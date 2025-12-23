Tecno

No te dejes engañar: ahora puedes usar Gemini para detectar si un video fue realizado con IA

La nueva herramienta de Google utiliza marcas de agua digitales invisibles, a través del sistema SynthID, para identificar videos creados con IA

Guardar
Aprende a identificar si estás
Aprende a identificar si estás viendo un video real o generado con IA gracias a Gemini - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google ha dado un paso relevante en la lucha contra la desinformación audiovisual con el lanzamiento de una función en Gemini que facilita a los usuarios la identificación de contenidos generados por inteligencia artificial.

El avance de la inteligencia artificial ha complicado la tarea de distinguir entre materiales auténticos y aquellos creados mediante sistemas generativos. Google ha respondido a este desafío con una actualización de Gemini que permite verificar si un video fue realizado con IA o corresponde a una grabación auténtica. Esta función se encuentra disponible tanto en la versión web como en la aplicación del asistente.

Cómo Gemini puede identificar videos generados con IA

La tecnología se apoya en SynthID, un sistema de marcas de agua digitales invisibles que Google desarrolló para incrustar en los archivos generados por sus propios modelos de IA.

Google lanza en Gemini una
Google lanza en Gemini una función para detectar videos generados con inteligencia artificial y combatir la desinformación - GOOGLE

Esta marca permanece presente incluso tras procesos de edición, compresión o reescalado, lo que proporciona una capa adicional de seguridad en la identificación de material manipulado.

Cómo funciona la detección de IA en Gemini

El proceso para analizar un video en la IA de Google se desarrolla en pocos pasos:

  • Ingresar en la plataforma de Gemini desde la web o la aplicación móvil.
  • Pulsar el botón “+” junto al cuadro de texto y seleccionar la opción “Subir archivo”.
  • Subir el video que se desea analizar.
  • Formular una pregunta al asistente, como “¿Este video está creado con IA?”.
  • La herramienta activa SynthID Detector y comienza el análisis.
  • El sistema examina tanto la imagen como el audio del archivo, en busca de la marca de agua digital.
  • Si detecta la huella, indica si el contenido fue generado con IA y señala las partes exactas del video donde se encuentra la marca.

La función permite analizar archivos de hasta 100 MB de peso y con una duración máxima de 90 segundos. Este rango resulta suficiente para la mayoría de videos que circulan en redes sociales como TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts.

Cuál es el peligro de los videos generados con IA

La expansión de la inteligencia artificial en la generación de videos ha situado a millones de usuarios ante el reto de distinguir lo real de lo artificial. Plataformas y aplicaciones permiten crear audiovisuales hiperrealistas en pocos minutos, lo que facilita la difusión masiva de contenidos engañosos.

Ejemplos recientes, como el video viral del “canguro de apoyo emocional” en un aeropuerto, evidencian cómo escenas inverosímiles pueden ser tomadas como ciertas y compartidas ampliamente.

Google responde a la ola
Google responde a la ola de desinformación: Gemini ahora identifica videos manipulados con inteligencia artificial - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Investigaciones recientes, como la de Lucía Ballesteros Aguayo y Francisco Javier Ruiz del Olmo, advierten que la constante circulación de videos generados por IA produce un efecto de “irrealidad” que confunde a la audiencia y erosiona la frontera entre hechos auténticos y fabricados. Este fenómeno no solo afecta la percepción individual, también incrementa la desconfianza en instituciones, medios y figuras públicas.

Los especialistas señalan que el componente emocional de los videos, sumado a la facilidad de viralización, refuerza creencias previas y dificulta el análisis crítico. Además, la accesibilidad de herramientas de IA ha transformado a la audiencia en productora y redistribuidora activa de contenidos, lo que amplía el alcance de la desinformación.

