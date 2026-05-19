América Latina

Las lluvias castigan a Ecuador: más de 113.000 afectados y 17 fallecidos en lo que va de 2026

Más de 34.000 viviendas afectadas y daños en cultivos, carreteras y puentes en 24 provincias del país

Guardar
Google icon
El desbordamiento del río, más las constantes lluvias, provocaron que la población quede bajo el agua. (Prefectura del Guayas)
El desbordamiento del río, más las constantes lluvias, provocaron que la población quede bajo el agua. (Prefectura del Guayas)

La temporada invernal que golpea a Ecuador desde inicios de 2026 ha dejado hasta el momento 113.787 personas afectadas y 19.347 damnificadas, de acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR). El balance, actualizado al 18 de mayo, confirma que las lluvias han provocado 17 fallecidos, 34 heridos y daños materiales en prácticamente todo el territorio nacional.

En total, los eventos asociados a las precipitaciones han impactado a 24 provincias, 205 cantones y 758 parroquias. Las autoridades contabilizan 2.762 eventos adversos, entre inundaciones, deslizamientos de tierra, lluvias intensas, erosión hídrica y vendavales, lo que convierte a esta temporada invernal en una de las más severas de los últimos años.

PUBLICIDAD

Las cifras oficiales muestran que 36.058 familias han sufrido algún tipo de afectación y 10.311 han quedado damnificadas, es decir, perdieron sus viviendas o no pueden permanecer en ellas. El número de afectados equivale a una población similar a la de ciudades como Latacunga o Ibarra, mientras que los damnificados representan casi la totalidad de los habitantes de un cantón pequeño.

La diferencia entre afectados y damnificados es relevante. Los primeros son quienes han sufrido daños parciales o temporales, mientras que los damnificados son personas que han perdido su hogar o sus bienes esenciales y requieren asistencia inmediata para cubrir necesidades básicas.

PUBLICIDAD

(Bomberos Milagro)
(Bomberos Milagro)

La provincia más golpeada es Guayas, con 57.150 personas impactadas en 528 eventos. Le siguen Los Ríos, con 33.634; Esmeraldas, con 12.486; El Oro, con 9.092; y Manabí, con 5.843. También presentan afectaciones importantes Loja, Santa Elena, Pastaza y Chimborazo.

En términos de infraestructura, la SNGR reporta 34.210 viviendas afectadas y 284 destruidas. Además, 61 puentes han sufrido daños y 33 colapsaron. Las lluvias también han deteriorado 69,52 kilómetros de vías, incluidos tramos de carreteras de primer, segundo y tercer orden, lo que ha complicado la movilidad y el abastecimiento en varias zonas rurales.

El impacto se extiende a servicios públicos esenciales. Al menos 39 centros de salud y 139 unidades educativas presentan daños. Otras 873 instituciones educativas registran afectaciones funcionales, lo que ha obligado a suspender o alterar actividades académicas en distintos sectores del país.

La agricultura también ha sufrido pérdidas significativas. El informe oficial señala que 24.759 hectáreas de cultivos resultaron afectadas y 27.848 hectáreas se perdieron por completo. A esto se suman 849 animales afectados y 162.804 animales muertos, entre ellos peces, aves y ganado, con consecuencias directas sobre la seguridad alimentaria y la economía de miles de familias rurales.

(Bomberos Milagro)
(Bomberos Milagro)

Las inundaciones constituyen el evento más recurrente, con 1.039 casos, equivalentes al 37,62 % del total. Les siguen los deslizamientos, con 948 eventos, que representan el 34,32 %. También se han registrado lluvias intensas, erosión hídrica, hundimientos y aluviones.

Marzo fue el mes más crítico. Solo en ese período se registraron 1.054 eventos y 81.697 personas impactadas, es decir, el 61,36 % del total acumulado en el año. En febrero se reportaron 43.909 personas afectadas, mientras que abril y mayo mostraron una disminución relativa, aunque las autoridades advierten que las precipitaciones continúan y el riesgo persiste.

El Gobierno mantiene activa la declaratoria de emergencia nacional emitida el 12 de marzo y sostiene operativos de respuesta con el apoyo de un COE Nacional, 18 COE provinciales, 95 cantonales y 29 parroquiales. Además, se han habilitado 27 alojamientos temporales, de los cuales dos permanecen activos en el cantón Girón, provincia del Azuay, donde 18 personas continúan albergadas.

