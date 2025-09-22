Nvidia invertirá 100.000 millones de dólares en OpenAI para impulsar centros de datos de IA

Es una alianza que encamina el rumbo sobre qué empresas lideran este sector y sus transformaciones. (Fotocomposición Infobae)

El anuncio de una inversión de 100.000 millones de dólares por parte de Nvidia en OpenAI redefine el rumbo de la inteligencia artificial, al situar la infraestructura computacional como el eje de la próxima etapa de desarrollo tecnológico global.

Esta iniciativa, que contempla la construcción de centros de datos con una capacidad de 10 gigavatios de energía, se apoya en la utilización de chips avanzados de Nvidia para entrenar e implementar los modelos de OpenAI, consolidando así la posición de ambas compañías en el sector.

La colaboración entre Nvidia y OpenAI quedó formalizada a través de una carta de intención para un acuerdo estratégico, según informó Nvidia en un comunicado difundido el lunes 22 de septiembre.

Qué busca Nvidia al invertir recursos en OpenAI

Este acuerdo busca construir centros de datos de 10 gigavatios para entrenar modelos avanzados de IA. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

El objetivo central de la inversión es dotar a OpenAI de la infraestructura necesaria para sostener y expandir sus operaciones, en un contexto donde la demanda de procesamiento computacional no deja de crecer.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, destacó en el comunicado: “Esta asociación de inversión e infraestructura marca el siguiente paso adelante: implementar 10 gigavatios para impulsar la próxima era de inteligencia”.

Por su parte, según consignó Bloomberg, Sam Altman, CEO de OpenAI, subrayó: “Todo comienza con la computación. La infraestructura computacional será la base de la economía del futuro, y utilizaremos lo que estamos desarrollando con Nvidia para crear nuevos avances en IA y empoderar a las personas y las empresas con ellos a gran escala”.

Cómo esta inversión de Nvidia ayudará al funcionamiento de ChatGPT

La alianza responde a la creciente demanda de procesamiento computacional, con ChatGPT alcanzando 700 millones de usuarios mensuales. (Foto: Reuters)

El acuerdo estratégico responde a la necesidad de OpenAI de contar con recursos de procesamiento a gran escala, sobre todo considerando que ChatGPT, su producto más emblemático, es utilizado por aproximadamente 700 millones de personas al mes.

El mantenimiento y desarrollo de esta plataforma exige una potencia de procesamiento considerable, y la compañía ya ha enfrentado limitaciones en este aspecto para satisfacer la demanda de los usuarios, sobre todo durante el lanzamiento de nuevas funciones.

También, la decisión de Nvidia de invertir en OpenAI se interpreta como una estrategia para mantener su liderazgo en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, en un momento en que OpenAI explora la posibilidad de fabricar su propio hardware, incluidos chips personalizados.

Las acciones de Nvidia subieron tras anunciar su alianza con OpenAI. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Hasta el momento, Nvidia y OpenAI no han revelado detalles específicos sobre la estructura de la inversión ni el calendario para su implementación. Ambas empresas indicaron en el comunicado que “esperan finalizar los detalles de esta nueva fase de asociación estratégica en las próximas semanas”.

El impacto de este anuncio se reflejó en el mercado bursátil, donde las acciones de Nvidia experimentaron un incremento de hasta un 3,1 % en la bolsa de Nueva York, acumulando una ganancia aproximada del 36 % en lo que va del año, según Bloomberg.

Qué otras alianzas ha hecho Nvidia

En paralelo a este acuerdo, Nvidia ha fortalecido su red de alianzas estratégicas en el sector tecnológico. A mediados de septiembre, se anunció una colaboración con Intel orientada a transformar el desarrollo de chips de inteligencia artificial.

Jensen Huang ha destacado la arquitectura CUDA de Nvidia como el motor de la nueva revolución industrial. (Foto: REUTERS/Kent Nishimura)

Este acuerdo contempla una inversión de 5.000 millones dólares por parte de Nvidia en acciones de Intel, y prevé el diseño conjunto de varias generaciones de productos destinados tanto al segmento empresarial como al de consumo, con especial énfasis en mercados de hiperescala y centros de datos.

La cooperación entre Nvidia e Intel implica la integración de la arquitectura de inteligencia artificial y computación acelerada de Nvidia con las tecnologías de CPU de Intel, conectadas mediante NVIDIA NVLink para optimizar el rendimiento y la eficiencia de las futuras soluciones informáticas.

Según los términos del acuerdo, Intel fabricará CPUs x86 personalizadas para Nvidia, que las incorporará en sus plataformas de infraestructura de inteligencia artificial dirigidas a centros de datos.