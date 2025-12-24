Tecno

Códigos de Free Fire para hoy 24 de diciembre: canjea recompensas gratis

Los códigos permiten obtener skins y objetos cosméticos sin gastar diamantes dentro del juego

Guardar
Conoce los códigos de Free
Conoce los códigos de Free Fire disponible para este 24 de diciembre. (Foto: Garena)

Free Fire vuelve a activar su sistema diario de recompensas y ofrece, este miércoles 24 de diciembre de 2025, una nueva tanda de códigos gratuitos para sus jugadores. A través de estos códigos, disponibles solo por 24 horas, los usuarios de Free Fire Max pueden obtener skins, objetos cosméticos y otros ítems sin costo adicional. Como ocurre habitualmente, la disponibilidad de cada código depende de la región y del servidor, por lo que algunos pueden dejar de funcionar antes de finalizar el día.

Los códigos de recompensas forman parte de una estrategia recurrente de Garena para mantener activa a su comunidad, especialmente en fechas clave como la previa de Navidad. Estos códigos permiten acceder a contenidos estéticos exclusivos sin necesidad de gastar diamantes, lo que los convierte en uno de los beneficios más valorados por los jugadores.

Este videojuego para móviles ofrece
Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)

Códigos de Free Fire Max disponibles hoy, 24 de diciembre de 2025

Durante esta jornada, Garena habilitó los siguientes códigos para canjear recompensas gratuitas en Free Fire Max:

  • FFPLUJEHBSVB
  • FFAC2YXE6RF2
  • FFGYBGD8H1H4
  • FFPLZJUDKPTJ
  • XZJZE25WEFJJ
  • BR43FMAPYEZZ
  • UVX9PYZV54AC
  • FF2VC3DENRF5
  • FFCO8BS5JW2D
  • FFICJGW9NKYT

Cada uno de estos códigos está compuesto por 12 caracteres alfanuméricos y solo puede canjearse una vez por cuenta. Además, su funcionamiento no está garantizado para todos los jugadores, ya que algunos pueden estar limitados a regiones específicas o alcanzar rápidamente su cupo máximo de uso.

Cómo canjear los códigos de Free Fire paso a paso

El proceso para canjear los códigos de recompensas gratuitas es simple y no requiere realizar compras dentro del juego. Para hacerlo correctamente, es necesario seguir estos pasos:

  1. Acceder al portal oficial de recompensas de Garena, conocido como el Sitio de Canje de Recompensas.
  2. Iniciar sesión con la cuenta de Free Fire vinculada a una plataforma compatible, como Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei o VK.
  3. Ingresar uno de los códigos de 12 caracteres en el campo correspondiente, verificando que no haya errores entre letras y números.
  4. Confirmar el canje y esperar la validación.
Free Fire ofrece códigos para
Free Fire ofrece códigos para obtener recompensas gratuitas sin necesidad de gastar diamantes. (BlueStacks)

Una vez que el código es aceptado, las recompensas no se acreditan de forma inmediata en todos los casos. Por lo general, los objetos cosméticos aparecen en la cuenta del jugador en un plazo que puede ir desde algunos minutos hasta varias horas. Es importante tener en cuenta que los ítems obtenidos quedan vinculados de manera permanente a la ID de Free Fire.

Qué tipo de recompensas se pueden obtener

Los códigos diarios suelen incluir distintos tipos de contenidos cosméticos. Entre los más comunes se encuentran skins para personajes, aspectos de armas, mochilas, emotes, tickets y otros objetos decorativos. Si bien no siempre se especifica qué recompensa contiene cada código, el atractivo principal está en la posibilidad de obtener ítems exclusivos sin gastar dinero real.

En fechas especiales, como celebraciones o eventos globales, Garena suele aumentar la calidad o variedad de los premios, lo que incrementa el interés por estos códigos temporales.

Otros contenidos y opciones dentro de Free Fire

Además de los códigos diarios, Free Fire cuenta con múltiples recursos y guías que ayudan a mejorar la experiencia de juego. Entre los más buscados por la comunidad se encuentran la agenda semanal de eventos, configuraciones recomendadas para mejorar la precisión de disparo, trucos para personalizar el nombre de usuario y métodos para conseguir fragmentos de memoria.

Estas opciones forman parte del ecosistema del juego, que combina acción rápida con un fuerte componente de personalización y progresión constante.

