Steam regala cuatro juegos para disfrutar en Navidad: cómo canjearlos

Steam se suma a los festejos de fin de año con una propuesta difícil de ignorar para cualquier fanático del gaming. Durante esta temporada navideña, la tienda de Valve sorprende a su comunidad con una selección especial de títulos gratuitos, permitiendo que los usuarios amplíen su biblioteca sin costo alguno y disfruten de experiencias muy variadas.

Esta iniciativa incluye tanto lanzamientos recientes como propuestas independientes que, por tiempo limitado, están disponibles para ser reclamadas definitivamente.

Cuáles son los juegos gratis que está regalando Steam

La campaña de regalos navideños en Steam se caracteriza este año por ofrecer al menos cuatro juegos distintos sin coste. La condición principal consiste en reclamar los productos antes de la fecha de vencimiento de cada oferta, lo que permite conservarlos para siempre en la cuenta personal.

The Deed: Dynasty

Entre los títulos más destacados de la selección navideña se encuentra The Deed: Dynasty, una expansión independiente que invita a los jugadores a sumergirse en tramas de misterio y asesinato. En este juego, el objetivo central es cometer un crimen y lograr salir impune, manipulando pruebas y sospechosos para incriminar a otros personajes.

The Deed: Dynasty cautiva con escenarios de misterio y asesinato, retando a los jugadores a incriminar a sospechosos en diferentes contextos históricos.

El desafío se desarrolla a lo largo de tres escenarios históricos, desde un castillo medieval hasta el Viejo Oeste, lo que añade variedad y profundidad a la experiencia. Cada entorno presenta sus propias reglas y posibilidades, obligando al usuario a adaptarse y planificar con astucia cada movimiento.

La promoción para obtener The Deed: Dynasty sin cargo está disponible únicamente hasta el 25 de diciembre, por lo que resulta imprescindible reclamarlo antes de Navidad para que quede asociado a la cuenta de forma permanente.

Undercroft Warriors

Undercroft Warriors se posiciona como otra de las grandes sorpresas de la temporada festiva. Este título, desarrollado y publicado de manera independiente por Fuzzy, rinde tributo a los clásicos de arcade y juegos modernos como Vampire Survivors, según lo destaca la propia comunidad en las reseñas de la plataforma.

Su jugabilidad gira en torno a la supervivencia frente a oleadas interminables de enemigos, buscando alcanzar la máxima puntuación posible. Los usuarios pueden elegir entre seis héroes con habilidades únicas, cada uno equipado con su propio arsenal, lo que añade variedad y estrategia a las partidas.

Undercroft Warriors se convierte en el favorito de los amantes del arcade gracias a sus seis héroes, gráficos retro y supervivencia frente a hordas de enemigos.

El aspecto visual de Undercroft Warriors se caracteriza por un minimalismo en blanco y negro, utilizando gráficos pixelart que evocan una estética retro. Desde su lanzamiento en agosto de 2024, el juego no había alcanzado gran popularidad, pero la reciente promoción de Steam ha disparado su número de jugadores concurrentes.

La oferta para conseguirlo gratis permanece vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Poker Omaha

Es una opción dirigida a quienes disfrutan de los juegos de cartas y la competencia online. Se trata del único póker Omaha No Limit gratuito en la plataforma, donde los participantes reciben cuatro cartas y deben emplear su destreza para maximizar las apuestas y los all-ins.

El título invita a competir contra miles de jugadores de todo el mundo, ofreciendo bonos diarios, misiones y una colección de trofeos que incentivan la progresión y el espíritu competitivo.

Poker Omaha destaca como la única opción gratuita para fans del póker en Steam, reuniendo a miles de jugadores en mesas de No Limit con misiones y trofeos.

Gemini Rush

Para los entusiastas de la velocidad, Gemini Rush representa una alternativa original dentro del catálogo gratuito de Steam. En este juego de carreras en red local, cada participante controla un vehículo de una sola rueda a lo largo de un circuito compuesto por dos carreteras paralelas.

El jugador puede alternar entre ambas vías utilizando una habilidad especial, lo que añade un componente táctico a la competencia. El entorno del juego se divide en tres biomas distintos: neutral, cueva y niebla, cada uno con su propia ambientación visual y desafíos únicos. La agilidad y el control preciso resultan claves para mantenerse en primer lugar y superar a los rivales.

Cómo descargar y reclamar los juegos<b> </b>gratis en Steam

Acceder a la aplicación de Steam o ingresar a la web oficial con el usuario correspondiente. Buscar los nombres de los juegos deseados. Dentro de la página de cada producto, hacer clic en el botón “Añadir a la cuenta” o “Instalar”. Una vez realizado el proceso, el juego aparecerá en la biblioteca personal y podrá ser descargado y jugado en cualquier momento.