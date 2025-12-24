Top de 20 recetas más populares en Latinoamérica para compartir en familia en Navidad

Se presenta un recorrido por los platos emblemáticos que unen a las familias latinoamericanas durante las fiestas de fin de año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Navidad en Latinoamérica reúne sabores y tradiciones que reflejan la diversidad cultural de cada país. Los platos típicos varían de una región a otra, pero el encuentro familiar y el espíritu festivo son denominadores comunes.

Desde México hasta Argentina, la mesa navideña se transforma en una expresión de historia y costumbres que se transmiten de generación en generación, donde cada nación presenta una selección de recetas que ocupan un lugar especial durante las celebraciones.

La inteligencia artificial (IA) hace un recuento de platos, que integran influencias indígenas y europeas, que resaltan ingredientes locales y técnicas ancestrales.

Cómo se celebra la Navidad con pavo y tronco navideño

De acuerdo con la IA, el pavo es uno de los platos emblemáticos de la Navidad en países como México, Colombia y Venezuela.

Su preparación incluye adobos con especias, rellenos de frutas secas y horneado lento, lo que lo convierte en el centro de atención de la cena. En algunos lugares, se acompaña con salsas dulces o guarniciones tradicionales.

El ave asada encabeza las preferencias en distintos países de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tronco navideño, conocido como bûche de Noël, es un postre de origen europeo que se ha adaptado en países como Argentina y Chile. Consiste en un bizcocho enrollado, relleno de crema y cubierto con chocolate, decorado para simular un tronco de árbol. Este dulce simboliza la unión y el compartir en familia.

Qué lugar ocupan los tacos de bacalao y la natilla en las mesas navideñas

En México, los tacos de bacalao forman parte de la cena navideña, fusionando la tradición española del bacalao a la vizcaína con el toque local de las tortillas. El bacalao se cocina con jitomate, aceitunas y alcaparras, y se sirve como relleno de tacos, integrando sabores de distintas culturas.

La natilla es un postre infaltable en las celebraciones de países como Colombia y Costa Rica. En Colombia, se elabora con leche, panela y canela, adquiriendo una textura cremosa y un sabor suave. En Costa Rica, la natilla puede servirse como acompañamiento, añadiendo matices según la costumbre local.

De qué forma la sopa de tomate y el asado de carnes enriquecen la mesa navideña

La sopa de tomate se sirve como entrada en países como Ecuador y algunas regiones de Argentina. Se prepara con tomates frescos, hierbas y pan tostado, ofreciendo un comienzo cálido y reconfortante para la cena.

El asado de carnes es tradicional en Argentina, Uruguay y Paraguay. Reúne cortes de res, cerdo y chorizos cocinados a las brasas, acompañados de salsas y ensaladas. La preparación del asado es un ritual colectivo que fomenta la convivencia durante las fiestas.

Por qué las papas gratinadas y los merengones son tan populares en Navidad

Guarniciones que integran queso son populares en estas festividades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las papas gratinadas han ganado un espacio como guarnición preferida en Chile, Argentina y Uruguay. Su receta incluye capas de papas, queso y crema, horneadas hasta lograr una textura dorada y cremosa, que combina perfectamente con carnes y aves.

Los merengones, típicos de Colombia y Venezuela, se elaboran con capas de merengue, crema y frutas frescas como fresas o duraznos. Este postre ligero y colorido suele servirse al final de la cena, aportando frescura y dulzura a la celebración.

Cómo se disfruta la lechona y qué significado tiene en Navidad

La lechona es uno de los platos más representativos de la Navidad en Colombia y algunas regiones de Ecuador. Consiste en un cerdo relleno de arroz, arvejas y especias, cocido lentamente hasta alcanzar una piel crujiente. Se sirve en grandes porciones y suele compartirse en reuniones amplias.

Este platillo simboliza la abundancia y el esfuerzo conjunto de las familias que se reúnen para prepararlo. Su elaboración laboriosa y su presentación festiva refuerzan el sentido de comunidad durante la temporada navideña.

Cuáles son los clásicos peruanos y brasileños en la cena navideña

Platos con arroz son los favoritos en países del Cono Sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panetón es el postre por excelencia en Perú y Brasil. Este pan dulce, de origen italiano, se ha adaptado con frutas confitadas y se consume acompañado de chocolate caliente o café. Forma parte de la tradición de regalar y compartir durante las fiestas.

El arroz con pollo es una receta festiva en varios países, pero en Perú se distingue por el uso de cilantro y ajíes, que le otorgan su color y sabor característicos. Es habitual en reuniones familiares y destaca por su versatilidad.

Qué platillos destacan por su historia y sabor en la región

Las hallacas venezolanas reúnen masa de maíz rellena con guisos de carne, envueltas en hojas de plátano y cocidas al vapor. Este plato simboliza la mezcla de culturas y se comparte en familia durante todo diciembre.

El pan de jamón, también venezolano, combina masa suave con relleno de jamón, aceitunas y pasas. Se sirve en rodajas y acompaña la cena principal, aportando un sabor ligeramente dulce y salado.

Qué importancia tienen el tamal y la pierna de cerdo al horno

Preparaciones con cerdo forman parte de la identidad culinaria navideña desde México hasta el Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamal es protagonista en México, Colombia y Guatemala. Se elabora con masa de maíz rellena de carnes, vegetales o salsas, envuelta en hojas y cocida al vapor. Su preparación suele ser colectiva y marca el inicio de las celebraciones.

La pierna de cerdo al horno es el plato fuerte en la Navidad de Puerto Rico, Cuba y México. Adobada con especias y jugos cítricos, se hornea lentamente hasta quedar tierna y jugosa. Suele acompañarse con arroz y ensaladas.

Cuáles bebidas y postres cierran la lista de favoritos

El ponche crema, típico de Venezuela, es una bebida a base de leche, huevos y ron, aromatizada con vainilla y nuez moscada. Se sirve frío y acompaña los brindis familiares.

El dulce de leche es un clásico en Argentina, Uruguay y Chile. Se utiliza como relleno de tortas, alfajores o simplemente para untar, y está presente en la mayoría de las mesas navideñas del Cono Sur.