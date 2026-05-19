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Nueva Delhi recurre a carpas climatizadas para combatir su día más caluroso del año 45 °C

Las autoridades de la metrópoli han desplegado áreas públicas con equipos de refrigeración y recursos para mitigar los efectos de la reciente ola de calor, que ha superado los valores normales en varias regiones del país

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El Departamento Meteorológico de la India (IMD) emitió una alerta por ola de calor severa para gran parte del noroeste y centro de la India durante los próximos días. Según el IMD, Delhi registró una temperatura de 45 grados Celsius. EFE/EPA/RAJAT GUPTA
El Departamento Meteorológico de la India (IMD) emitió una alerta por ola de calor severa para gran parte del noroeste y centro de la India durante los próximos días. Según el IMD, Delhi registró una temperatura de 45 grados Celsius. EFE/EPA/RAJAT GUPTA

Los ciudadanos de Nueva Delhi recurrieron este martes a los puntos climatizados que el Gobierno de la ciudad instaló en las últimas semanas para afrontar las temperaturas de hasta 45 grados que abrasan el norte del país y que baten los récords de este año en la capital.

Nueva Delhi recurre a carpas climatizadas para combatir su día más caluroso con 45 grados
Varias personas beben agua distribuida por voluntarios a las afueras de un Gurdwara, o templo sij, durante un día caluroso en el casco antiguo de Delhi, el 19 de mayo de 2026. (Nueva Delhi) EFE/EPA/RAJAT GUPTA

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) emitió una alerta amarilla para la metrópoli de más de 23 millones de habitantes, tras registrarse una temperatura oficial de 43,4 grados en una estación del sur de la ciudad, donde estimaron que podrían darse los 45 grados a lo largo de la jornada.

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Nueva Delhi recurre a carpas climatizadas para combatir su día más caluroso con 45 grados
Un hombre indio descansa cerca de un enfriador de aire debido a la ola de calor en una zona de enfriamiento habilitada por el gobierno de Delhi en Nueva Delhi, India, 19 de mayo de 2026. (Nueva Delhi) EFE/EPA/RAJAT GUPTA

En otras zonas del centro y el norte del país, como en una localidad del estado vecino de Uttar Pradesh, las máximas han superado incluso los 46 grados en las últimas horas, con mínimas que han oscilado entre los 29 y los 32 grados, hasta 5 grados por encima de lo habitual en Rajastán, Maharastra o incluso la norteña Cachemira, según el IMD.

Nueva Delhi recurre a carpas climatizadas para combatir su día más caluroso con 45 grados
Habitantes indios se protegen del calor con paraguas durante un día caluroso en el casco antiguo de Delhi, 19 de mayo de 2026. EFE/EPA/RAJAT GUPTA

Como parte de un plan de contingencia regional para paliar los efectos de las olas de calor, la administración de Delhi instaló una carpa pública de alivio térmico en una de las zonas más densamente pobladas, que opera de forma continua las 24 horas del día junto a una concurrida estación de metro en el casco histórico de la ciudad.

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Nueva Delhi recurre a carpas climatizadas para combatir su día más caluroso con 45 grados
Ciudadanos indios reciben gorros y solución de rehidratación oral (SRO) para hacer frente a la ola de calor en una zona de refrigeración habilitada por el gobierno de Delhi en Nueva Delhi, India, el 19 de mayo de 2026. EFE/EPA/RAJAT GUPTA

El espacio, que cuenta con alrededor de 75 asientos y decenas de equipos de refrigeración, busca la recuperación rápida de conductores o caminantes, que se enfrentan al sol directo de las horas pico de calor durante la mayor parte de su día mientras trabajan. En el lugar se encuentran equipos de respuesta rápida con suero de rehidratación oral (ORS), gorras y paños húmedos.

Nueva Delhi recurre a carpas climatizadas para combatir su día más caluroso con 45 grados
Varias personas beben agua distribuida por voluntarios a las afueras de un Gurdwara, o templo sij, durante un día caluroso en el casco antiguo de Delhi, el 19 de mayo de 2026. EFE/EPA/RAJAT GUPTA

La escala de la iniciativa, que cuenta tan sólo con una zona de enfriamiento principal y unas 10 unidades móviles de hidratación en otros puntos de la ciudad, ha abierto un debate sobre su alcance en la que se estima como la segunda ciudad más poblada del mundo.

Nueva Delhi recurre a carpas climatizadas para combatir su día más caluroso con 45 grados
Vendedores indios se sientan a la sombra de un árbol y una sombrilla durante un día caluroso, mientras las temperaturas suben en los barrios antiguos de Delhi, India, 19 de mayo de 2026. EFE/EPA/RAJAT GUPTA

Los trabajadores del sector informal, como los conductores de rickshaws (tuc-tuc) y cargadores de los masivos mercados cercanos, además de jornaleros y los grupos de los estratos bajo el umbral de la pobreza componen la mayor parte de las víctimas mortales del país, según los datos del Registro Nacional de Delitos (NCRB).

Desde 2019 hasta 2022, más de 3.700 personas han muerto por factores relacionados con el calor extremo, según los datos del Gobierno.

Nueva Delhi recurre a carpas climatizadas para combatir su día más caluroso con 45 grados
Un hombre indio toma una siesta cerca de un enfriador de aire en una zona de enfriamiento habilitada por el gobierno de Delhi debido a la ola de calor en Nueva Delhi, India, 19 de mayo de 2026. EFE/EPA/RAJAT GUPTA

El impacto del calor extremo golpea con fuerza al resto del sur de Asia, sobre todo Pakistán, bajo la influencia de una masa de aire continental que ha elevado los termómetros en las últimas horas hasta los 48 grados en el centro y el sur del país, según el servicio meteorológico paquistaní.

(con información de EFE)

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