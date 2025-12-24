Cómo ver qué dispositivos están conectados al WiFi de mi celular

Existen opciones nativas que permiten ver los aparatos conectados sin instalar aplicaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Conocer qué dispositivos están conectados al WiFi del celular resulta fundamental para proteger el consumo de datos y reforzar la seguridad de la red. El acceso no autorizado puede derivar en gastos imprevistos, comprometer la privacidad y abrir la puerta a riesgos informáticos.

Por esta razón, la consulta periódica de los aparatos conectados brinda mayor control y previene situaciones de vulnerabilidad. A continuación, se abordan los principales pasos para identificar y administrar los dispositivos enlazados al WiFi móvil, tanto en sistemas Android como en iPhone.

Por qué conviene revisar qué dispositivos usan el WiFi del celular

El punto de acceso WiFi de un teléfono permite que otros aparatos naveguen por internet utilizando la red móvil del titular. El control sobre los dispositivos conectados evita el uso desautorizado del plan de datos y contribuye a mantener un espacio digital seguro.

El control sobre los aparatos enlazados previene accesos no autorizados y contribuye al resguardo de la información personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De hecho, cada conexión no autorizada puede afectar la velocidad de navegación y la estabilidad del servicio. Además, la presencia de dispositivos desconocidos en la red incrementa el riesgo de accesos a información privada y facilita posibles intentos de intrusión.

Por este motivo, la gestión activa del punto de acceso se convierte en una práctica de autoprotección sugerida para cualquier usuario de celulares.

Cómo es posible conocer qué dispositivos están conectados en Android

Los teléfonos con sistema Android incorporan herramientas específicas, para verificar el listado de aparatos enlazados a su punto de acceso móvil.

Android permite identificar de manera sencilla los dispositivos conectados al punto de acceso móvil desde el menú de configuración. (Foto: Europa Press)

El procedimiento estándar consiste en acceder al menú de Configuración, luego seleccionar “Redes e Internet” y posteriormente “Punto de acceso y anclaje de red”. En la opción “Punto de acceso WiFi” se visualizan los dispositivos activos.

En modelos de Xiaomi, este proceso es directo. Desde “Configuración”, al ingresar en “Punto de acceso portátil”, se encuentra el apartado “Dispositivos conectados”. Este menú muestra tanto los nombres como las direcciones MAC de los aparatos vinculados, permitiendo identificar cada conexión y supervisar el uso de la red.

Qué opciones opciones para limitar o bloquear equipos en Android

Algunos modelos de marcas como Xiaomi permiten restringir la cantidad de conexiones y bloquear manualmente dispositivos desconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema Android ofrece la posibilidad de establecer límites en la cantidad de dispositivos que pueden conectarse simultáneamente al punto de acceso. En la sección correspondiente, el usuario puede fijar un máximo de conexiones. Una vez alcanzado ese número, otros dispositivos quedarán excluidos del acceso.

En el caso de los teléfonos Xiaomi, se dispone de una función para bloquear de manera individual cualquier dispositivo listado. Al seleccionar el dispositivo en cuestión, se activa la opción de restricción, lo que impide su reconexión futura aunque conozca la contraseña.

Cuál opción tiene iPhone para ver los dispositivos conectados al internet

En iPhone, la visualización directa de dispositivos conectados no está disponible y el cambio de contraseña es la vía para desconectarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dispositivos iPhone no disponen de una función nativa para visualizar el listado de aparatos conectados al punto de acceso personal.

La plataforma de Apple restringe el acceso a esta información, lo que limita la capacidad de verificar conexiones en tiempo real.

La manera efectiva de desconectar todos los dispositivos y restablecer el acceso seguro consiste en cambiar la contraseña del WiFi móvil. Esta acción obliga a que todos los dispositivos que deseen reconectarse deban introducir la nueva clave, lo que garantiza la desconexión de usuarios no autorizados.

Cómo modificar la clave del WiFi móvil en iPhone

El cambio de contraseña en Compartir Internet desconecta todos los dispositivos y fortalece la protección del acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio de contraseña en iPhone se realiza desde el menú de Configuración. Es necesario ingresar en “Red celular” y luego en “Compartir Internet”. Dentro de esta sección se encuentra la opción “Contraseña Wi-Fi”, donde se puede establecer una nueva combinación.

La contraseña debe contener al menos ocho caracteres y solo pueden utilizarse caracteres ASCII, es decir, letras del alfabeto inglés, dígitos y algunos signos de puntuación. Si se emplean símbolos de otros alfabetos, los dispositivos no podrán conectarse correctamente.

Esta modificación desconecta automáticamente a todos los aparatos enlazados, permitiendo que únicamente quienes reciban la nueva clave accedan nuevamente al punto de acceso.