Argentina y 02:00 del 26 de diciembre en España.

El octavo episodio, que será el último de toda la serie, se estrenará el 31 de diciembre. Ese capítulo final estará disponible en Netflix y también podrá verse en algunas salas de cine seleccionadas en Estados Unidos.

Con estos lanzamientos, los fans
Con estos lanzamientos, los fans podrán acompañar el final en Hawkins y despedirse de los personajes. STRANGER THINGS: SEASON 5. Natalia Dyer as Nancy Wheeler in Stranger Things: Season 5. Cr. Courtesy of Netflix/Netflix © 2025

Con estos estrenos, los seguidores de la serie podrán acompañar el desenlace de la historia de Hawkins y despedirse de los personajes principales.

De qué trata Stranger Things 5

Stranger Things 5 retoma la historia en Hawkins, Indiana, tras los dramáticos sucesos ocurridos al final de la cuarta temporada. La serie se sitúa en el otoño boreal de 1987, un año y medio después de la última confrontación con Vecna, el villano central.

Hawkins ha quedado marcada por la apertura de varias Grietas que conectan el mundo real con el Upside Down, provocando caos e incertidumbre entre sus habitantes.

Liderados por Eleven, los protagonistas
Liderados por Eleven, los protagonistas deben encontrar y derrotar a Vecna. STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Noah Schnapp as Will Byers and Winona Ryder as Joyce Byers in Stranger Things: Season 5. Cr. Courtesy of Netflix/Netflix © 2025

Los protagonistas, liderados por Eleven, se enfrentan a una nueva misión: encontrar y eliminar a Vecna, cuyo paradero y planes se desconocen.

La amenaza se intensifica debido a la intervención del Gobierno, que declara la ciudad en cuarentena militar y refuerza la búsqueda de Eleven, obligándola a esconderse una vez más.

Mientras tanto, la vida cotidiana de los jóvenes y sus familias se ve alterada por la desconfianza, el miedo y la presión de los eventos sobrenaturales.

Cómo se llaman los 4 monstruos de Stranger Things

Vecna —también llamado Henry Creel
Vecna —también llamado Henry Creel o 001— es el gran villano detrás de muchos de los hechos de la serie. STRANGER THINGS: SEASON 5. Vecna in Stranger Things: Season 5. Cr. Courtesy of Netflix/Netflix © 2025

Los cuatro monstruos más emblemáticos de Stranger Things son el Demogorgon, el Azotamentes (Mind Flayer), los Demoperros (Demodogs/Demobats) y Vecna—el gran antagonista de la cuarta temporada, también identificado como Henry Creel o 001—, quien actúa como artífice de gran parte de los acontecimientos de la serie.

Todos estos seres están conectados a la mente colmena del Mundo del Revés.

Habrá una temporada 6 de Stranger Things

Stranger Things no tendrá una sexta temporada, ya que la quinta entrega —dividida en partes y actualmente en emisión— será la última que cierre la trama principal.

Con esto, los hermanos Duffer y Netflix buscan concluir la historia antes de que el elenco principal envejezca y así preservar la coherencia narrativa. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que se desarrollen spin-offs en el futuro.

