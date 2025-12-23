Tecno

Reviven los personajes favoritos de Disney con chips de Nvidia, ahora verás robots en los parques

Jensen Huang señaló que la colaboración entre las empresas permite que Herbie de Los 4 Fantásticos y Olaf de Frozen cobren vida como robots en los parques temáticos, gracias al uso de IA, robótica y procesadores gráficos

Jensen Huang participó en el último episodio de We Call It Imagineering, emitido por YouTube, y habló de la relación con la compañía de entretenimiento. (Tomado de Instagram/@nvidiarobotics)

Disney utiliza chips de Nvidia para desarrollar personajes digitales que luego se convierten en robots en sus parques temáticos. Según documentó en la serie de YouTube, We Call It Imagineering, la colaboración entre Nvidia y Walt Disney abarca el uso de gráficos por computadora, inteligencia artificial y robótica en proyectos actuales.

Durante el video, se explicó explicó que la incorporación de procesadores gráficos avanzados permite ejecutar simulaciones y movimientos complejos en tiempo real. Estos avances forman parte de nuevas atracciones en Magic Kingdom, Disney’s Animal Kingdom y Disney California Adventure.

La implementación de la tecnología se ha visto reflejada en la construcción de robots que simulan ser personajes de películas conocidas como Olaf, de la película Frozen, o el más reciente desarrollo de H.E.R.B.I.E, que aparece en la película de Los 4 Fantásticos.

Cómo los chips de Nvidia ayudan a traer a la vida a los personajes de Disney

Otros personajes como Olaf de Frozen son replicados con tecnología en la vida real. (Foto: YouTube/Disney)

Históricamente, Disney ha encabezado innovaciones en proyección animada, pero la era digital plantea retos adicionales para reproducir movimientos y expresiones realistas.

Nvidia, reconocida por su especialización en procesadores gráficos y sistemas de inteligencia artificial, les ayuda con hardware y software capaces de realizar cálculos masivos en tiempo real. Estas capacidades resultan esenciales para dotar a los personajes de reacciones espontáneas y movimientos coordinados.

El propio Jensen Huang, CEO de Nvidia, señaló que: “Disney ha estado a la vanguardia de algunas de las tecnologías más innovadoras inventadas”, y explicó que el trabajo conjunto abarca gráficos por computadora, inteligencia artificial, robótica y la fusión de estas disciplinas.

Jensen Huang dijo que Disney es no solo una empresa de entretenimiento, sino una de tecnología. (Foto: YouTube/Disney)

El resultado materializa una transformación de la experiencia en el parque: los visitantes encuentran animatronics que responden de manera natural y personajes que simulan una presencia viva, con expresiones y micro-movimientos posibles solo por la potencia de las GPU de última generación.

Cómo integra Disney la inteligencia artificial y la robótica en sus parques temáticos

Los Imagineers, responsables de la investigación y el desarrollo en Walt Disney Imagineering, utilizan técnicas avanzadas para crear robots con movimiento autónomo y expresividad genuina.

En palabras de Bruce Vaughn, presidente y director creativo de la división, “la mejor tecnología del mundo siempre ha sido fundamental para que Disney pueda dar vida a los personajes y sumergir a los visitantes en experiencias increíbles”.

El robot de la película de Los 4 Fantásticos es una de las últimas innovaciones. (Foto: YouTube/Disney)

El desarrollo de animatronics como HERBIE, de la franquicia Los Cuatro Fantásticos, es un caso que refleja la capacidad para trasladar figuras de la pantalla al mundo físico.

La tecnología empleada se basa en algoritmos de aprendizaje de refuerzo y simulación avanzada, soportados por el hardware de Nvidia y el motor de física de código abierto en colaboración con Google DeepMind.

De qué forma se desarrollan los movimientos realistas de los personajes

El realismo en los movimientos y las expresiones faciales de los personajes representa un salto cualitativo en la industria. Según lo relatado por los ingenieros en el episodio de We Call It Imagineering, la combinación de sensores, hardware gráfico y algoritmos de inteligencia artificial permite controlar una gran cantidad de músculos faciales artificiales y articulaciones motorizadas.

Los robots son sometidos a varias pruebas por los ingenieros de Disney. (Foto: YouTube/Disney)

El proceso comienza con simulaciones virtuales, donde el comportamiento se modela hasta el más pequeño detalle, para después trasladarse a sistemas físicamente embebidos que replican patrones de movimiento humano con precisión.

Qué proyectos destacan en la aplicación de estas herramientas en los parques

Disney ha desplegado nuevas experiencias en diferentes parques temáticos. Los proyectos activos en Magic Kingdom, Disney’s Animal Kingdom, Disney’s Hollywood Studios y Disney California Adventure, involucran el uso intensivo de estas tecnologías para crear entornos y personajes interactivos.

Uno de los desarrollos recientes que más atención ha acaparado es el animatronic de HERBIE. Este robot introduce no solo avances en movimiento y expresión, sino capacidades de aprendizaje que le permiten adaptar su comportamiento a los estímulos del público.

