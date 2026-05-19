La aerolínea española World2Fly suspenderá su ruta entre Madrid y La Habana

Un avión de World2Fly (Europa Press/Archivo)

La aerolínea española World2Fly comunicó que en dos días dejará de operar la ruta entre Madrid y La Habana, en línea con otras compañías aéreas que han reducido o cancelado vuelos a la isla recientemente.

En un comunicado facilitado a la agencia de noticias EFE, la compañía expresó: “Pedimos a nuestros clientes afectados que nos contacten a través de los canales habituales para brindarles toda la asistencia necesaria”. El mensaje no especifica los motivos de la decisión.

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La aerolínea, que ya había reducido la frecuencia de vuelos entre Cuba y España hace unas semanas, señaló que su equipo está disponible para ofrecer alternativas de viaje o reembolsos de las reservas.

World2Fly se suma a compañías como Iberia y la estatal Cubana de Aviación, que también suspendieron sus vuelos entre España y Cuba en las últimas semanas. Además, aerolíneas canadienses y rusas han cancelado sus rutas a la isla durante este año.

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La presión de Estados Unidos sobre Cuba ha tenido un fuerte impacto en el turismo, ya sea por el bloqueo petrolero —que dejó al país sin combustible para aviones— o por el endurecimiento de las sanciones de la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo.

World2Fly se suma a compañías como Iberia y la estatal Cubana de Aviación, que también suspendieron sus vuelos entre España y Cuba en las últimas semanas (Reuters)

El turismo en la isla se ha desplomado, lo que ha afectado la rentabilidad de estas rutas, sostenidas principalmente por visitantes extranjeros.

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El caso más reciente es el de Cubana de Aviación, que el 11 de mayo anunció la cancelación inmediata de su único vuelo entre Cuba y España, tras el retiro de la aerolínea española Plus Ultra como operador contratado, debido a los “riesgos derivados” de la medida adoptada por Washington.

La Orden Ejecutiva 14404 faculta a Estados Unidos a congelar activos en su territorio de personas y entidades que operen o hayan operado en sectores clave de Cuba, como energía, minería, defensa o seguridad, o que hayan dado apoyo material, financiero o tecnológico al régimen cubano o a individuos “sancionados”.

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La orden también contempla medidas secundarias que amenazan con excluir de los mercados estadounidenses a bancos y empresas extranjeras que mantengan vínculos con entidades cubanas sancionadas.

Una semana después de la firma de la orden, la minera canadiense Sherritt International, una de las mayores empresas extranjeras en Cuba, anunció la suspensión inmediata de su participación directa en entidades mixtas en la isla tras el endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

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Ese mismo día, Estados Unidos anunció sanciones contra el conglomerado militar cubano Gaesa, su directora y la minera Moa Nickel, empresa conjunta con Sherritt para la extracción de tierras raras en la isla.