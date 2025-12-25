Las 7 carreras profesionales que serán mejor pagadas en 2026, según la IA

La inteligencia artificial señala que la ciberseguridad será una de las carreras mejor pagadas en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En empresas como Google, quienes ocupan posiciones en este sector, como el cargo de Consultor sénior de seguridad en respuesta a incidentes, pueden recibir un salario base anual en Estados Unidos que oscila entre USD 132.000 y USD 194.000, además de bonificaciones.

Junto a la ciberseguridad, la inteligencia artificial identifica otras carreras profesionales que también estarán entre las mejor pagadas en 2026.

Además de la ciberseguridad, la IA destaca otras profesiones que también liderarán los salarios en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras carreras profesionales serán las mejores pagadas en 2026

La inteligencia artificial recoge que otras carreras profesionales que serán las mejores pagadas en 2026 son:

Ingeniería en Inteligencia Artificial.

Los profesionales que diseñan y desarrollan sistemas de IA experimentan una demanda creciente y altos salarios.

Dentro de esta área destaca la ingeniería de prompts. “Quizás hoy la ingeniería de prompts sea el perfil más demandado, porque en el nuevo mundo no será clave quién tiene la información, sino quién sabe hacer las mejores preguntas, quién tiene la inteligencia para formular la mejor pregunta”, afirmó Patricio Espinosa, gerente general para el norte de Sudamérica en IBM.

Quienes crean y desarrollan sistemas de IA tienen cada vez más demanda y reciben sueldos altos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cirugía y especialidades médicas.

Profesiones como cirujano y anestesiólogo siguen estando entre las mejor remuneradas. El salario promedio anual de un anestesiólogo en Estados Unidos es de USD 358.553, según Indeed, aunque la cifra varía según educación, experiencia y ubicación.

Abogacía corporativa / derecho especializado.

Los abogados enfocados en fusiones, adquisiciones y derecho empresarial se posicionan entre los profesionales con mejores ingresos del sector legal.

Ingeniería ambiental.

Los ingenieros ambientales tienen un rol fundamental en la protección de los recursos naturales y la mitigación del impacto humano en el entorno. Su trabajo es clave en la gestión sostenible, el tratamiento de residuos y el desarrollo de energías limpias.

Bill Gates ha invertido en este campo y, según explicó a MIT Technology Review, los avances tecnológicos han reducido en un 40% la previsión global de emisiones de carbono para 2040, aunque aún faltan herramientas asequibles para alcanzar los objetivos climáticos.

Bill Gates ha invertido en biotecnología y afirmó a MIT Technology Review que los avances tecnológicos han reducido en 40% la proyección global de emisiones para 2040. REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo

Ciencia de datos.

Este campo se dedica al análisis y gestión de grandes volúmenes de información. Los científicos de datos identifican patrones, crean modelos predictivos y ayudan a empresas y organizaciones a tomar decisiones basadas en evidencia. El análisis de datos se ha vuelto un recurso estratégico en todas las industrias.

La formación en estas áreas abre oportunidades profesionales ante los retos y transformaciones impulsados por la tecnología.

Que estudiaría Jensen Huang si tuviera 20 años

Jensen Huang, CEO de Nvidia, compartió recientemente qué área académica elegiría si tuviera veinte años. Según declaraciones recogidas por CNBC, Huang afirmó que, al graduarse, probablemente se habría inclinado por las ciencias físicas antes que por las ciencias relacionadas con el software.

Aclaró que, a diferencia de las ciencias de la vida, las ciencias físicas abarcan disciplinas como la física, la química, la astronomía y las ciencias de la Tierra, todas centradas en el estudio de sistemas no vivos.

Huang xplicó que, a diferencia de las ciencias de la vida, las ciencias físicas incluyen física, química, astronomía y ciencias de la Tierra, enfocadas en sistemas no vivos. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Huang obtuvo su título en ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón en 1984 y, posteriormente, una maestría en la misma especialidad en la Universidad de Stanford en 1992. Destacó que optar por las ciencias físicas puede abrir puertas en áreas clave de investigación y desarrollo.

Además, el CEO de Nvidia ha generado debate con una afirmación que podría cambiar la visión educativa sobre la programación.

Desde su punto de vista, la capacidad de programar ya no es esencial, lo que lleva a cuestionar si realmente es necesario cursar una carrera universitaria específica en este campo, esto dijo en la Cumbre Mundial de Gobiernos junto al Ministro de Inteligencia Artificial de Emiratos Árabes.