La facilidad con la que se producen imágenes y videos falsos mediante IA complica la verificación de la autenticidad de los materiales, lo que afecta incluso a ámbitos periodísticos y judiciales. Frente a este escenario, los expertos recomiendan fortalecer la alfabetización digital y visual, promover estrategias de verificación y avanzar en la regulación de las tecnologías.

Frente a este panorama de creciente desinformación audiovisual, la incorporación de herramientas como Gemini representa un avance fundamental para la verificación digital. Al permitir a los usuarios establecer si un video fue generado por inteligencia artificial, Gemini contribuye a reforzar los mecanismos de control y transparencia en la circulación de contenidos.

Temas Relacionados

GeminiDetectar video IAInteligencia artificialLo último en tecnologíaTecnología-Noticias

Últimas Noticias

El iPhone 18 Pro no tendría la Isla Dinámica: nueva filtración revela cómo sería su nueva pantalla

El rediseño frontal del próximo iPhone permitiría una pantalla más limpia, con solo un pequeño orificio para la cámara frontal ubicado en una esquina

El iPhone 18 Pro no

Jeff Bezos, fundador de Amazon, y su poderosa filosofía sobre los negocios: “La vida es demasiado corta para andar con gente sin recursos”

El empresario estadounidense aconseja elegir bien el entorno personal y profesional en diversos momentos de la vida

Jeff Bezos, fundador de Amazon,

Steam regala cuatro juegos para disfrutar en Navidad: cómo canjearlos

Una vez los usuarios reclamen el juego podrán tenerlo en su cuenta para siempre

Steam regala cuatro juegos para

Las 20 carreras universitarias mejor pagadas de tecnología en 2025

Especialidades como inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad e ingeniería en robótica figuran entre las carreras universitarias con mayor remuneración

Las 20 carreras universitarias mejor

Reviven los personajes favoritos de Disney con chips de Nvidia, ahora verás robots en los parques

Jensen Huang señaló que la colaboración entre las empresas permite que Herbie de Los 4 Fantásticos y Olaf de Frozen cobren vida como robots en los parques temáticos, gracias al uso de IA, robótica y procesadores gráficos

Reviven los personajes favoritos de
DEPORTES
Las vacaciones de los jugadores

Las vacaciones de los jugadores de Boca Juniors: de la figura que viajó a Finlandia al particular desayuno flotante

Furor en EEUU por “Lady Shaq”, la sensación del básquet que anotó 148 puntos en los últimos 4 partidos

Los 50 equipos más valiosos del planeta: los únicos cuatro clubes de fútbol y las dos escuderías en el listado

Jugaron a más de 1400 kilómetros de su estadio, sólo viajó un fanático a acompañarlos y tuvieron un emotivo gesto

El motivo por el que Boca Juniors desistió de la contratación de Miguel Borja

TELESHOW
Laura Esquivel habló del duro

Laura Esquivel habló del duro diagnóstico que recibió cuando se quedó sin voz: “¿Qué hice mal?"

La escapada romántica de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich entre rumores de reconciliación: “El silencio habla”

Las exclusivas compras de Zaira Nara en Punta del Este: objetos de decoración y accesorios para su nueva casa

El crudo testimonio de Angie Balbiani sobre el empresario acusado de abuso de menores: “Mi hijo iba a su casa”

El viaje soñado de María Becerra y J Rei por el cielo mágico de Finlandia: “Qué afortunados somos”

INFOBAE AMÉRICA

¿Un novio que en realidad

¿Un novio que en realidad es una Inteligencia Artificial? La novela que ya pensó eso (y más)

Los legisladores de EEUU instaron al Pentágono a añadir a DeepSeek y Xiaomi a la lista de empresas que ayudan al ejército chino

La paradoja china: robots de última generación en una economía que se desmorona

El bestseller David Walliams expulsado de HarperCollins tras una serie de denuncias por “comportamiento inapropiado”

Edmand Lara arremete contra Rodrigo Paz: dice que “no vale ni un peso” e insulta a sus ministros