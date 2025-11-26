La quinta temporada de Stranger Things ya genera récords en Netflix antes de su estreno

Cast member Noah Schnapp attends a photocall at the Netflix Tudum Theater in Hollywood for an event to help kick off the Stranger Things final season in Los Angeles, California, U.S. November 8, 2025. REUTERS/Mike Blake

A poco del estreno de la última temporada de Stranger Things, la serie está dominando el catálogo de Netflix, generando récords con sus contenidos anteriores.

Debido a la expectativa y el deseo de estar actualizado, los usuarios están consumiendo masivamente las temporadas pasadas de la producción, ubicándola entre lo más visto de la plataforma antes del final de la historia.

Los récords de las temporadas de Stranger Things en Netflix

Netflix contabilizó un movimiento inusual y revelador en los días previos al lanzamiento de la quinta temporada. Las cuatro temporadas previas de Stranger Things lograron posicionarse de manera simultánea dentro del Top 10 global de lo más visto en inglés.

La primera entrega ocupa el tercer lugar semanal con 4,1 millones de visualizaciones, seguida de la cuarta temporada en el quinto puesto con 3,3 millones. La segunda temporada se halla en la séptima posición, acumulando 3,1 millones, y la tercera iguala ese dato en el noveno lugar.

FOTO DE ARCHIVO: Un teléfono inteligente con el logo de Netflix en su pantalla es colocado sobre un teclado en esta ilustración tomada el 19 de abril de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Archivo

Este repunte reafirma el grado de anticipación con que el público espera el desenlace, alimentando una maratón colectiva entre nuevas generaciones y seguidores veteranos.

Stranger Things no solo ostenta el título de la serie más emblemática de la plataforma, sino que además se convierte en la primera de Netflix capaz de ubicar toda su saga dentro de las diez más reproducidas del mundo de manera simultánea, una hazaña que coloca a la producción en la cima del fenómeno de audiencias digitales.

El fenómeno Stranger Things ha marcado antes y después en el modelo de consumo audiovisual en streaming. Su cuarta temporada, por ejemplo, reunió 1.838 millones de horas reproducidas y 140 millones de visualizaciones, consolidándose entre las producciones más vistas de Netflix.

Cuándo es el lanzamiento de Stranger Things en Netflix

El final de Stranger Things trae consigo una estrategia inédita para Netflix: lejos de liberar todos los episodios en simultáneo, la compañía apuesta por un calendario escalonado. La temporada 5 estará compuesta por ocho capítulos divididos en tres volúmenes.

Stranger Things 5 estrena nuevos horarios y capítulos de larga duración: esto debes saber del final. (Netflix)

El primer volumen, conformado por cuatro episodios (“Al rescate”, “La desaparición de...”, “La trampa de Turnbow” y “Hechicero”), estará disponible en Netflix el 27 de noviembre de 2025.

El segundo volumen, con los episodios cinco (“Plan de choque”), seis (“Fuga de Camazotz”) y siete (“El puente”), llegará a los usuarios el 26 de diciembre de 2025.

El desenlace final, con el episodio titulado “El Mundo del derecho”, se estrenará el 1 de enero de 2026 y, por primera vez en la historia de una serie original de Netflix, tendrá un lanzamiento simultáneo en streaming y en más de 350 cines de Estados Unidos y Canadá.

Esta exhibición en salas podría expandirse a otros países, lo que permitirá a los aficionados experimentar el desenlace en pantalla grande y de forma comunitaria.

Tal como declararon los hermanos Duffer, creadores de la serie, esta era una aspiración largamente acariciada.

Stranger Things 5: horarios y fecha de estreno del volumen 1 (Créditos: Netflix)

Cuál es la inspiración y el significado de Stranger Things

Los hermanos Matt y Ross Duffer crecieron en Carolina del Norte poco después de la época que retratan en Stranger Things. Su infancia estuvo marcada por lecturas de Stephen King, películas de Steven Spielberg y John Carpenter, el terror de “Alien”, anime japonés y los primeros videojuegos.

La trama inicial surgió del interés por el Proyecto Montauk, una leyenda sobre experimentos secretos, poderes psíquicos y portales interdimensionales, y el deseo de capturar tanto la atmosfera de “E.T.” como el suspense de King y la paranoia sobre conspiraciones gubernamentales.

Pese al rechazo inicial de varios estudios, la persistencia de los Duffer encontró respaldo cuando Shawn Levy apoyó la idea y el proyecto avanzó con Netflix.

La elección del nombre fue un proceso largo. En un principio, pensaron titularla “Montauk”, pero al trasladar la historia a Hawkins y por cuestiones legales, debieron buscar un título que reflejara el misterio cotidiano de la serie.

Según explicaron al medio The Daily Beast, “Stranger Things” evoca el “extraño” dentro de lo cotidiano y hace referencia tanto a una célebre frase de “Hamlet” como al espíritu de las novelas de Stephen King. La imagen y tipografía del logo rinden homenaje a las portadas clásicas del autor. Ted Sarandos, responsable de Netflix, aconsejó decidirse pronto: el nombre finalmente conquistó a equipo y audiencia.