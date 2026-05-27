Netflix se despide de estos celulares y televisores a partir del 31 mayo: conoce si tu dispositivo está en la lista

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo, pero su compatibilidad con algunos dispositivos es limitada, tanto en teléfonos como en televisores inteligentes.
Por eso conviene saber qué modelos podrán seguir accediendo a la aplicación y cuáles quedarán sin soporte a partir de este domingo 31 de mayo.
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Según los criterios técnicos definidos por Netflix, solo los teléfonos con Android 9.0, iOS 18.0 o versiones posteriores podrán seguir usando la app.
Estos requisitos aparecen en las especificaciones publicadas en Google Play Store y App Store. Los equipos que no los cumplan quedarán excluidos y ya no podrán ejecutar la plataforma, incluso si la aplicación ya estaba instalada.
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En el caso de los televisores, la compatibilidad suele ser más amplia, pero depende del sistema operativo, del año de lanzamiento del equipo y de si el fabricante mantiene las actualizaciones necesarias para la aplicación.
Qué celulares no son compatibles con Netflix
Los celulares que no son compatibles con Netflix (o que dejarán de recibir soporte de la app) son, en la práctica, los que no pueden actualizarse a los requisitos mínimos que hoy figuran para la aplicación: Android 9.0 o superior y iOS 18.0 o superior. En esa situación quedan, entre otros, los siguientes modelos mencionados en listados recientes:
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iPhone que quedan sin compatibilidad (al no poder actualizar a iOS 18.0)
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (1.ª generación)
- Modelos anteriores a los anteriores
Android que quedan sin compatibilidad (si no pueden actualizar a Android 9.0)
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- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy S7
- Huawei P10
- Huawei Mate 9
- LG G6
- LG G5
- Sony Xperia XZ1
- Samsung Galaxy S3
- Samsung Galaxy Note 2
- Samsung Galaxy Grand Prime
- LG Optimus L5
- LG Optimus L7
- LG G2
- Sony Xperia Z
- Sony Xperia Z1
- Sony Xperia E3
Televisores que no son compatibles con Netflix
Algunos modelos de televisores que no son compatibles con Netflix son:
- Apple TV (1.ª generación)
- Apple TV (2.ª generación)
- Apple TV (3.ª generación)
- LG Infinia serie LX9500
- LG Nano LED serie LM9600
- Panasonic AX900
- Panasonic VT50
- Panasonic VIERA TC-P50VT25
- Sony Bravia líneas KDL
- Sony Bravia líneas XBR
- Sony Bravia líneas W95
- Samsung Smart TV serie EOS (modelos fabricados entre 2012 y 2015)
Qué hacer si mi TV no admite Netflix
Perder el acceso a Netflix en un televisor no significa necesariamente dejar de ver la plataforma en esa pantalla. Existen alternativas concretas que permiten recuperar el servicio sin necesidad de comprar un televisor nuevo.
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La opción más sencilla es conectar un dispositivo externo al puerto HDMI del televisor. El Amazon Fire TV Stick, el Google Chromecast, el Roku y el Apple TV de cuarta generación o posterior son compatibles con Netflix y se consiguen a precios accesibles.
Basta con conectarlos, configurar la red wifi y descargar la aplicación para tener acceso completo al catálogo.
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Otra alternativa es usar una consola de videojuegos. La PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S admiten la aplicación de Netflix de forma nativa. Si el usuario ya cuenta con alguna de estas consolas, puede instalar la app sin costo adicional.
Quienes prefieren no agregar dispositivos pueden optar por conectar una computadora o laptop al televisor mediante un cable HDMI y reproducir Netflix desde el navegador. La calidad de imagen dependerá de la resolución del equipo, pero es una solución inmediata y sin inversión extra.
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Por último, si el televisor tiene puertos HDMI pero el sistema operativo está desactualizado, vale la pena consultar con el fabricante si existe alguna actualización de firmware dispon
En algunos casos, una actualización del sistema puede restaurar la compatibilidad con la aplicación sin necesidad de ningún accesorio adicional.
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