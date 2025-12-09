Tecno

Estas son las 10 profesiones que debes estudiar en 2026, según la IA

Una primera opción es la ingeniería en inteligencia artificial y aprendizaje automático

En 2026, la IA señalará carreras alineadas con tendencias como la automatización, la energía sostenible, la salud digital y la ciberseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si en 2026 buscas iniciar una carrera universitaria, la inteligencia artificial puede orientarte hacia áreas que responden a tendencias globales como la automatización, la transición energética, la salud digital y la ciberseguridad.

Una de las opciones más destacadas es ingeniería en inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Según ChatGPT, se espera que la automatización aumente y las empresas requerirán especialistas capaces de diseñar, entrenar y supervisar sistemas de IA, consolidándose como una de las profesiones con mayor proyección internacional.

El avance de la automatización hará que las empresas necesiten expertos en crear y gestionar sistemas de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La ingeniería de prompts también experimenta un crecimiento acelerado, impulsada por la rápida adopción de inteligencia artificial en la región, explicó Patricio Espinosa, gerente general para el norte de Sudamérica en IBM.

Esta tendencia se refleja en el estudio CEO Study de IBM, desarrollado a partir de encuestas a más de 2.000 directivos de 24 sectores a nivel mundial.

El informe revela que el 50% de los CEO en América Latina planea contratar en 2025 para puestos relacionados con inteligencia artificial, muchos de los cuales no existían el año anterior. Nuevos perfiles profesionales surgen a un ritmo inédito, respondiendo a las exigencias del sector tecnológico.

La ingeniería de prompts crecerá rápido gracias a la expansión del uso de IA en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras carreras universitarias estudiar en 2026

Otras carreras profesionales que la inteligencia artificial recomienda estudiar en 2026 son:

  • Ciencia de datos y analítica.

Las organizaciones dependen cada vez más del análisis predictivo para tomar decisiones. Quien domine manejo de datos, estadística y programación tendrá trabajo en cualquier sector.

“El análisis de datos ayuda a las empresas a obtener una mayor visibilidad y un conocimiento más profundo de sus procesos y servicios”, explica Amazon Web Services.

  • Ciberseguridad.

El aumento de ataques cibernéticos y la digitalización masiva hacen que este perfil sea indispensable. Es una de las áreas con más déficit de talento.

El alza de ciberataques y la digitalización vuelve este perfil esencial y uno de los más escasos en talento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Ingeniería de Software (con enfoque en nube y arquitecturas distribuidas)

El desarrollo de software sigue siendo esencial, pero con especial crecimiento en cloud computing, microservicios y DevOps.

  • Biotecnología y bioingeniería

El mundo avanza hacia medicina personalizada, terapias génicas y soluciones agrícolas avanzadas. Habrá alta demanda en laboratorios, startups y salud.

De hecho, Bill Gates destina importantes recursos a la biotecnología mediante la Fundación Bill y Melinda Gates y su firma Cascade Investment, con énfasis en el avance agrícola, la eliminación de enfermedades a través del control de mosquitos con bacterias, y el desarrollo de nuevas terapias médicas.

  • Energías renovables e ingeniería ambiental

Los perfiles especializados en solar, eólica, hidrógeno verde y eficiencia energética serán clave.

El sector salud se mantiene clave y se fortalece con telemedicina, IA diagnóstica y tecnología inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Medicina y enfermería (con competencias digitales)

La salud nunca pierde relevancia y ahora se combina con telemedicina, IA diagnóstica y dispositivos inteligentes.

  • Psicología con especialización en comportamiento digital

El impacto de la tecnología en la salud mental abrirá espacio para perfiles que entiendan adicciones digitales, bienestar y neurociencia.

Para Mireia Cabero, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya, la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta valiosa en psicología, siempre que se implemente una evaluación constante que garantice su fiabilidad y precisión diagnóstica, así como su capacidad analítica.

La relación entre tecnología y salud mental impulsará perfiles expertos en adicciones digitales, bienestar y neurociencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Existe una demanda creciente de apoyo psicológico y psicoterapéutico que seguirá aumentando; el sector necesita más profesionales”, señaló Cabero.

Entre las aplicaciones más relevantes de esta tecnología, la experta subraya aquellas que pueden aliviar la presión sobre el sistema público, el cual ya se encuentra saturado y solo puede ofrecer consultas con intervalos mensuales.

  • Diseño de Experiencia de Usuario (UX/UI)

A medida que la tecnología se vuelve más compleja, las empresas necesitan diseñadores que hagan los productos más intuitivos y humanos.

  • Logística y gestión de cadenas de suministro

La globalización, el comercio electrónico y la automatización de bodegas demandan expertos en optimización, robótica logística y análisis de flujos.

El Inter de Lautaro Martínez

Evelyn Botto confirmó su noviazgo

Alemania juzga a tres presuntos

