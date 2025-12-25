Tecno

Por qué no deberías estudiar Derecho o Administración de empresas en 2026, según la IA

La inteligencia artificial generativa amenaza el futuro laboral de quienes eligen carreras con actividades que pueden ser automatizadas como el análisis de gran cantidad de información

La decisión sobre qué carrera universitaria elegir es uno de los desafíos más complejos para quienes finalizan el colegio y buscan construir un futuro profesional sólido. Las tendencias del mercado laboral, el avance tecnológico y la transformación de los sectores productivos han generado incertidumbres entre los jóvenes que inician esta etapa.

Muchos priorizan carreras que prometen estabilidad y empleabilidad, como Derecho o Administración de Empresas, pero recientes estudios y predicciones de la inteligencia artificial (IA) advierten sobre el impacto de la automatización en estas profesiones.

De hecho, un estudio reciente de Microsoft ubica a diversas tareas asociadas a estas carreras, como más expuestas a la automatización y hasta el reemplazo tecnológico.

Cómo el avance de la IA afecta al Derecho y la Administración de Empresas

La expansión de la inteligencia artificial ha modificado el mercado laboral en múltiples sectores. La automatización de tareas rutinarias y la capacidad de los sistemas de IA para analizar información jurídica o gestionar procesos administrativos está redefiniendo el valor de muchas actividades asociadas.

Los algoritmos pueden procesar grandes volúmenes de documentos legales o financieros en una fracción del tiempo que necesita un humano.

En Derecho, la revisión de contratos, la elaboración de documentos jurídicos y la investigación de jurisprudencia son procesos que ya ejecutan plataformas especializadas basadas en IA.

En Administración de Empresas, la gestión de datos, la toma de decisiones basada en métricas y la optimización de procesos internos se han visto transformadas. Firmas legales y empresas han reducido la contratación de perfiles junior por la eficiencia de estos sistemas.

Qué revela los informes recientes sobre el futuro de estas profesiones

El estudio de Microsoft advierte que actividades que hacen los abogados y gestores empresariales integran la lista de los 40 puestos más afectados por la IA generativa.

Entre los casos que cita el informe se encuentran los analistas de gestión, los profesores de negocios, los representantes de ventas de servicios y los asesores financieros personales. La capacidad de la IA para automatizar análisis, gestión documental y atención al cliente reduce la demanda de perfiles tradicionales.

Por este motivo, áreas como la consultoría empresarial, la gestión administrativa y el seguimiento de normativas legales han comenzado a incorporar herramientas que sustituyen parcialmente el trabajo humano, lo que podría limitar las oportunidades para quienes egresan de estas carreras en el futuro próximo.

Qué efectos concretos ya se perciben en el mercado laboral de estas carreras

El mercado laboral ha experimentado una transformación en la demanda de profesionales del Derecho y la Administración de Empresas.

La automatización de procesos jurídicos ha reducido la necesidad de asistentes legales, mientras que los sistemas de gestión empresarial basados en IA han optimizado funciones que antes requerían equipos completos de trabajo.

En los despachos legales de varios países, la incorporación de tecnologías de IA ha disminuido la oferta de puestos de entrada para abogados recién graduados.

En el ámbito empresarial, la administración de recursos humanos, finanzas y operaciones se encuentra cada vez más mediada por plataformas inteligentes que filtran datos y sugieren acciones, lo que disminuye la demanda de personal para tareas básicas.

Cuáles profesiones están menos expuestas al impacto de la IA

El informe de Microsoft identifica aquellas ocupaciones que presentan menor vulnerabilidad ante la expansión de la inteligencia artificial. Entre las menos afectadas figuran:

  • Los operadores de plantas y sistemas de tratamiento de agua.
  • Fabricantes de moldes y núcleos de fundición.
  • Operadores de máquinas de tendido y mantenimiento de vías férreas.

Estas profesiones requieren habilidades manuales, experiencia práctica y adaptabilidad a condiciones cambiantes, características menos susceptibles de ser replicadas por algoritmos.

En contraste, las carreras de Derecho y Administración de Empresas se apoyan en el procesamiento y análisis de información, áreas donde la IA generativa ya supera la capacidad humana en términos de eficiencia y escala.