Fotografía de archivo, en la que se registró a un grupo de personas al caminar por una vía inundada, debido a las fuertes lluvias, en Guayaquil (Ecuador). EFE/Mauricio Torres
Fotografía de archivo, en la que se registró a un grupo de personas al caminar por una vía inundada, debido a las fuertes lluvias, en Guayaquil (Ecuador). EFE/Mauricio Torres

En materia de asistencia humanitaria, la Secretaría de Gestión de Riesgos ha entregado 86.628 bienes, entre alimentos, colchones, frazadas y kits de higiene. Sumando el trabajo de todas las instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, el total de insumos distribuidos supera los 195.000.

Aunque el número de eventos ha disminuido respecto al pico de marzo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología mantiene advertencias por lluvias moderadas y puntualmente intensas en la Costa, Amazonía y zonas de estribación andina. Las autoridades insisten en que la emergencia no ha terminado y que miles de familias siguen enfrentando las consecuencias de uno de los inviernos más severos que ha vivido Ecuador en los últimos años.

Temas Relacionados

Lluvias EcuadorInundaciones Ecuador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los escándalos previos del chileno detenido en Brasil por insultos racistas y homofóbicos

Germán Naranjo trató en 2025 de sobornar a una funcionaria para recibir pronto un pasaporte y en 2013 amenazó con haber dejado una bomba en un hotel “para matar musulmanes”

Los escándalos previos del chileno detenido en Brasil por insultos racistas y homofóbicos

Congreso de Guatemala intensifica debate sobre reforma a ley de lavado de dinero con nuevas enmiendas

El análisis se centró en cambios técnicos y definiciones clave, con la participación de autoridades de la Superintendencia de Bancos, comisiones legislativas y jefes de bloque, mientras persisten diferencias respecto a aspectos de gestión del riesgo y transparencia

Congreso de Guatemala intensifica debate sobre reforma a ley de lavado de dinero con nuevas enmiendas

Michelle Bachelet busca apoyo en Panamá para dirigir Naciones Unidas

La exmandataria chilena se reunió con José Raúl Mulino durante una gira internacional marcada por la disputa diplomática para escoger al sucesor de António Guterres en 2027.

Michelle Bachelet busca apoyo en Panamá para dirigir Naciones Unidas

Línea aérea firma convenio con Key Institute para la formación de profesionales salvadoreños

Estudiantes y maestros de El Salvador accederán a intercambios y formación en México tras un acuerdo que facilitará viajes, prácticas profesionales y experiencias académicas en colaboración entre ambas instituciones.

Línea aérea firma convenio con Key Institute para la formación de profesionales salvadoreños

¡Amor convertido en alimento!: El Salvador fortalece su red con más de 600 salas de lactancia y tres bancos de leche

Con una infraestructura que incluye tres bancos de leche y una extensa red de salas de lactancia, El Salvador amplía la disponibilidad de leche materna para bebés en situación de vulnerabilidad

¡Amor convertido en alimento!: El Salvador fortalece su red con más de 600 salas de lactancia y tres bancos de leche
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Por ignorar una señal de tránsito y conducir presuntamente ebrio, un hombre atropelló a una joven embarazada que murió 50 días después

Por ignorar una señal de tránsito y conducir presuntamente ebrio, un hombre atropelló a una joven embarazada que murió 50 días después

Receta de mini pancakes: la opción casera y esponjosa perfecta para un desayuno diferente

Quebró Aires Del Sur: el fabricante de Electra y Fedders oficializó su cierre tras una crisis “irreversible”

Enrique Meza celebra que la final de la Liga MX sea entre técnicos mexicanos: da su pronostico

Nuevo día no laborable en julio 2026: ¿Habrá un pago adicional en esa fecha?

INFOBAE AMÉRICA

La dura frase con la que Almodóvar marcó a Leonardo Sbaraglia y definió a su personaje en “Amarga Navidad”

La dura frase con la que Almodóvar marcó a Leonardo Sbaraglia y definió a su personaje en “Amarga Navidad”

Congreso de Guatemala intensifica debate sobre reforma a ley de lavado de dinero con nuevas enmiendas

Michelle Bachelet busca apoyo en Panamá para dirigir Naciones Unidas

Línea aérea firma convenio con Key Institute para la formación de profesionales salvadoreños

¡Amor convertido en alimento!: El Salvador fortalece su red con más de 600 salas de lactancia y tres bancos de leche

ENTRETENIMIENTO

Aqua dice adiós: el grupo que conquistó los noventa con “Barbie Girl” se separa

Aqua dice adiós: el grupo que conquistó los noventa con “Barbie Girl” se separa

Esta película con Anne Hathaway de hace más de 20 años regresará en forma de serie

La historia detrás del vestido de novia negro de Sarah Jessica Parker, la icónica pieza que cambió la moda nupcial

El festival SummerStage celebrará 40 años con más de 60 eventos gratuitos y diversidad artística en los cinco distritos

La película “Michael” supera los USD 700 millones y se convierte en el mayor éxito del año