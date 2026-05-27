YouTube te dirá la verdad: así podrás identificar los videos generados por inteligencia artificial

YouTube aplica etiquetas de IA para indicar que un video fue generado o alterado de forma significativa con inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

YouTube ahora permitirá identificar con mayor facilidad si un video que parece realista fue generado o modificado de forma significativa con inteligencia artificial.

La plataforma mostrará una etiqueta con la leyenda “IA” o “AI” junto al título del video. Esa misma identificación también aparecerá en la descripción del contenido.

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La medida busca ofrecer más contexto a los usuarios al momento de consumir videos potencialmente alterados o creados con herramientas de inteligencia artificial, y ayudar a distinguir el material original del contenido manipulado.

La etiqueta puede aparecer en el reproductor del video o en la descripción ampliada. (YouTube)

También apunta a mejorar la transparencia sobre el origen y el proceso de edición de los videos publicados en la plataforma.

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Qué significan las etiquetas de IA en YouTube

Las etiquetas de IA en YouTube indican que un video fue creado con herramientas de inteligencia artificial o que fue generado o alterado por IA.

YouTube puede aplicar esa divulgación de manera automática en el reproductor del video o en la descripción ampliada cuando el contenido se creó con las herramientas GenAI de la plataforma, cuando incluye metadatos C2PA o cuando sus sistemas internos detectan que el material fue generado o modificado con IA.

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Si la detección automática se equivoca, en la mayoría de los casos los creadores pueden ajustar la divulgación desde YouTube Studio: deben ir a “Atributos” y marcar “No” en la encuesta de divulgación de IA.

YouTube puede colocarla automáticamente si el contenido se creó con sus herramientas GenAI, si incluye metadatos C2PA o si sus sistemas detectan que fue generado o modificado por IA. (YouTube)

Esa modificación no está disponible para videos hechos con las herramientas de IA de YouTube, para los que contienen metadatos C2PA o para los que recibieron la etiqueta tras una revisión manual.

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YouTube también advierte que no revelar de forma sistemática el uso de IA puede derivar en la aplicación manual de la etiqueta o en sanciones, que pueden incluir la eliminación de contenido o la suspensión del Programa de Socios de YouTube.

Además, la plataforma aplica sus Normas de la comunidad a todo el contenido, incluido el generado o modificado con inteligencia artificial.

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Cuándo los creadores deben notificar que un video incluye elementos hechos con IA

Para mantener informados a los espectadores sobre el contenido que están viendo, YouTube exige que los creadores divulguen cuando un video fue generado o alterado de forma significativa con inteligencia artificial y parece realista.

En la mayoría de los casos, los creadores pueden corregir una divulgación errónea desde YouTube Studio, en “Atributos”, seleccionando “No” en la encuesta de divulgación de IA. (YouTube)

Ejemplos de contenido, ediciones o asistencia en video que sí deben revelarse:

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Música generada por IA.

Imágenes adicionales generadas por IA de un lugar real, como un video de un surfista en Maui para una pieza promocional de viajes.

Videos realistas generados por IA de un partido entre dos tenistas profesionales reales.

Hacer parecer que alguien dio un consejo que en realidad no dio.

Mostrar una representación realista de un tornado u otros fenómenos meteorológicos que se dirigen a una ciudad real y que en realidad no ocurrieron.

Hacer parecer que trabajadores de un hospital rechazaron a pacientes enfermos o heridos.

Representar a una figura pública robando algo que no robó, o admitiendo un robo que no admitió.

Hacer que parezca que una persona real fue arrestada o encarcelada.

Esta lista no es exhaustiva.

YouTube exige revelar la IA cuando el contenido parece realista, para que los espectadores sepan qué están viendo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por el contrario, los creadores no tienen que revelar el contenido no realista generado con IA ni las ediciones menores sobre material realista.

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YouTube considera “ediciones menores” a los cambios principalmente estéticos que no alteran el contenido de un modo que pueda inducir a error al espectador sobre lo que realmente ocurrió.

Ejemplos de contenido, ediciones o asistencia en video que no necesitan revelarse:

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No realista

Alguien montando un unicornio en un mundo fantástico.

Uso de pantalla verde para mostrar a una persona flotando en el espacio.

Usar una animación de un misil generada o alterada por IA en un video totalmente animado.

No divulgarlo de manera sistemática puede derivar en una etiqueta aplicada manualmente o en sanciones, incluida la eliminación del contenido o la suspensión del Programa de Socios de YouTube. (YouTube)

Ediciones menores / asistencia de producción

Aplicar filtros de belleza.

Ajustes de color o filtros de iluminación.

Filtros de efectos especiales, como desenfoque de fondo o efectos “vintage”.

Asistencia en producción: usar herramientas de IA generativa para crear o mejorar un esquema de video, guion, miniatura, título o infografía.