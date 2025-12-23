No te dejes engañar: ahora puedes usar Gemini para detectar si un video fue realizado con IA

Aprende a identificar si estás viendo un video real o generado con IA gracias a Gemini - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google ha dado un paso relevante en la lucha contra la desinformación audiovisual con el lanzamiento de una función en Gemini que facilita a los usuarios la identificación de contenidos generados por inteligencia artificial.

El avance de la inteligencia artificial ha complicado la tarea de distinguir entre materiales auténticos y aquellos creados mediante sistemas generativos. Google ha respondido a este desafío con una actualización de Gemini que permite verificar si un video fue realizado con IA o corresponde a una grabación auténtica. Esta función se encuentra disponible tanto en la versión web como en la aplicación del asistente.

Cómo Gemini puede identificar videos generados con IA

La tecnología se apoya en SynthID, un sistema de marcas de agua digitales invisibles que Google desarrolló para incrustar en los archivos generados por sus propios modelos de IA.

Esta marca permanece presente incluso tras procesos de edición, compresión o reescalado, lo que proporciona una capa adicional de seguridad en la identificación de material manipulado.

Cómo funciona la detección de IA en Gemini

El proceso para analizar un video en la IA de Google se desarrolla en pocos pasos:

Ingresar en la plataforma de Gemini desde la web o la aplicación móvil.

Pulsar el botón “ + ” junto al cuadro de texto y seleccionar la opción “ Subir archivo ”.

Subir el video que se desea analizar.

Formular una pregunta al asistente, como “ ¿Este video está creado con IA? ”.

La herramienta activa SynthID Detector y comienza el análisis.

El sistema examina tanto la imagen como el audio del archivo, en busca de la marca de agua digital.

Si detecta la huella, indica si el contenido fue generado con IA y señala las partes exactas del video donde se encuentra la marca.

La función permite analizar archivos de hasta 100 MB de peso y con una duración máxima de 90 segundos. Este rango resulta suficiente para la mayoría de videos que circulan en redes sociales como TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts.

Cuál es el peligro de los videos generados con IA

La expansión de la inteligencia artificial en la generación de videos ha situado a millones de usuarios ante el reto de distinguir lo real de lo artificial. Plataformas y aplicaciones permiten crear audiovisuales hiperrealistas en pocos minutos, lo que facilita la difusión masiva de contenidos engañosos.

Ejemplos recientes, como el video viral del “canguro de apoyo emocional” en un aeropuerto, evidencian cómo escenas inverosímiles pueden ser tomadas como ciertas y compartidas ampliamente.

Investigaciones recientes, como la de Lucía Ballesteros Aguayo y Francisco Javier Ruiz del Olmo, advierten que la constante circulación de videos generados por IA produce un efecto de “irrealidad” que confunde a la audiencia y erosiona la frontera entre hechos auténticos y fabricados. Este fenómeno no solo afecta la percepción individual, también incrementa la desconfianza en instituciones, medios y figuras públicas.

Los especialistas señalan que el componente emocional de los videos, sumado a la facilidad de viralización, refuerza creencias previas y dificulta el análisis crítico. Además, la accesibilidad de herramientas de IA ha transformado a la audiencia en productora y redistribuidora activa de contenidos, lo que amplía el alcance de la desinformación.

La facilidad con la que se producen imágenes y videos falsos mediante IA complica la verificación de la autenticidad de los materiales, lo que afecta incluso a ámbitos periodísticos y judiciales. Frente a este escenario, los expertos recomiendan fortalecer la alfabetización digital y visual, promover estrategias de verificación y avanzar en la regulación de las tecnologías.

Frente a este panorama de creciente desinformación audiovisual, la incorporación de herramientas como Gemini representa un avance fundamental para la verificación digital. Al permitir a los usuarios establecer si un video fue generado por inteligencia artificial, Gemini contribuye a reforzar los mecanismos de control y transparencia en la circulación de contenidos.