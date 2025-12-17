Tecno

Cómo convertir un teléfono en un router y conectar todos los dispositivos a internet

Un celular puede ser un punto de acceso para que computadoras portátiles, tabletas u otros celulares tengan conectividad, siendo una alternativa práctica en apagones, cortes de servicio o espacios públicos sin WiFi

La opción de compartir internet
La opción de compartir internet se activa desde los ajustes y los aparatos enlazados deben estar cerca del modelo receptor. (Imagen ilustrativa Infobae)

En situaciones de emergencia, como apagones o interrupciones en el servicio de internet doméstico, así como en espacios públicos sin redes WiFi disponibles, la posibilidad de compartir la conexión de datos del teléfono móvil cobra especial importancia.

Convertir un teléfono inteligente en un punto de acceso inalámbrico permite conectar computadoras, tabletas y otros dispositivos para mantener la conectividad en circunstancias imprevistas, ya sea por motivos de trabajo, estudio o acceso a información relevante.

El procedimiento para activar la función de router portátil difiere según el sistema operativo, las opciones de seguridad y las capacidades del dispositivo. A continuación, se exploran las dudas más frecuentes sobre el uso de teléfonos como routers, enfocado en modelos con Android y iOS.

Cómo se activa el hotspot o punto de conexión en un teléfono Android

La configuración de Android permite
La configuración de Android permite ver a detalle el punto de acceso y su clave y la opción de poder cambiarla. (Foto: Android)

La mayoría de los dispositivos que utilizan Android incorporan la posibilidad de compartir datos móviles mediante la función de hotspot o zona WiFi.

Este sistema permite enlazar otros dispositivos usando WiFi, Bluetooth o un cable USB, aunque la opción inalámbrica suele proporcionar mayor flexibilidad al usuario. Para habilitar el hotspot, es necesario desplegar el panel superior de notificaciones y localizar el ícono de Hotspot o zona WiFi, que puede añadirse a la configuración rápida en caso de no estar visible.

Al activar la función, el dispositivo mostrará el nombre de la red disponible para compartir y ofrecerá una contraseña predeterminada, ambos personalizables para mejorar la seguridad.

Diversos modelos soportan hasta 10 conexiones simultáneas mediante hotspot WiFi. En dispositivos con Android 9 o versiones posteriores, se accede a la personalización de nombre y contraseña desde la sección de ajustes avanzados dentro del menú del hotspot.

Qué pasos seguir para conectar un dispositivo al hotspot de un teléfono Android

Conectar una laptop, tableta o
Conectar una laptop, tableta o celular al hotspot requiere identificar el nombre de la red y completar la contraseña asignada desde la configuración del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para enlazar computadoras, tabletas u otros smartphones al hotspot de un teléfono con Android, primero es indispensable que la función esté habilitada en el modelo que comparte internet.

Una vez activa, desde el dispositivo que busca conectar se debe ingresar al menú de WiFi, seleccionar el nombre del punto de acceso detectado e introducir la contraseña previamente configurada.

Asimismo, Android permite compartir la conexión sin contraseña a través de la opción de seguridad “Ninguna”, accesible desde el mismo menú de configuración del hotspot. Aunque esta variante simplifica la conexión, se debe establecer siempre una clave segura para proteger la red frente a accesos indeseados.

Cuál es el proceso para compartir internet desde un iPhone

En los ajustes del
En los ajustes del teléfono se puede visualizar la contraseña para que otros dispositivos se conecten. (Foto: Apple)

En los dispositivos que utilizan iOS, la opción de Compartir Internet opera con pasos organizados para preservar la privacidad y seguridad. En la sección de Configuración, el usuario debe elegir la opción Compartir Internet, verificar el nombre del dispositivo y la contraseña propuesta por el sistema.

Para enlazar un dispositivo secundario, se accede a su menú de WiFi y se elige el nombre del iPhone o iPad que funciona como router. Una vez introducida la contraseña, la conexión queda establecida.

Se debe considerar que todos los dispositivos enlazados por WiFi utilizarán el plan de datos del teléfono, motivo por el que resulta clave revisar el consumo regularmente para evitar exceder los límites contratados.

Cómo se modifica la contraseña del internet portátil

Cambiar la contraseña desde el
Cambiar la contraseña desde el menú avanzado ayuda a evitar conexiones indeseadas y mejora la administración del acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto en dispositivos Android como en iOS, cambiar la contraseña se realiza desde el menú avanzado de la función en cada sistema operativo.

Las pautas técnicas sugieren utilizar claves de al menos ocho caracteres y optar por caracteres ASCII estándar para evitar incompatibilidades. El sistema impide guardar contraseñas que no cumplan con estos requisitos, cuestión que incrementa la protección frente a accesos no autorizados.

El cambio se efectúa desde la configuración avanzada del menú de hotspot en Android, o desde Configuración > Compartir Internet en iOS, donde puede actualizarse la contraseña en cualquier momento. Estas medidas refuerzan la seguridad sobre el acceso a la red compartida.