Free Fire cuenta con diferentes
Free Fire cuenta con diferentes eventos semanales para una mejor experiencia de juego. (foto: LDPlayer)

Dónde descargar Free Fire

Free Fire y Free Fire Max se pueden descargar de forma gratuita tanto en dispositivos Android como en iOS. El juego está disponible en la Google Play Store para teléfonos y tablets Android, y en la App Store de Apple para iPhone y iPad. Ambas versiones comparten el mismo sistema de códigos y recompensas, aunque Free Fire Max ofrece mejoras visuales y de rendimiento.

Con actualizaciones frecuentes y recompensas diarias, Free Fire mantiene una de las comunidades más activas del mundo de los videojuegos móviles. Los códigos gratuitos del 24 de diciembre representan una nueva oportunidad para que los jugadores amplíen su colección de objetos y celebren las fiestas dentro del juego.

Temas Relacionados

Free FireGarenaVideojuegoLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Top de 20 recetas más populares en Latinoamérica para compartir en familia en Navidad

La festividad reúne a las familias alrededor de mesas colmadas de sabores típicos. Del pavo relleno en México a la lechona en Colombia, cada país aporta recetas que definen estas celebraciones

Top de 20 recetas más

Papas navideñas: receta casera para hacer la ensalada de la cena de Nochebuena

La inteligencia artificial ayuda a dar las mejores alternativas para cocinar esta opción ideal para acompañarla con pavo o cerdo

Papas navideñas: receta casera para

Estas son las cinco mejores películas para ver esta Navidad 2025, según la IA

Mi pobre angelito, o Home Alone en inglés, ocupa el primer lugar. En este filme, un niño se queda solo en casa y debe ingeniárselas para protegerla de dos ladrones

Estas son las cinco mejores

Internet gratis de Starlink por un mes: requisitos y quiénes pueden solicitarlo

La iniciativa está dirigida a nuevos usuarios que quieran probar la conectividad satelital, especialmente en zonas donde no llegan las redes tradicionales

Internet gratis de Starlink por

200 frases para felicitar por WhatsApp a mamá en Navidad

Los mensajes personalizados, acompañadas de emojis, imágenes y stickers, se han consolidado como herramientas clave para mantener el vínculo familiar

200 frases para felicitar por
DEPORTES
Debieron reconstruirle la rodilla tras

Debieron reconstruirle la rodilla tras una grave lesión, decidió retirarse hace 5 años, pero volvió y se clasificó a sus quintos Juegos Olímpicos

Dolor, dificultad para hablar y cuatro placas de titanio: así quedó Jake Paul tras la fractura de mandíbula que sufrió en el KO de Anthony Joshua

Red Bull eligió quién ocupará el puesto de Helmut Marko mientras crece la expectativa por la llegada de una figura de la Fórmula 1

River Plate continúa con la renovación del Monumental: el cambio de apariencia que tendrá un lugar del estadio

Messi luchará por el premio que nunca pudo ganar: comparte la terna con un delantero del fútbol argentino y una figura del Flamengo

TELESHOW
Vicky Xipolitakis festejó los 40

Vicky Xipolitakis festejó los 40 en Camboriú: dress code rosa, tortas de arena y diversión en el mar

Wanda Nara viajó a Punta del Este para una Navidad especial: la foto familiar y el dolor por las ausencias

Música del alma en el programa de Guido Kaczka: complicidad entre artistas y una causa solidaria para despedir el año

El accidente que sufrió Cachete Sierra en medio de una prueba en MasterChef Celebrity: “¿Qué le pasó?”

Las dulces postales navideñas de La Joaqui y Luck Ra con las hijas de la cantante y sus mascotas: “En familia”

INFOBAE AMÉRICA

La Central Obrera Boliviana se

La Central Obrera Boliviana se reunirá para definir acciones tras una jornada de enfrentamientos en La Paz

De ‘Atrapado sin salida’ a ‘Tiburón’: las grandes películas del año en que Estados Unidos tuvo un ataque de nervios

Navidad complicada para la economía en Brasil: entre el peso de la deuda y la inestabilidad fiscal

Van a una iglesia para llevarse un Greco y descubren que la pintura es una réplica: era la pieza más valiosa de la parroquia

Jair Bolsonaro abandonó su sitio de reclusión para someterse a una cirugía en Navidad