Cuál es la manera mas sencilla de descubrir quién se conectó a mi red WiFi

Cambiar la clave periódicamente, activar el cifrado avanzado y monitorear accesos desde el panel del router son acciones clave

Estrategias efectivas para garantizar la seguridad y velocidad de tu WiFi doméstico (Imagen ilustrativa Infobae)

Controlar quién accede a la red WiFi del hogar es fundamental para mantener la seguridad, evitar caídas de velocidad y garantizar que solo los dispositivos autorizados utilicen la conexión.

La aparición de invitaciones sorpresa, lentitud al navegar o desconexiones repentinas pueden ser señales de que hay más usuarios conectados de los que deberían. Por fortuna, existen métodos simples y accesibles para identificar intrusos y tomar el control del WiFi doméstico.

Revisar la lista de dispositivos conectados desde el router

La forma más directa de descubrir quién está utilizando la red es ingresar a la configuración del router. Para ello, es necesario escribir en el navegador la dirección IP del equipo, habitualmente 192.168.0.1, 192.168.1.1 o 10.0.0.1.

Cómo descubrir y bloquear intrusos en la red Wi-Fi del hogar con herramientas sencillas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras acceder con el usuario y la contraseña (suelen ser “admin/admin” por defecto, salvo que hayan sido cambiadas), se debe localizar la sección “Dispositivos conectados” o “Clientes DHCP”. Allí aparecerá el listado de aparatos vinculados, sus direcciones MAC y, en ocasiones, el nombre asignado a cada uno.

En los modelos de router más recientes y en las redes tipo mesh, este control puede ser todavía más intuitivo desde aplicaciones móviles propias, como Google WiFi o TP-Link Deco. Estas apps ofrecen gráficos claros y permiten gestionar el acceso desde cualquier lugar de la casa, mostrando en tiempo real quién está en línea.

Herramientas gratuitas para monitorear la red desde una computadora

Además del panel de administración del router, existen programas gratuitos diseñados para analizar la red y presentar de forma sencilla todos los equipos conectados. Utilidades como Wireless Network Watcher o Acrylic WiFi están disponibles para Windows y son capaces de escanear la red local en segundos.

Tras la búsqueda, muestran el nombre del equipo, la marca, la IP y la dirección MAC de cada dispositivo, permitiendo así identificar rápidamente si algún aparato extraño ha obtenido acceso sin autorización.

Supervisar los dispositivos conectados desde el router y usar aplicaciones gratuitas permite detectar accesos no autorizados, reforzar la protección de la red doméstica y optimizar la calidad de la conexión para todos los usuarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves para proteger y fortalecer tu WiFi doméstico

Más allá de detectar dispositivos conectados, proteger la red WiFi requiere seguir buenas prácticas en materia de seguridad digital. Cambiar la clave de acceso periódicamente reduce la probabilidad de intrusiones.

Usar protocolos de cifrado avanzados como WPA3 o WPA2 refuerza la defensa frente a ataques externos. Otra medida recomendada es el filtrado por dirección MAC, que solo permite conectarse a equipos autorizados y registrados previamente en el router.

Es aconsejable desactivar funciones como WPS, ya que pueden facilitar accesos no deseados, y monitorizar regularmente la lista de conexiones activas. Si se detectan dispositivos desconocidos o se experimentan problemas de velocidad, lo más efectivo es actualizar la contraseña y solicitar a todos los usuarios reconectar con la nueva clave.

Supervisar de forma regular quién accede a la red y mantener los parámetros de seguridad actualizados protege datos personales, mejora el rendimiento y previene inconvenientes asociados al uso no autorizado de la conexión.

Proteger la red Wi-Fi en casa es fácil: conoce los pasos esenciales para mantener tu conexión segura (Imagen ilustrativa Infobae)

Optimizar la señal y mejorar la velocidad WiFi en casa

Una red segura también debe ser eficiente. Expertos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explican que la ubicación del router influye de manera directa sobre la cobertura y la velocidad de la señal.

Se recomienda evitar colocar el aparato en el suelo, dentro de muebles o en rincones alejados. Lo ideal es instalarlo en una zona central de la vivienda, preferiblemente sobre una superficie elevada y con las antenas orientadas en distintas direcciones.

En viviendas de varias plantas, situarlo en la planta intermedia favorece la distribución homogénea de la señal. Para áreas donde la cobertura sigue siendo débil, los extensores de WiFi son una solución práctica.

Deben instalarse en un punto intermedio entre el router y la zona con mala señal para amplificar la cobertura de manera óptima.

Controlar el acceso y protección del WiFi en el hogar es sencillo con estas herramientas y buenas prácticas, garantizando así una experiencia de navegación ágil y segura para todos los usuarios autorizados.

