Netflix se despide de estos celulares y televisores a partir del 31 mayo: conoce si tu dispositivo está en la lista

Netflix no funciona en todos los televisores inteligentes y teléfonos porque la aplicación exige requisitos mínimos de sistema y actualizaciones de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo, pero su compatibilidad con algunos dispositivos es limitada, tanto en teléfonos como en televisores inteligentes.

Por eso conviene saber qué modelos podrán seguir accediendo a la aplicación y cuáles quedarán sin soporte a partir de este domingo 31 de mayo.

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Según los criterios técnicos definidos por Netflix, solo los teléfonos con Android 9.0, iOS 18.0 o versiones posteriores podrán seguir usando la app.

En celulares, la compatibilidad depende principalmente de la versión del sistema operativo: si el equipo no puede actualizarse, deja de recibir soporte. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Estos requisitos aparecen en las especificaciones publicadas en Google Play Store y App Store. Los equipos que no los cumplan quedarán excluidos y ya no podrán ejecutar la plataforma, incluso si la aplicación ya estaba instalada.

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En el caso de los televisores, la compatibilidad suele ser más amplia, pero depende del sistema operativo, del año de lanzamiento del equipo y de si el fabricante mantiene las actualizaciones necesarias para la aplicación.

Qué celulares no son compatibles con Netflix

Los celulares que no son compatibles con Netflix (o que dejarán de recibir soporte de la app) son, en la práctica, los que no pueden actualizarse a los requisitos mínimos que hoy figuran para la aplicación: Android 9.0 o superior y iOS 18.0 o superior. En esa situación quedan, entre otros, los siguientes modelos mencionados en listados recientes:

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Aunque un teléfono tenga Netflix instalada, puede perder acceso si ya no cumple con los requisitos para abrir, actualizar o reinstalar la app desde la tienda oficial. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

iPhone que quedan sin compatibilidad (al no poder actualizar a iOS 18.0)

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1.ª generación)

Modelos anteriores a los anteriores

Android que quedan sin compatibilidad (si no pueden actualizar a Android 9.0)

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Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S7

Huawei P10

Huawei Mate 9

LG G6

LG G5

Sony Xperia XZ1

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Grand Prime

LG Optimus L5

LG Optimus L7

LG G2

Sony Xperia Z

Sony Xperia Z1

Sony Xperia E3

En televisores, el recorte suele afectar a modelos antiguos que dejaron de recibir actualizaciones del fabricante, en especial equipos fabricados antes de 2015. REUTERS/Daniel Cole

Televisores que no son compatibles con Netflix

Algunos modelos de televisores que no son compatibles con Netflix son:

Apple TV (1.ª generación)

Apple TV (2.ª generación)

Apple TV (3.ª generación)

LG Infinia serie LX9500

LG Nano LED serie LM9600

Panasonic AX900

Panasonic VT50

Panasonic VIERA TC-P50VT25

Sony Bravia líneas KDL

Sony Bravia líneas XBR

Sony Bravia líneas W95

Samsung Smart TV serie EOS (modelos fabricados entre 2012 y 2015)

Cuando un Smart TV queda fuera de soporte, Netflix puede desaparecer de la tienda de aplicaciones o dejar de actualizarse, lo que impide seguir usándola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si mi TV no admite Netflix

Perder el acceso a Netflix en un televisor no significa necesariamente dejar de ver la plataforma en esa pantalla. Existen alternativas concretas que permiten recuperar el servicio sin necesidad de comprar un televisor nuevo.

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La opción más sencilla es conectar un dispositivo externo al puerto HDMI del televisor. El Amazon Fire TV Stick, el Google Chromecast, el Roku y el Apple TV de cuarta generación o posterior son compatibles con Netflix y se consiguen a precios accesibles.

Basta con conectarlos, configurar la red wifi y descargar la aplicación para tener acceso completo al catálogo.

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Una forma de evitar el problema en TV es usar un dispositivo externo por HDMI (Chromecast, Roku, Fire TV o Apple TV compatible), que reemplaza la app del televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa es usar una consola de videojuegos. La PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S admiten la aplicación de Netflix de forma nativa. Si el usuario ya cuenta con alguna de estas consolas, puede instalar la app sin costo adicional.

Quienes prefieren no agregar dispositivos pueden optar por conectar una computadora o laptop al televisor mediante un cable HDMI y reproducir Netflix desde el navegador. La calidad de imagen dependerá de la resolución del equipo, pero es una solución inmediata y sin inversión extra.

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Por último, si el televisor tiene puertos HDMI pero el sistema operativo está desactualizado, vale la pena consultar con el fabricante si existe alguna actualización de firmware dispon

En algunos casos, una actualización del sistema puede restaurar la compatibilidad con la aplicación sin necesidad de ningún accesorio adicional.

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