Las lluvias castigan a Ecuador: más de 113.000 afectados y 17 fallecidos en lo que va de 2026

El desbordamiento del río, más las constantes lluvias, provocaron que la población quede bajo el agua. (Prefectura del Guayas)

La temporada invernal que golpea a Ecuador desde inicios de 2026 ha dejado hasta el momento 113.787 personas afectadas y 19.347 damnificadas, de acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR). El balance, actualizado al 18 de mayo, confirma que las lluvias han provocado 17 fallecidos, 34 heridos y daños materiales en prácticamente todo el territorio nacional.

En total, los eventos asociados a las precipitaciones han impactado a 24 provincias, 205 cantones y 758 parroquias. Las autoridades contabilizan 2.762 eventos adversos, entre inundaciones, deslizamientos de tierra, lluvias intensas, erosión hídrica y vendavales, lo que convierte a esta temporada invernal en una de las más severas de los últimos años.

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Las cifras oficiales muestran que 36.058 familias han sufrido algún tipo de afectación y 10.311 han quedado damnificadas, es decir, perdieron sus viviendas o no pueden permanecer en ellas. El número de afectados equivale a una población similar a la de ciudades como Latacunga o Ibarra, mientras que los damnificados representan casi la totalidad de los habitantes de un cantón pequeño.

La diferencia entre afectados y damnificados es relevante. Los primeros son quienes han sufrido daños parciales o temporales, mientras que los damnificados son personas que han perdido su hogar o sus bienes esenciales y requieren asistencia inmediata para cubrir necesidades básicas.

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(Bomberos Milagro)

La provincia más golpeada es Guayas, con 57.150 personas impactadas en 528 eventos. Le siguen Los Ríos, con 33.634; Esmeraldas, con 12.486; El Oro, con 9.092; y Manabí, con 5.843. También presentan afectaciones importantes Loja, Santa Elena, Pastaza y Chimborazo.

En términos de infraestructura, la SNGR reporta 34.210 viviendas afectadas y 284 destruidas. Además, 61 puentes han sufrido daños y 33 colapsaron. Las lluvias también han deteriorado 69,52 kilómetros de vías, incluidos tramos de carreteras de primer, segundo y tercer orden, lo que ha complicado la movilidad y el abastecimiento en varias zonas rurales.

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El impacto se extiende a servicios públicos esenciales. Al menos 39 centros de salud y 139 unidades educativas presentan daños. Otras 873 instituciones educativas registran afectaciones funcionales, lo que ha obligado a suspender o alterar actividades académicas en distintos sectores del país.

La agricultura también ha sufrido pérdidas significativas. El informe oficial señala que 24.759 hectáreas de cultivos resultaron afectadas y 27.848 hectáreas se perdieron por completo. A esto se suman 849 animales afectados y 162.804 animales muertos, entre ellos peces, aves y ganado, con consecuencias directas sobre la seguridad alimentaria y la economía de miles de familias rurales.

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(Bomberos Milagro)

Las inundaciones constituyen el evento más recurrente, con 1.039 casos, equivalentes al 37,62 % del total. Les siguen los deslizamientos, con 948 eventos, que representan el 34,32 %. También se han registrado lluvias intensas, erosión hídrica, hundimientos y aluviones.

Marzo fue el mes más crítico. Solo en ese período se registraron 1.054 eventos y 81.697 personas impactadas, es decir, el 61,36 % del total acumulado en el año. En febrero se reportaron 43.909 personas afectadas, mientras que abril y mayo mostraron una disminución relativa, aunque las autoridades advierten que las precipitaciones continúan y el riesgo persiste.

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El Gobierno mantiene activa la declaratoria de emergencia nacional emitida el 12 de marzo y sostiene operativos de respuesta con el apoyo de un COE Nacional, 18 COE provinciales, 95 cantonales y 29 parroquiales. Además, se han habilitado 27 alojamientos temporales, de los cuales dos permanecen activos en el cantón Girón, provincia del Azuay, donde 18 personas continúan albergadas.

Fotografía de archivo, en la que se registró a un grupo de personas al caminar por una vía inundada, debido a las fuertes lluvias, en Guayaquil (Ecuador). EFE/Mauricio Torres

En materia de asistencia humanitaria, la Secretaría de Gestión de Riesgos ha entregado 86.628 bienes, entre alimentos, colchones, frazadas y kits de higiene. Sumando el trabajo de todas las instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, el total de insumos distribuidos supera los 195.000.

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Aunque el número de eventos ha disminuido respecto al pico de marzo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología mantiene advertencias por lluvias moderadas y puntualmente intensas en la Costa, Amazonía y zonas de estribación andina. Las autoridades insisten en que la emergencia no ha terminado y que miles de familias siguen enfrentando las consecuencias de uno de los inviernos más severos que ha vivido Ecuador en los últimos años.