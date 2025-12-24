Estas son las cinco carreras universitarias tendrán éxito en el futuro, según la IA

La IA proyecta gran futuro para los ingenieros de prompts, encargados de optimizar esta tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si estás considerando iniciar una carrera universitaria con proyección, la inteligencia artificial ofrece orientación sobre los perfiles más prometedores. Según la IA, entre las profesiones con mayor futuro destacan los ingenieros de prompts, responsables de perfeccionar esta tecnología.

La demanda de estos especialistas aumenta de manera acelerada a medida que la IA se integra a diversas industrias.

“Quizás hoy la ingeniería de prompts sea el perfil más demandado, porque en el nuevo mundo no será clave quién tiene la información, sino quién sabe hacer las mejores preguntas, quién tiene la inteligencia para formular la mejor pregunta”, afirmó Patricio Espinosa, gerente general del norte de Sudamérica en IBM.

Qué otras carreras universitarias tienen un futuro exitoso

Estas son otras carreras universitarias con un futuro prometedor, según la inteligencia artificial:

Biotecnología.

Esta disciplina combina conocimientos de biología, química y tecnología para desarrollar soluciones innovadoras en salud, agricultura y energía.

Los profesionales en biotecnología contribuyen al desarrollo de medicamentos, alimentos genéticamente mejorados y procesos industriales sostenibles.

Psicología.

El interés por la salud mental y el bienestar personal ha incrementado la demanda de psicólogos en ámbitos clínicos, educativos y organizacionales. Los especialistas en esta área analizan el comportamiento humano y diseñan estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas.

De acuerdo con la European School of International Education, si bien la inteligencia artificial puede identificar patrones de comportamiento y ofrecer recursos de autoayuda, la intervención terapéutica exige un conocimiento profundo de las emociones humanas, así como empatía y la capacidad de establecer una conexión genuina con los pacientes.

Ingeniería ambiental.

Los ingenieros ambientales desempeñan un papel clave en la protección de los recursos naturales y en la reducción del impacto de la actividad humana sobre el entorno. Su trabajo resulta fundamental en iniciativas de gestión sostenible, tratamiento de residuos y desarrollo de energías limpias.

Bill Gates ha realizado inversiones significativas en este sector. Según Gates, la previsión global de emisiones de carbono para 2040 se redujo un 40% en la última década, un avance que atribuye a la innovación tecnológica y a la inversión constante en energías limpias.

En declaraciones recogidas por MIT Technology Review, el fundador de Breakthrough Energy explicó: “Aunque este progreso no garantiza el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París de 2015, representa un cambio relevante en la lucha contra el cambio climático”.

Gates advirtió que la humanidad todavía carece de todas las herramientas tecnológicas necesarias para alcanzar la meta de emisiones netas cero, y muchas de las soluciones actuales siguen siendo demasiado costosas.

Ciencia de datos.

Este campo se enfoca en la gestión y análisis de grandes volúmenes de información. Los científicos de datos extraen patrones relevantes y generan modelos predictivos, lo que permite a empresas y organizaciones tomar decisiones precisas y fundamentadas en evidencia.

El análisis y la interpretación de datos se ha convertido en un recurso estratégico en todas las industrias.

La formación en estas carreras ofrece amplias oportunidades profesionales ante los desafíos y transformaciones que plantea la tecnología.

Que estudiaría Jensen Huang si tuviera 20 años

Jensen Huang, CEO de Nvidia, reveló qué estudiaría si tuviera veinte años. “Para el joven Jensen, de veinte años, que acaba de graduarse, probablemente habría optado por las ciencias físicas en lugar de las de software”, sostuvo Huang, según CNBC.

Las ciencias físicas, a diferencia de las ciencias de la vida, comprenden el estudio de sistemas no vivos, como la física, la química, la astronomía y las ciencias de la Tierra, explicó el ejecutivo.

Huang obtuvo su título en ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón en 1984 y, más tarde, una maestría en la misma especialidad en la Universidad de Stanford en 1992.

El enfoque en las ciencias físicas abre oportunidades en sectores clave de investigación y desarrollo.