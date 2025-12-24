Tecno

¿El fin de Windows en consolas portátiles? Por qué todo el mundo está buscando SteamOS este diciembre

La demanda se orienta hacia sistemas ajustados a la experiencia directa, eliminando elementos secundarios y priorizando la agilidad, lo que atrae a quienes buscan rapidez y control absoluto

Diciembre de 2025 marca un punto de inflexión en el mundo de las consolas portátiles. El interés por SteamOS el sistema operativo de Valve, se ha disparado más allá de la Steam Deck, impulsado por una serie de lanzamientos, actualizaciones y decisiones de fabricantes que están cambiando el panorama de los videojuegos móviles.

El dominio de Windows en este segmento ya no es incuestionable, y cada vez más usuarios y marcas exploran alternativas centradas en la experiencia de juego pura.

Por qué SteamOS en el centro de la tendencia

La clave del fenómeno reside en varios factores recientes:

  1. Consolas portátiles de terceros apuestan por SteamOS

El lanzamiento de la Lenovo Legion Go S, la primera consola importante de un fabricante externo equipada oficialmente con SteamOS, ha servido de catalizador.

Al eliminar el coste de la licencia de Windows, estos dispositivos se venden entre 50 y 100 dólares más baratos que sus equivalentes con Windows, manteniendo el mismo hardware. El ahorro económico y la sencillez de configuración han disparado la demanda.

  1. Fin de la Steam Deck original y búsqueda de alternativas

Valve anunció este mes el cese de fabricación de la Steam Deck LCD, el modelo más asequible de su consola portátil. Ante la escasez de unidades, miles de usuarios buscan cómo instalar SteamOS en otras consolas económicas o incluso en viejas PC, con el objetivo de replicar la experiencia de “consola barata pero potente” que popularizó la Deck.

  1. SteamOS 3.7: mejoras clave en rendimiento y compatibilidad

La última actualización, SteamOS 3.7, ha introducido optimizaciones que mejoran el rendimiento hasta en un 15% en juegos exigentes como Cyberpunk 2077.

Además, se han detectado archivos que preparan al sistema para ser compatible con los mandos de la futura Nintendo Switch 2, lo que ha despertado el interés de la comunidad de emulación y los entusiastas del hardware.

  1. SteamOS madura frente a Windows 11

A pesar de los esfuerzos de Microsoft para mejorar la experiencia en consolas portátiles con funciones como Xbox Full Screen Experience, muchos usuarios siguen prefiriendo SteamOS por dos motivos clave:

  • Suspender y reanudar partidas: SteamOS permite apagar la consola en medio de una partida y retomarla al instante días después, sin errores ni interrupciones.
  • Sin bloatware: El sistema carece de procesos innecesarios o actualizaciones forzadas que afectan al rendimiento y la experiencia de juego.

Aunque Windows sigue siendo imprescindible para jugar títulos con sistemas anti-trampas avanzados (como Valorant o Call of Duty) o para quienes dependen de Xbox Game Pass de forma nativa, SteamOS ofrece ventajas claras para quienes buscan una experiencia de consola directa, con mejor autonomía y sin distracciones propias de un ordenador tradicional.

La evolución de SteamOS y su impacto

SteamOS nació en 2013 como una distribución de Linux adaptada por Valve para hacer más accesible y cómoda la experiencia de juego en PC, especialmente en el salón o en dispositivos portátiles.

Su interfaz, centrada en la biblioteca de Steam, elimina la complejidad del escritorio tradicional y ofrece un entorno amigable para jugar directamente con mando.

En 2025, la madurez del sistema, la compatibilidad ampliada y el respaldo de fabricantes externos han posicionado a SteamOS como una alternativa real al dominio histórico de Windows en consolas portátiles. Ahora, cualquier usuario puede instalarlo en su PC o consola compatible y transformar el dispositivo en un centro de entretenimiento optimizado para el juego.

Cómo probar SteamOS en tu dispositivo

Instalar SteamOS es sencillo: basta con descargar la imagen oficial, crear un USB de instalación y seguir los pasos del asistente. Incluso es posible probarlo en una máquina virtual antes de decidirse por una instalación completa.

El auge de SteamOS en diciembre de 2025 refleja un cambio estructural en el mundo de las consolas portátiles. Si bien Windows no desaparecerá de la noche a la mañana, su monopolio se diluye frente a sistemas operativos abiertos, optimizados y pensados exclusivamente para jugar.

SteamOS se consolida como la opción preferida para quienes buscan una experiencia de consola pura y eficiente, marcando el inicio de una nueva era para el gaming portátil.

WindowsConsolas portátilesSteamOSSteamDiciembreVideojuegos

